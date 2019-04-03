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Отопительный сезон: стало известно, когда киевлянам отключат тепло

Сегодня, 11:28

Объекты соцсферы будут отключать по их индивидуальным заявкам

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Отопительный сезон: стало известно, когда киевлянам отключат тепло //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/20a/22a/5ca20a22ad8d1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/20a/22a/5ca20a22ad8d1.jpg Коммуналка Объекты соцсферы будут отключать по их индивидуальным заявкам

Отопительный сезон в Киеве официально завершается с 6 апреля. Соответствующее распоряжение подписал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

Так, решение о завершении отопительного сезона органы местного самоуправления принимают, исходя из погодных условий. Согласно данным Укргидрометцентра, в КГГА уточнили, что температура воздуха будет повышаться, поэтому было принято решение с 6 апреля завершить работу системы централизованного отопления.

При этом учреждения социальной сферы будут отключать от отопления только по их индивидуальным заявкам, то есть по решению администраций этих учреждений.

Также в администрации сообщили, что в течение этого отопительного сезона было выявлено и устранено почти 6000 повреждений тепловых сетей.

Напомним, что за последние несколько дней в центре Киева произошло несколько порывов трубопроводов. Так, на улице Деловой порвало трубу с горячей водой. Поток горячей воды стекал по улице от Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Из-за ЧП на дороге образовалась огромная яма, у кромки которой "завис" автомобиль.


Также сообщалось, что из-за порыва трубы залило переход с улицы Марьяненко на переулок Кости Гордиенко на Печерске.

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Тег Киев, отопление, тепло, теплоснабжение, КГГА, отопительный сезон, весна, апрель

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