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Половина Киева может остаться без воды: что произошло

11 мая, 03:03

Елена Вус

Ремонтные бригады Киевводоканала работают над ликвидацией повреждений

В ночь на понедельник, 11 мая, в Киеве, где с 12 мая возобновляют работу рестораны и кафе, при переключении насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции возникла аварийная ситуация.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

В результате снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов.

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"Сейчас возможно временное приостановление холодного водоснабжения в этих районах. В других районах Киева холодная вода подается в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ремонтные бригады АО "АК" Киевводоканал "уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений.

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"Мы делаем все возможное, чтобы восстановить работу Деснянской водопроводной станции как можно быстрее", – говорится в сообщении организации в Facebook.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко опроверг слухи о планах прекратить горячее водоснабжение в столице.

Ранее новости "Сегодня" сообщали о подорожании холодной воды в Киеве.

О том, чем вредна вода из-под крана, смотрите в видеоролике:

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Источник: Сегодня

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