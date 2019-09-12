Отопительный сезон в Киеве: как город готовится к холодам

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В Киеве завершают подготовку к отопительному сезону. Традиционно, он начинается в столице в средине октября, когда среднесуточная температура опускается ниже +8, держится на этом уровне не менее трех дней, а потепления не предвидится.

Главная новость: в отличии от прошлого отопительного сезона, тарифы на тепло в этом сезоне не изменятся. "Предусловий для повышения тарифов нет, это не планируется", – сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Между тем, в этом году тепловое хозяйство столицы ждет немало изменений, которые коснутся каждого жителя города. "Сегодня" узнали, как Киев готовится к отопительному сезону и что хотят изменить коммунальщики, чтобы согревать столицу зимой лучше и дешевле.

Новые трубы и сайт, на котором можно следить, сколько платят за тепло в разных домах

По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, теплоэнергетический комплекс столицы – один из крупнейших и мощных в Европе. Однако, тепловое хозяйство города – пока не в лучшем состоянии, приносит одни убытки, так что в ближайших планах – сделать его более энергоэффективным.

"Мы планируем уменьшить на 7% потери в тепловых сетях – это за три года, снизить уровень потребления на ТЭЦ и на котельных, а также увеличить уровень замены тепловых сетей, которые изношены, по факту, на 60-70, а то и 80%", – сообщил замглавы КГГА.

Сейчас за счет замены старых труб уже удалось снизить потери тепла на 1,5%, говорят в КГГА. Всего же к старту отопительного сезона планируют заменить более 100 километров теплосетей. С начала года замена прошла уже на 70 км проблемных участков, а силами 29 бригад ремонтников удалось ликвидировать около шести тысяч повреждений, говорят в "Киевтеплоэнерго".

"Сегодня мы для замены теплосетей используем, наверное, лучшие трубы, которые есть по сопротивлению теплопроводности и сроку службы. Это предварительно изолированные и пластиковые трубы. У предварительно изолированных срок службы – 25 лет, у пластиковых, говорят, что 50. Это довольно хороший материал", – рассказал директор структурного подразделения "Киевские тепловые сети" Василий Деревицкий.

Пока в Киеве тепло – трубы продолжат менять. "Это будет зависеть от погоды, насколько у нас отопительный сезон начнется – в средине октября, или, возможно, позже", – рассказал Петр Пантелеев.

В дальнейшем в городе хотят увеличить объемы модернизации трубопроводов до 170 км в год. Таким образом, до 2022 года удастся обновить теплосеть и на 7% сократить потери тепла при транспортировке теплоносителя, что положительно скажется на тарифе. Кроме того – уменьшить количество повреждений на теплосети в 1,8 раз, прогнозируют в "Киевтеплоэнерго".

Также в этом отопительном сезоне появится новый сервис для киевлян. В октябре в городе запустят портал teplo.org.ua, на котором можно будет узнать уровень потребление тепла в домах. При этом, данные можно будет сравнивать с показателями других зданий в городе.

По мнению чиновников, таким образом удастся ответить на распространенный в Киеве вопрос – "почему у меня больше, а в соседнем здании меньше". На сайте можно будет найти информацию о том, как сделать свой дом энергоэффективным и сократить потребление тепла, а значит – платить за отопление меньше. Также можно будет получить доступ к показаниям домового счетчика. Сейчас они проходят поверку. Кроме того, проводятся работы по ремонту счетчиков, которые вышли из строя, и решается вопрос о восстановлении тех, которые были украдены.

Между тем, в КГГА рассказали о новой проблеме, из-за которой в некоторых домах жители могут и вовсе остаться без отопления.

Почему в городе отказываются от маленьких котельных

В начале 2000-х на крышах многоэтажек в городе начали появляться собственные котельные. Такие объекты обеспечивали автономность отопления в доме и считась благом – отопительный сезон можно было начинать и завершать, независимо от города. Однако шли годы, и мини-котельные постепенно устарели, превратившись в обузу: далеко не все собственники оказались готовы вкладывать деньги в их ремонт и модернизацию. В итоге, частные котельные стоят едва ли не заброшенными, а жилые дома, которые они обслуживали, рискуют остаться без тепла. Так произошло с тремя объектами на Кудрявской улице.

"Мы сейчас имеем ситуацию, когда владелец отказывается от содержания этих котельных, ведь они проработали 15-20 лет и требуют инвестиций в ремонт и замену. У нас уже есть три проблемных таких объекта, где коммерческая организация отказалась от эксплуатации котельной. Под угрозой остаться без тепла оказались три жилых дома и детский сад. Город теперь вынужден искать выход из ситуации, чтобы не оставить людей без тепла", – сообщил замглавы КГГА.

Он отметил, что в такие котельные необходимо вкладывать средства, ремонтировать, менять котлы – все это очень серьезны инвестиции. Однако, в КГГА не имеют юридического влияния на коммерсантов. Так что дома, оставшиеся без частных котелен, переподключают к городской теплосети.

Тем временем, городские теплоэлектростанции отчитываются о 90% готовности к отопительному сезону. На ТЭЦ-5 уже закончился ремонт трех энергоблоков и другого оборудования. Еще проходят масштабные ремонтные работы на одном из энергоблоков, которые планируют завершить до старта отопительного сезона. На ТЭЦ-6 завершили ремонт на энергоблоке №1, на четырех водонагревных котлах и другом оборудовании. Не будет проблем и с топливом: город заключил с "Нафтогазом" новый договор о поставке.

В КГГА говорят, что намерены уделить внимание энергоэффективности киевских ТЭЦ, за последние три года уже удалось на 5% уменьшить выбросы газа. Также к развитию будут привлекать финансы со стороны, чтобы модернизировать теплоэлектростанции и котельные. Кроме того, завод "Энергия" также может превратиться в полноценную ТЭЦ – но на альтернативном топливе.

Как завод хотят превратить в ТЭЦ

Как известно, столичный завод "Энергия", кроме сжигания твердых бытовых отходов, также генерирует тепловую энергию для жителей Позняков и Осокорков. Летом это горячая вода, а зимой – и отопление. С начала года здесь сожгли 130 тысяч тонн мусора – это около 25% отходов Киева. 117,5 тыс килокалорий обогревают 256 домов. Это дает возможность экономить газ.

Заводу – более 30 лет, оборудование уже нуждается в ремонте, который здесь проходит ежегодно. Так, 25 августа возобновилась работа после очередного планового ремонта, тут привели в порядок 2 из 4 котлов, а также другое оборудование. Недавно на заводе завершили капитальный ремонт электрофильтра, третьего из четырех. Они сокращают количество пыли вдвое разрешенных норм. Сейчас работы продолжаются, в ремонте остается один котел и четвертый электрофильтр.

По словам Петра Пантелеева, в планах властей – превратить завод "Энергия" в ТЭЦ на альтернативном топливе. Для этого при нем хотят запустить специальную станцию по сортировке мусора.

"Мы хотим сделать мусороперерабатывающий комплекс. Станция будет отбирать от того мусора, который заходит на полигон, органические отходы, вредные отходы – такие, как поливинилхлориды, которые нельзя сжигать, и оставлять вторсырье, которое пойдет на продажу или переработку", – сообщил замглавы КГГА.

Таким образом, на сжигание будут отправлять остатки бумаги, древесины и тех видов пластика, которые можно сжечь с минимальным ущербом для экологии. Такую практику используют в Германии и Франции. Со следующего года, после замены электрофильтров, на заводе планируют установить систему химической очистки газов, и тогда выбросы этого завода будут не большими, чем в Париже или Барселоне, уверяют чиновники.

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