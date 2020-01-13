Отключение воды на столичных Теремках: появились подробности

Пока что точное место аварии на теплотрассе не нашли, поэтому отопление и горячую воду не отключали

/ Фото: Pixabay

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Стали известны подробности отключения горячей воды и отопления в двух микрорайонах на столичных Теремках, в Голосеевском районе столицы. Напомним, там планируют отключить потребителей от тепла на два дня – 13 и 14 января, чтобы устранить повреждение на теплотрассе.

Как пояснили сайту "Сегодня" в КП "Киевтеплоэнерго", пока потребителей еще не отключили от горячей воды и теплоснабжения на Теремках.

"В руководящей компании поспешили с объявлением. Пока все потребители на Теремках с горячей водой и теплом. Мы знаем о повреждении на теплотрассе в этом районе, видим его по нашим приборам, и ищем точное место повреждения. Услуги пока никому не отключили. Планируется отключить более 100 потребителей, но это произойдет после того, как будет обнаружено конкретное место вытекания. Аварийные бригады сразу приступят к ремонтным работам, а потребителей предупредят об этом дополнительно", – рассказали нам в КП "Киевтеплоэнерго".

Напомним, ранее в Кабинете министров Украины уверяли, что во всех домах Украины установят счетчики тепла. Об этом говорил еще предыдущий профильный министр:

Информационное управление Верховной Рады Украины

Также напомним, что Верховная Рада 22 июня 2017 года приняла закон "Об энергетической эффективности зданий". В соответствии с ним все здания должны соответствовать минимальным критериям энергетической эффективности. Владельцев новостроек и зданий, которые участвуют в государственных программах, обязали получить сертификат, подтверждающий класс энергоэффективности.

Также новости "Сегодня" писали, что в отопительном сезоне 2019/2020 общедомовыми счетчиками тепловой энергии оснащены 90% жилых домов Киева.

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