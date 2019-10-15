Пристройка в полдома: киевлян удивил царь-балкон на Борщаговке

В сети опубликовали фото огромной пристройки на втором этаже на металлических подборках

Фото: Анна Балахончик

Киевляне обратили внимание на очередной царь-балкон, который появился в доме на улице Зодчих, 18.

В частности, в паблике "Борщаговке" в Facebook появились фото огромной пристройки на втором этаже, которая стоит на металлических подборках.

Фото: Анна Балахончик/Борщаговка

В комментариях киевляне негодуют по поводу такого балкона, но многие относятся к проблеме с юмором.

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Ранее многих киевлян удивило необычное оформление старого дома советской постройки на улице Жолудева, 6-г, в Святошинском районе столицы. Владельцы квартир на двух первых этажах украсили фасад необычной лепниной, колоннами и даже небольшими скульптурами. На уровне третьего этажа установили козырек для дождевой воды, а на окнах — решетки. Некоторые граждане предполагают, что в квартире проживает цыганский барон или чиновник с деньгами. Местные жители рассказывают, что необычному фасаду уже около шести лет.

Напомним, в прошлом году на Facebook появилась страница "Царь-Балкон", где собраны фотографии и адреса самых больших и нелепых балконов в Киеве.

Также смотрите в видео, законно ли пристраивать балконы величиной с комнату:

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