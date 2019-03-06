Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,76
30,32
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Коммуналка

Перерасчет в Киеве: коммунальщики объяснили "космические" платежки за тепло

Сегодня, 17:13

В "Киевтеплоэнерго" объяснили, по каким домам перерасчета не будет

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Перерасчет в Киеве: коммунальщики объяснили "космические" платежки за тепло //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ae4/148/5c6ae4148e479.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ae4/148/5c6ae4148e479.jpg Коммуналка В "Киевтеплоэнерго" объяснили, по каким домам перерасчета не будет

Киевляне обеспокоены большими цифрами в платежках за теплоснабжение. Так, один из главных вопросов в оплате за отопление, – будет ли перерасчет и в какие сроки он возможен. В частности, жильцы дома по улице Бударина, 9, в Святошинском районе Киева отметили, что получили платежки с "космическими" ценами. Также они сообщили, что в их доме возникли проблемы с домовым теплосчетчиком.

В КП "Киевтеплоэнерго" уточнили, что именно по данному дому предприятие перерасчет провести не может, так как счетчик теплоэнергии нуждается в ремонте.

"На момент передачи нашему предприятию счетчик теплоэнергии в доме по Бударина, 9, был в нерабочем состоянии и нуждался в ремонте. В таком случае выяснить объемы потребления теплоэнергии на протяжении предыдущего отопительного сезона невозможно. Начисления по централизованному отоплению жителям проводятся по норме потребления, установленной органами местного самоуправления. Эта норма подлежит ежемесячной корректировке исполнителем услуги с учетом фактического количества часов поставки тепла и среднемесячной температурой воздуха. "Киевтеплоэнерго" не имеет возможности провести перерасчет жителям дома, но этот адрес внесен в перечень домов, счетчики которых требуют ремонта, а проведение работ запланировано на второй квартал 2019 года", – рассказала "Сегодня" и. о. директора КП Екатерина Саркисова.

Ранее журналисты выяснили, что делать, если батареи холодные, а за тепло поставщик требует платить по полной. Как не только повысить температуру в помещении, но и снизить расходы на отопление.

Напомним, по решению Кабмина при долге за коммуналку более 340 грн будут лишать субсидии. Так, теперь срок просрочки по коммунальным платежам, при котором могут отменить госпомощь, с двух месяцев уменьшили до 30 дней.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег отопление, коммуналка, теплоснабжение, перерасчет, платежки

Вы сейчас просматриваете новость " Перерасчет в Киеве: коммунальщики объяснили "космические" платежки за тепло". Другие Коммуналка смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Облгазы Украины проверят из-за завышенных платежек

Вчера, 14:40

В профильной Нацкомиссии пригрозили санкциями против нарушителей

"Космические" тарифы на тепло: Рева раскрыл планы Кабмина

Вчера, 13:39

Министр сообщил, что бесхозяйственность не будет покрываться за счет бюджета

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Вчера, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Паровая печь, ночная стирка и "умный дом": как европейцы экономят на коммуналке

1 марта, 23:19

Поставить на крыше здания солнечные панели и не платить за электроэнергию – в Европе так живет почти каждая семья

Мыться каждый день - вредно

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

​Какую кровь предпочитают комары?

Льготникам перестали выдавать "карточку киевлянина": что известно

Вступил в силу закон о валюте: что стоит знать украинцам?

Опухоли головного мозга: первые симптомы

В России ждала тюрьма: "глава ЦИК ДНР" сдался Украине

Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком

Неожиданное заявление: Зеленский хочет встречи с Путиным

В Украине новые правила для абонентов предоплаченной связи
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Вчера, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Вчера, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Наращивание ракетной мощи для Украины: мечта или реальность

4 марта, 07:51

США предложили Украине восстановить свои ракеты средней дальности: возможно ли это

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

4 марта, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Стало известно о последних днях умершей от рака Любови Полищук