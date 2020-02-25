"Они включили мне счетчик, как в лихие 90-е": киевлянка рассказала о платежке за тепло на 53 тысячи

В Киеве сегодня, 25 февраля, представители коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" встретились с киевлянкой, которой пришел рекордный счет за отопление в размере почти 53 тысячи гривен. И это только за январь! Оказывается, ей и раньше приходили большие счета за тепло.

23-этажная высотка, в которой проживает киевлянка Елена Тищенко, находится на улице Евгения Сверстюка, 52-в в Днепровском районе столицы. Дом обслуживает ОСМД, которое действует уже три года. Из 177 квартир этого дома в начале отопительного сезона только пять оставались без квартирных счетчиков отопления. А в начале февраля в доме осталась лишь одна квартира без взятого на коммерческий учет прибора учета тепловой энергии. И это – квартира Елены.

"Когда я получила эту платежку, то три ночи не могла уснуть. Вся изнервничалась, переживаю, конечно. До сих пор не могу прийти в себя от пережитого шока", – рассказывает сайту "Сегодня" Елена Тищенко.

Она предупреждает, что в прошлом году не платила за тепло.

"Почему? Мне также приходили нереальные суммы к оплате в платежках за тепло. Я надеялась, что правление нашего ОСМД разберется в этой ситуации. Но, увы, не разобралось… В этот отопительный сезон мне пришли просто кошмарные платежки. За один месяц потребления в декабре пришло к оплате – более 12 тысяч гривен. Но работникам "Киевтеплоэнерго" этого показалось мало, они включили мне счетчик, как в лихие 90-е… За декабрь к оплате пришла платежка на более чем 24 тысячи гривен. И этого им оказалось мало... Вот платежка, после получения которой я не спала трое суток – почти 53 тысячи гривен за тепло! За месяц! В сумме почти 90 тысяч гривен! Поэтому я объявляю на всю страну, что в этой ситуации – я потерпевшая и требую перерасчета", – рассказал нам Елена Тищенко.

Она проживает в четырехкомнатной квартире. В свое жилье пускать нас отказывается, говорит, что достаточно убедиться в наличии счетчика на тепло, который установлен перед входом в ее квартиру.

Квартирный прибор учета женщины опломбировали только в феврале этого года. Как выяснилось на месте, сотрудники ОСМД по неизвестным причинам промедлили с подачей документов женщины для опломбировки счетчика в "Киевтеплоэнерго". Почему так произошло, хозяйка квартиры не знает.

"Я понимаю, что в нашей стране очень сильная бюрократия. И очень сложно добиться позитивных, законных результатов. Поэтому если сейчас "Киевтеплоэнерго" не будет рассматривать меня как потерпевшую и не сделает прерасчет, то я буду с ними судиться. Мне уже предложил помощь известный адвокат из команды президента Владимира Зеленского. Согласно показаниям квартирного счетчика тепла, за три месяца я должна была заплатить чуть больше 8 тысяч гривен. Именно столько я должна "Киевтеплоэнерго", а не ту огромную сумму, которую они нарисовали в платежках", – добавляет женщина.

Скорее всего, указанную сумму распределят на всех жильцов ОСМД. Там, кстати, подтверждают, что так, скорее всего, и произойдет.

"Мне это даже неинтересно, как это будет. Я не должна отдуваться за все 177 квартир в нашем доме", – заявила Елена. В тренде Под Киевом перекрыли Одесскую трассу из-за стадиона

В КП "Киевтеплоэнерго" подтверждают, что сделают перерасчет.

"Перерасчет будет произведен исходя из фактических показаний, которые фиксировали по всем периодам, в том числе и по квартире Елены. Результаты перерасчета она увидит в квитанции за февраль", – заверил нас Константин Лопатин, директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго".

Он поясняет почему произошли такие огромные начисление по квартире Елены.

"Если в доме частично, а не стопроцентно квартиры оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии, то по действующей методике применяется перераспределение расходов тепла на квартиры, которые не оборудованы индивидуальными счетчиками тепла. Эта методика создает коллизию, когда финансовая нагрузка по разнице между показателями общедомового счетчика и индивидуальными приборами учета и МЗК (места общего пользования) возлагается на потребителей без индивидуальных счетчиков. Сначала это было 6 квартир, потом на следующий месяц всю сумму бросили на четыре квартиры и позже на одну квартиру. Мы понимаем хозяйку квартиры. Но такова методика. Она совершенно заработает, когда все квартиры будут оборудованы приборами учета тепла и таких проблем не будет", – поясняет Константин Лопатин.

По его словам, такая платежка рекордная для столицы.

"Увы, дома, где есть такой перекос, действительно еще есть в Киеве. У жителей, которые оказались заложниками такой ситуации, есть только один выход – устанавливать квартирные приборы учета тепла, чтобы избежать такой истории, которая произошла в этом доме", – поясняет Константин Лопатин.

Ранее украинцам в 124 городах снизили тарифы на отопление и провели перерасчет. Среднее снижение суммы в платежках по Украине составило 30%. Но оно различается в зависимости от региона. Дело в том, что процент уменьшения зависит от стоимости газа и от его части в тарифе (в него также входит стоимость транспортировки топлива и наценка газсбыта).

Хотите знать, где тарифы выше – в Украине или Чехии, Дании, Словакии? Ответ вы получите в нашем коротком сюжете:

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