Перерасчет в Киеве: коммунальщики объяснили "космические" платежки за тепло

В "Киевтеплоэнерго" объяснили, по каким домам перерасчета не будет

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Перерасчет в Киеве: коммунальщики объяснили "космические" платежки за тепло Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ae4/148/5c6ae4148e479.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ae4/148/5c6ae4148e479.jpg 2019-03-06T17:13:00+02:00 Коммуналка В "Киевтеплоэнерго" объяснили, по каким домам перерасчета не будет

Киевляне обеспокоены большими цифрами в платежках за теплоснабжение. Так, один из главных вопросов в оплате за отопление, – будет ли перерасчет и в какие сроки он возможен. В частности, жильцы дома по улице Бударина, 9, в Святошинском районе Киева отметили, что получили платежки с "космическими" ценами. Также они сообщили, что в их доме возникли проблемы с домовым теплосчетчиком.

В КП "Киевтеплоэнерго" уточнили, что именно по данному дому предприятие перерасчет провести не может, так как счетчик теплоэнергии нуждается в ремонте.

"На момент передачи нашему предприятию счетчик теплоэнергии в доме по Бударина, 9, был в нерабочем состоянии и нуждался в ремонте. В таком случае выяснить объемы потребления теплоэнергии на протяжении предыдущего отопительного сезона невозможно. Начисления по централизованному отоплению жителям проводятся по норме потребления, установленной органами местного самоуправления. Эта норма подлежит ежемесячной корректировке исполнителем услуги с учетом фактического количества часов поставки тепла и среднемесячной температурой воздуха. "Киевтеплоэнерго" не имеет возможности провести перерасчет жителям дома, но этот адрес внесен в перечень домов, счетчики которых требуют ремонта, а проведение работ запланировано на второй квартал 2019 года", – рассказала "Сегодня" и. о. директора КП Екатерина Саркисова.

Ранее журналисты выяснили, что делать, если батареи холодные, а за тепло поставщик требует платить по полной. Как не только повысить температуру в помещении, но и снизить расходы на отопление.

Напомним, по решению Кабмина при долге за коммуналку более 340 грн будут лишать субсидии. Так, теперь срок просрочки по коммунальным платежам, при котором могут отменить госпомощь, с двух месяцев уменьшили до 30 дней.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.