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ФОТОФАКТ. Под новым Шулявским мостом уже можно прогуляться: новые фотографии со стройки

11 июля, 18:09

Строители возводят новые опоры, на которые устанавливают пролеты

Фото: Мила Князьская-Ханова

В Киеве продолжается активное строительство нового Шулявского моста. Так, сейчас рабочие возводят новые колонны-опоры, а на те, которые уже построены, устанавливают пролеты. Кстати, под одним из них сейчас даже можно прогуляться.

Напомним, в июне на строительстве нового Шулявского путепровода активизировались работы — на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. 


Новости "Сегодня" сообщали, что движение по мосту было закрыто в марте. В апреле Шулявский путепровод (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается в около 830 миллионов гривен, у генподрядчика заверяют, что все работы идут по графику. 

Кроме того, недавно демонтировали стихийный мини-рынок, который находился в переходе под Шулявским мостом. Торговцы располагались тут годами, и даже большой потоп, заливший в 2018 году подземное пространство до самого потолка, особо торговле не помешал. Зато сами торговые палатки ощутимо мешали пешеходам: здесь вечно собирались "пробки" из проходящих по переходу людей.

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Тег Киев, мост, стройка, шулявский путепровод, шулявский мост

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АВТОР:

Мила Князьская-Ханова

Источник:

Сегодня

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