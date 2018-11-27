Отопительный сезон в Киеве: масштабные аварии на теплосетях и гигантские ямы

Сегодня, 09:58

Крупные разрытия на улицах возникли в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах

Порыв трубы и провал асфальта на Борщаговке / Фото: Информатор
Порыв трубы и провал асфальта на Борщаговке / Фото: Информатор

Киев продолжает страдать из-за масштабных порывов. Как и прогнозировали, их количество после начала отопительного сезона и возобновления горячего водоснабжения резко выросло. На выходных в городе снова произошло несколько крупных аварий на сетях, из-за которых на дорогах появились гигантские ямы.

В воскресенье впечатляющая дыра диаметром в несколько метров образовалась на проезжей части на ул. Семьи Сосниных в Святошинском районе. Но этот адрес был не единственным в списке коммунально-дорожных ЧП. В "Киевавтодоре" сообщили, что крупные разрытия возникли также в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах.

"Балансодержателями сетей проводятся работы по ликвидации аварийных ситуаций. После этого будет восстановлено асфальтовое покрытие", – заявили в "Киевавтодоре".

Много домов из-за аварий на сетях остаются без тепла и горячей воды. Как сообщили "Сегодня" в КП "Киевтеплоэнерго", по состоянию на пятницу, 23 ноября отопление отсутствовало в 53 зданиях: 40 жилых домах, 10 ведомствах, двух школах и одном садике.

"Больше всего повреждений зафиксировано в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Подольском районах", – рассказали на предприятии.

Без горячего водоснабжения на конец прошлой недели оставались жители 394 домов, 11 ведомственных зданий, двух садиков и школы (отметим, что эти цифры ежедневно варьируются).

"Всего с начала отопительного сезона было ликвидировано 1779 повреждений. Над этим работает 31 бригада", – говорят в "Киевтеплоэнерго".

Киевляне же начали прибегать к крайним мерам: из-за отсутствия тепла и воды перекрывают дороги. В субботу такая акция прошла на ул. Кирилловской, а ранее – на ул. Зоологической.
Киев, отопление, дороги, отопительный сезон, ямы, порыв, Киевтеплоэнерго
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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