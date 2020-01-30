Отмена электричек в Киеве: из-за теплотрассы могла произойти авария на железной дороге

Фото: kte.kmda.gov.ua

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В Киеве стала известна причина отмены рейсов городской электрички. Оказывается, движение поездов отменялось из-за масштабного ремонта на теплосети, которая проходит возле железнодорожных путей, в районе станции Почайна, на улице Электриков.

По данным коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", проседание щебня заметили в районе пересечения тепловой магистрали и железнодорожных колеи, по которым проходят грузовые и пассажирские поезда и поезда городской электрички.

"Чтобы обезопасить движение поездов, было принято решение раскопать участок теплотрассы. Сотрудники "Укрзализныци" перекрыли движение поездов, демонтировали рельсы и сняли электронапряжение. Поэтому были отменены рейсы городской электрички", – сообщают в "Киевтеплоэнерго".

Оказалось, что металлический футляр диаметром в 1200 миллиметров, который защищает трубу диаметром в 700 мм, почти полностью уничтожен коррозией, поэтому просел щебень. Чтобы исправить ситуацию ремонтникам понадобилось три дня. Они работали круглосуточно на глубине шести метров в грунте из сыпучего песка. Рабочие заменили 26 метров металлического футляра и 27 января железнодорожное сообщение было восстановлено.

Напомним, городская электричка в Киеве насчитывает 15 станций и 10 поездов, которые работают на линии. Ее протяженность — 50 километров. Она работает только в часы пик: утром — с 6:00 до 10:00, вечером — с 16:00 до 21:00. Заявленный интервал движения — 20—40 минут, в выходные — больше часа. Но пассажиры в прошлом году жаловались, что электричка не ходит по графику уже несколько месяцев. Ввиду сложившейся ситуации "Укрзализныця" хотела вернуть себе все 10 электропоездов, находящихся на балансе "Киевпастранса" с 2012 года.

Также смотрите подробнее в сюжете о планах запустить в столице муниципальную электричку:

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