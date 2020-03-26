Превращают деревья в столбы: в киевском парке орудуют люди с бензопилами (фото)

В "Киевзеленстрое" открестились от рабочих, оставивших деревья без веток

Киевлян возмутила массовая обрезка деревьев в парке КПИ. Сегодня днем, 26 марта, здесь заметили технику и рабочих, которые срезали с деревьев омелу. Люди негодуют, что рабочие не трогают омелу, а деревья обрезают так, что от них остаются обрезанные стволы. Вдоль аллеи лежат кучи обрезанных веток.

"Во время карантина единственные, кому просто необходимо оставаться на работе, это медики, правоохранители и коммунальщики, которые режут деревья, превращая их в столбы. А вы сидите дома", – написал автор фото Игорь Иванов.

Фото: facebook.com/IhorKevin

Он отмечает, что работы проводят сотрудники "Киевзеленстроя".





В коммунальном объединении нас заверили, что к обрезке деревьев их сотрудники непричастны.

"Парк КПИ – балансовая территория Киевского политехнического института. Сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Соломенского района к данным работам не привлекались. Возможно, руководство учебного заведения проводит работы самостоятельно и у них есть все необходимые акты обследования состояния деревья", – прокомментировали сайту "Сегодня" в коммунальном объединении "Киевзеленстрой".

Фото: facebook.com/IhorKevin

Ранее мы писали, что обрезка деревьев на территории столицы регулярно вызывает массу споров между экологами, коммунальщиками, активистами и простыми жителями. Одни считают, что санитарная обрезка помогает деревьям и крайне необходима городу, другие – называют это уничтожением зеленого Киева. Сайт "Сегодня" разобрался в ситуации. Мы узнали, что и как на самом деле делают сотрудники коммунальных служб, и где в ближайшее время будет проводиться санитарная обрезка деревьев и удаление омелы.

Сайт "Сегодня" стал свидетелем, как происходит санитарная обрезка в Мариинском парке:

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Видео: "Сегодня"/А. Марущак

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