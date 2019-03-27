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Подземные переходы пугают киевлян: кому жаловаться на бардак

Сегодня, 09:44

На столичных Теремках в подземном пешеходном переходе плохое освещение и уйма торговцев

Архивное фото
Архивное фото. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
Подземные переходы пугают киевлян: кому жаловаться на бардак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b29/a0c/5c9b29a0c68c4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b29/a0c/5c9b29a0c68c4.jpg Коммуналка На столичных Теремках в подземном пешеходном переходе плохое освещение и уйма торговцев

Многие подземные пешеходные переходы Киева находятся в отвратительном состоянии: освещение плохое и масса незаконных торговых точек. Один из таких – на проспекте Глушкова, 13-б на столичных Теремках.

Как сообщил глава Голосеевской РГА Александр Настасенко, по распоряжению КГГА, с 2015 года все подземные переходы столицы должны быть закреплены за КП "Киевблагоустройство".

"Но на сегодняшний день вопросами содержания подземного перехода на проспекте Академика Глушкова, 13-б, все еще занимается КП "ДЕУ Голосеевского района", так как юридическая процедура оформления передачи объекта не завершена. Мы знаем о проблеме незаконной торговли в этом переходе и боремся с ней. Вместе с Голосеевским управлением полиции регулярно проводим рейды, во время которых ликвидируем торговые точки и составляем админпротоколы на нарушителей. Им грозит штраф, размер которого определяет суд. Если переход находится в плохом состоянии, то вы можете обратиться в КП "ДЕУ Голосеевского района" по телефону: (044) 525-93-45", – уточнил "Сегодня" Настасенко.

Ранее мы сообщали, что в Киеве в переходе на улицу Леваневского в районе Индустриального моста киевляне сфотографировали подземный переход в аварийном состоянии.

Также мы писали, что в центре Киева в подземном переходе у станции метро "Майдан Независимости" уже месяц живет 70-летняя пенсионерка Валентина Никитична. Она плохо ходит, но не просит милостыню и не пьет. Вместо кровати у пожилой женщины – кусок картона, а за одежду служат несколько одеял, которые ей принесли неравнодушные киевляне. Бабушка рассказывает, что сидит в переходе, потому что потерялась.

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Тег Киев, торговля, Теремки, коммуналка, переход

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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