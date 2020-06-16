Половина Киева останется без воды: "Киевводоканал" предупреждает о большом ремонте

Проблемы с водой будут наблюдаться два дня, начиная с вечера 19 июня

В Киеве на этой неделе "Киевводоканал" будет проводить большой ремонт на водопроводе, из-за которого в нескольких районах города будут перебои с подачей воды, предупредили на предприятии.

"Будем проводить замену запорной арматуры больших диаметров на насосной водопроводной станции "Виноградарь-III". Поэтому с 22:00 19 июня по 20:00 21 июня будет снижено давление в сетях и возможно отсутствие воды на верхних этажах домов", – говорится в сообщении "Киевводоканала"

Так, перебои с водой будут в следующих жилых массивах:

Новобеличи

Никольская Борщаговка

Нивки

Галаганы

Виноградарь

Святошин

Академгородок

Беличи

Горенка

Пуща-Водица.

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Жителям этих жилых массивов, особенно тем, кто проживает на верхних этажах, советуют заранее запастись водой в необходимых объемах. Посмотреть список адресов, по которым будет ограничено водоснабжение, можно по ссылке: https://cutt.ly/7uc8OQQ

"Мы понимаем, что отключение водоснабжения создает неудобства, но только так можно выполнить необходимые работы, которые в дальнейшем обеспечат надежное функционирование водопроводной системы", – сообщает "Киевводоканал".

Ранее сообщалось, что в Киеве в связи с карантином резко снизился уровень оплаты услуг ЖКХ. Власти заявляли, что уплаченные за коммуналку деньги очень нужны городу, так как именно из этих средств оплачивается работа сотрудников коммунальных предприятий, закупается горючее для коммунальной техники.

Также 20 мая "Киевводоканал" опубликовал заявление о намерениях повысить тарифы компании на услуги водоснабжения и водоотведения для киевлян еще на 19% – с января 2021 года.

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