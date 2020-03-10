Платежки за февраль: сколько киевляне заплатят за горячую воду и тепло

В феврале в домах со счетчиками стоимость 1 Гкал тепловой энергии составляет 1224,26 грн

В Киеве начисления за отопление и горячую воду в феврале были уменьшены на 26% и на 24% соответственно. Как сообщает пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго", это стало возможно благодаря газовой "скидке".

Так, в бумажной платежке за февраль, которая поступит киевлянам на этой неделе, сумма скидки указана в графе "Перерасчет". Всего в Киеве перерасчет в феврале за потребленные услуги превысил 414 млн грн.

"В феврале в домах со счетчиками стоимость 1 Гкал тепловой энергии составляет 1224,26 грн – вместо установленного тарифа стоимости 1654,41 грн/Гкал. Для домов без счетчиков стоимость отопления 1 м² составляет 24,34 грн/м² (с учетом температурного коэффициента и газовой "скидки") при нормативном тарифе 38,5 грн/м². Стоимость 1 м³ горячей воды также уменьшилась примерно на 23 грн", - говорится в сообщении.

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Инфографика Киевтеплоэнерго. Чтобы посмотреть изображение в большем размере, откройте его в новом окне

Ранее в КП "Киевтеплоэнерго" объяснили рост сумм в платежках за отопление за январь снижением температуры и ценой на газ.

Напомним, что стоимость природного газа в тарифе на отопление и горячую воду составляет почти 80%.

Ранее украинцам в 124 городах снизили тарифы на отопление и провели перерасчет. Среднее снижение суммы в платежках по Украине составило 30%. Но оно различается в зависимости от региона. Дело в том, что процент уменьшения зависит от стоимости газа и от его части в тарифе (в него также входит стоимость транспортировки топлива и наценка газсбыта).

Хотите знать, где тарифы выше, – в Украине или Чехии, Дании, Словакии? Ответ вы получите в нашем коротком сюжете:

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