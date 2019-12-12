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Опасная вода: где этой ночью будут промывать водопровод

12 декабря, 17:31

В зоне плановых работ - несколько улиц Оболонского района

/ Фото: Pixabay

В столице в ночь с 12 на 13 декабря "Киевводоканал" будет проводить плановую профилактическую промывку сетей в Оболонском районе, предупредили в коммунальном предприятии.

В зону работ, которые будут проходить с 23:00 до 5:00, попадут сети на следующих улицах:

  • ул. Архипенко,
  • просп. Героев Сталинграда,
  • ул. Приозерная,
  • ул. Приречная,
  • ул. Иорданская,
  • ул. Малиновского,
  • ул. Тимошенко,
  • ул. Зои Гайдай,
  • ул. Озерная,
  • ул. Северная,
  • ул. Богатырская,
  • ул. Героев Днепра,
  • просп. Оболонский.

В "Киевводоканале" отметили, что профилактика проводится ночью, чтобы не создавать неудобства жителям. Во время промывки не рекомендуется пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд. После завершения профилактических мероприятий перед применением воду из крана нужно спустить. Если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха – пользоваться ею вполне безопасно.

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Напомним, промывка – это обязательное профилактика, необходимая для того, чтобы вода не застаивалась и не ухудшалось ее качество. Кроме того, во время таких мероприятий трубы очищаются от осадка.

Ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила новые тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для "Киевводоканала". Тариф на централизованное водоснабжение для потребителей составит 9,86 грн за куб. м, что на 9,43% выше действующего тарифа.

НКРЭКУ также обнародовала проект новой методики расчета стоимости транспортировки газа. В случае принятия этого документа стоимость доставки газа может вырасти, в зависимости от региона, от 15% до 3,8 раза, что явно увеличит суммы в квитанции за коммуналку.

Однако украинцы, по карману которых сильно бьют счета за "коммуналку", могут оформить субсидии. О том, что изменилось в системе субсидий осенью-2019 и как оформить помощь от государства, смотрите в видео сайта "Сегодня":

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Киев вода водоснабжение киевводоканал профилактика промывка

Источник: Сегодня

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