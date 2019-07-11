ФОТОФАКТ. Под новым Шулявским мостом уже можно прогуляться: новые фотографии со стройки

Строители возводят новые опоры, на которые устанавливают пролеты

Фото: Мила Князьская-Ханова

В Киеве продолжается активное строительство нового Шулявского моста. Так, сейчас рабочие возводят новые колонны-опоры, а на те, которые уже построены, устанавливают пролеты. Кстати, под одним из них сейчас даже можно прогуляться.

























Напомним, в июне на строительстве нового Шулявского путепровода активизировались работы — на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост.

Новости "Сегодня" сообщали, что движение по мосту было закрыто в марте. В апреле Шулявский путепровод (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается в около 830 миллионов гривен, у генподрядчика заверяют, что все работы идут по графику.

Кроме того, недавно демонтировали стихийный мини-рынок, который находился в переходе под Шулявским мостом. Торговцы располагались тут годами, и даже большой потоп, заливший в 2018 году подземное пространство до самого потолка, особо торговле не помешал. Зато сами торговые палатки ощутимо мешали пешеходам: здесь вечно собирались "пробки" из проходящих по переходу людей.

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