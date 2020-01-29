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Потопы на столичных Выдубичах: спасатели выезжают по два-три раза в неделю

29 января, 12:53

Александр Марущак

Возле автостанции регулярно происходят подтопления

Фото: КАРС

Фото: КАРС

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Сотрудники Киевской службы спасения снова выезжали на откачку озера, которое регулярно образовывается под мостом, в районе автостанции "Выдубичи". За последнюю неделю спасатели дважды (!) выезжали сюда на откачку.

"Данный объект находиться на балансе у железнодорожников, они никак не могут его доделать и передать в эксплуатацию КК "Киевавтодор". Дренажная система плохо сделана под этим мостом. И после каждого дождя в речке Лыбедь поднимается уровень воды, и она заливает эту низину. Под мостом собирается большая лужа и на автостанцию не могут проехать автобусы. Наши спасатели регулярно туда выезжают, по два и три раза в неделю, в зависимости от погоды", – рассказывает сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

Фото: КАРС

Фото: КАРС

В данной ситуации в заложниках остается город и автостанция, а отремонтировать дренажную систему и ввести в эксплуатацию железнодорожники не спешат.

"Железнодорожники должны закончить этот объект и передать на баланс "Киевавтодору". До этого момента мы оказываем автостанции "Выдубычи" помощь, чтобы автобусы могли заехать и выехать из нее. Кстати, еще один объект железнодорожников, который не введен в эксплуатацию – на Дарницком шоссе, за мостом Кирпы – там регулярно проседает асфальт", – говорит Роман Ткачук.

Ранее на улице Антоновича в столице прорвало магистральный трубопровод с горячей водой. Кипяток хлынул на проезжую часть, а также затопил торговый центр Ocean Plaza, в котором находились люди. В результате аварии несколько человек получили ожоги. Причиной ЧП коммунальщики назвали изношенность сетей.

Также новости "Сегодня" писали о потопе в Соломенском районе.

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Киев потоп выдубичи

Источник: Сегодня

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