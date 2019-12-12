Опасная вода: где этой ночью будут промывать водопровод

В столице в ночь с 12 на 13 декабря "Киевводоканал" будет проводить плановую профилактическую промывку сетей в Оболонском районе, предупредили в коммунальном предприятии.
В зону работ, которые будут проходить с 23:00 до 5:00, попадут сети на следующих улицах:
- ул. Архипенко,
- просп. Героев Сталинграда,
- ул. Приозерная,
- ул. Приречная,
- ул. Иорданская,
- ул. Малиновского,
- ул. Тимошенко,
- ул. Зои Гайдай,
- ул. Озерная,
- ул. Северная,
- ул. Богатырская,
- ул. Героев Днепра,
- просп. Оболонский.
В "Киевводоканале" отметили, что профилактика проводится ночью, чтобы не создавать неудобства жителям. Во время промывки не рекомендуется пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд. После завершения профилактических мероприятий перед применением воду из крана нужно спустить. Если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха – пользоваться ею вполне безопасно.
Напомним, промывка – это обязательное профилактика, необходимая для того, чтобы вода не застаивалась и не ухудшалось ее качество. Кроме того, во время таких мероприятий трубы очищаются от осадка.
Ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила новые тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для "Киевводоканала". Тариф на централизованное водоснабжение для потребителей составит 9,86 грн за куб. м, что на 9,43% выше действующего тарифа.
НКРЭКУ также обнародовала проект новой методики расчета стоимости транспортировки газа. В случае принятия этого документа стоимость доставки газа может вырасти, в зависимости от региона, от 15% до 3,8 раза, что явно увеличит суммы в квитанции за коммуналку.
Однако украинцы, по карману которых сильно бьют счета за "коммуналку", могут оформить субсидии. О том, что изменилось в системе субсидий осенью-2019 и как оформить помощь от государства, смотрите в видео сайта "Сегодня":
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