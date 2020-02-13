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Оплата коммуналки в Киеве: почему в платежках увеличились суммы за тепло

13 февраля, 12:11

В январе в столице было холоднее, чем в декабре, также изменилась и стоимость газа

/ Фото: Flickr

В КП "Киевтеплоэнерго" объяснили рост сумм в платежках за отопление за январь снижением температуры и ценой на газ.

Как сообщает пресс-служба предприятия, при начислениях за тепло учитывается среднемесячная температура, определенная Укргидрометцентром. В частности, среднемесячная температура в январе 2020 года была на два градуса ниже, чем в декабре 2019 года. Соответственно, увеличились объемы потребления тепла зданиями, и это повлияло на суммы в платежках.

При этом стоимость газа в декабре составляла 4276,69 грн за 1 тыс. кубометров, а в январе голубое топливо подорожало до 4650 грн за 1 тыс. кубометров. Вместе с тем, "скидка" на отопление в декабря 2019 года была 22%, а в январе 2020 – 18%. Таким образом стоимость 1 Гкал тепла в января составляет 1356,62 грн/Гкал.

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Ранее украинцам в 124 городах снизили тарифы на отопление и провели перерасчет. Среднее снижение суммы в платежках по Украине составило 30%. Но оно различается в зависимости от региона. Дело в том, что процент уменьшения зависит от стоимости газа и от его части в тарифе (в него также входит стоимость транспортировки топлива и наценка газсбыта).

Хотите знать, где тарифы выше – в Украине или Чехии, Дании, Словакии? Ответ вы получите в нашем коротком сюжете:

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Киев ЖКХ отопление коммуналка

Источник: Сегодня

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