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Отопление в школах и больницах Киева могут включить уже на следующей неделе

27 сентября, 14:05

По словам Петра Пантелеева, столица готова к пуску тепла почти что на 100%

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Готовность Киева к запуску отопительного сезона составляет 97%, а по индивидуальным заявкам уже со следующей недели могут запускаться учреждения социальной сферы. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

"На сегодняшний день город готов к пуску тепла на 97%. Первой традиционно запускается социальная сфера по индивидуальным заявкам. Однако мы не прекратили работу, и пока позволяют погодные условия, мы будем продолжать ремонты и замену сетей и оборудования, чтобы более качественно войти в сезон теплоснабжения", – цитирует Пантелеева пресс-служба КГГА.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за возможный срыв отопительного сезона в столице киевлянам стоит винить депутатов Киеврады.

Также сообщалось, что пока Украина активно копит газ в подземных хранилищах, "Нафтогаз Украины" начал публиковать данные о тепловиках, долги которых ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона. При этом накануне старта отопительного сезона в Украине эксперты в сфере энергетики заявляют, что в стране не хватает угля.

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Киев отопление отопительный сезон

Источник: Сегодня

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