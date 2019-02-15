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Подорожание коммуналки в Киеве: чиновники объяснили, как проводились расчеты

Сегодня, 10:43

Новые расценки на горячую воду и отопление шокировали киевлян

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Подорожание коммуналки в Киеве: чиновники объяснили, как проводились расчеты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/97f/1ad/5c597f1ad65fb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/97f/1ad/5c597f1ad65fb.jpg Коммуналка Новые расценки на горячую воду и отопление шокировали киевлян

На этой неделе киевляне начали получать квитанции на оплату "коммуналки" за январь и шокированы новыми расценками на тепло и горячую воду: особенно многих впечатлили суммы за отопление в несколько тысяч гривен. В КП "Киевтеплоэнерго" расшифровали, откуда берутся цифры для разных домов.

Напомним, тарифы на отопление и горячее водоснабжение повысились с 1 января примерно на 22%. Коммунальщики называют несколько основных причин: рост цен на газ, электроэнергию, воду для производственных нужд, пересмотр зарплат в связи с повышением минималки.

В "Киевтеплоэнерго" говорят, что начисления за отопление, в первую очередь, зависят от наличия или отсутствия общедомового счетчика.

"В домах с приборами учета (таких в Киеве 88%) жители платят по фактическим показателям, которые распределяются пропорционально отапливаемой площади каждого помещения в жилом доме. Там, где счетчик есть, но по каким-то причинам не работает, начисления происходят по средним данным за предыдущий отапливаемый период. Такой механизм позволяет не нарушать права потребителей и не выставлять избыточную оплату", — поясняет директор структурного подразделения "Энергосбыт" Константин Лопатин.

Напомним, если у жителей есть сомнения по поводу работы счетчика или правильности расчетов, они могут подать заявку и присутствовать при снятии показаний.

Для 12% столичных домов, где нет приборов учета, применяется нормативный тариф. Это 38,5 грн за 1 кв. м отапливаемой площади, но к нему добавляется еще и температурный коэффициент, разный в зависимости от погоды на улице: к примеру, в ноябре теплее — он меньше, в январе холодно, он выше. Так что фактически жители таких высоток платят 47,75 грн за "квадрат". То есть за отопление в двушке 50 кв. м придется отдать больше 2,3 тыс. грн.

В последнее время все больше жителей предпочитают устанавливать индивидуальные квартир­­ные счетчики тепла, которые по­­зволяют экономить. Правда, технические возможности для этого есть в основном в новостройках. Для таких домов, говорят в "Киевтеплоэнерго", есть свой, более сложный, механизм расчета.

"В домах, где есть индивидуальные квартирные счетчики, рассчитывается также расход теплоэнергии на отопление мест общего пользования (это лестничные площадки, чердаки, колясочные, лифтовые и т. п. — Авт.)", — говорят в компании.

Соответственно, даже если житель не пользовался в квартире услугами отопления и "прикручивал" батареи, он все равно заплатит за отопление общих мест.

Ранее, с 1 февраля вступило в силу решение Национальной комиссии Украины по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг о повышении тарифа на воду на 11,4% в Киеве. Решение НКРЭКУ было опубликовано в "Урядовом курьере".

"Тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева были повышены на 11,4% до 20,3 гривны за кубометр", – отметили в комиссии.

В "Киевводоканале" ранее заявили, что тариф на водоснабжение и водоотвод для потребителей Киева составит 20,832 грн (в т. Ч. НДС 3,472 грн) за 1 куб. м; тариф на услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотведению (с использованием внутридомовых систем) – 22,212 грн (в т. ч. НДС 3,702 грн) за 1 куб. м.

Как известно, тарифы повышались на 17-20% в октябре 2018 года. В период с 14 по 31 октября 2018 централизованное снабжение и отвод холодной воды повысился до 19,596 грн за 1 кубометр (+17,2%), а централизованное водоотведение – до 9,504 грн за 1 кубометр (+20,3%).

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Тег отопление, коммуналка, платежки, коммунальные платежи, Киевтеплоэнерго

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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