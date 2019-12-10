Поломка в котельной: в Киеве на Минском массиве без тепла остались 80 домов

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

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В Оболонском районе Киева из-за технической поломки на оборудовании в районной котельной, около 80 жилых домов больше суток остаются без тепла. В результате поломки без теплоснабжения остались жилые дома на Минском проспекте, улице Вышгородской, Автозаводской, Полярной и Рокоссовского.

"Поломка на техническом оборудовании в котельной Оболонского района произошла вчера в 9:00. Сейчас поломку уже исправили и теплоноситель уже запущен. Спустя час-полтора тепло начнет поступать в квартиры горожан", – сообщи сайту "Сегодня" в КП "Киевтеплоэнерго".

Напомним, 28 ноября на Оболони из-за крупного прорыва на теплосети, который произошел на пересечении улиц Лайоша Гавро и Героев Сталинграда, без тепла остались около 200 потребителей , в том числе детские садики и школы. На ликвидацию последствий аварии понадобились почти сутки. Из-за аварии на теплосети в некоторых школах даже отменили занятия.

Новости "Сегодня" писали, что в начале ноября на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганскогопроизошло повреждение магистральной теплосети диаметром 700 мм. На дороге вследствие прорыва образовалась огромная яма, куда провалился автомобиль, а водитель едва не обварился в кипятке, заливающем улицу. Из-за прорыва изменились маршруты общественного транспорта. В социальных сетях киевляне обрушились с критикой в адрес коммунальных служб, ведь совсем недавно в этом районе на теплотрассе делали ремонт.

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