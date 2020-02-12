Пробка из жира: в киевском коллекторе обнаружили необычную находку (видео)

Видео: киевские диггеры

Киевские диггеры обнаружили в ливневом коллекторе гигантский пласт жира. Свою вылазку в коллектор, в котором протекает речка Сырец, они осуществили 2 февраля. По словам исследователей подземных коммуникаций, в коллектор сливаются нечистоты в огромных количествах. Вода, которая вытекает из него, пахнет как нечистоты в фекальной канализации.

"Мы спустились в коллектор, по которому протекает речка Сырец. Она в свою очередь попадает в озеро Кирилловское, а оттуда в Днепр. Коллектор находится в очень плачевном состоянии. Часть тоннелей просела, часть замыта. В одном из таких мест образовалась "ловушка" для жира. В этом месте он скапливается и образует пласт толщиной до полуметра, шириной порядка трех и длиной до 30 метров. Предположительно участок с жиром находится под территорией Киевского витаминного завода", – рассказал сайту "Сегодня" диггер Сергей.

Видео: киевские диггеры

По его словам, жир периодически смывает мощным потоком воды.

"Откуда жир попадает в коллектор, пока непонятно. Его масса похожа на маргарин или мороженое. Пройти по нему человеку очень сложно. Скорее всего, кто-то сливает его в коллектор. Но саму врезку мы не обнаружили. Вся эта масса попадает в коллектор, а дальше в озера на Оболони и в Днепр, тем самым загрязняя его", – добавляет Сергей.

В коммунальном предприятии "Плесо", на балансе которого находятся столичные реки и озера, говорят, что следят за состоянием столичных водоемов, а подземными коммуникациями должны заниматься те, у кого эти сооружения находятся на балансе.

"Мы обратились с запросом в дорожное эксплуатационное управление Оболонского района, чтобы организовать проверку состояния коллектора, но пока не получили ответа. Мы считаем, что сливать жир в коллектор могут через врезку. Это большая проблема для города. Ранее благодаря активистам-диггерам удалось ликвидировать 25 врезок в ливневую канализацию города. Но этой проблемой сейчас никто вплотную не занимается. Чтобы понять, где находится эта врезка, нужно взять пробу воды перед входом в коллектор и на выходе из него, тогда теоретически можно найти саму врезку или место, где сливают в ливневую канализацию жир", – рассказали нам в КП "Плесо".

Видео: киевские диггеры

Там добавляют, что планируют привлечь внимание к указанной диггерами проблеме управление экологии и природных ресурсов КГГА, а также специалистов, которые могут определить характер загрязнения.

К слову, жирберги или фетберги – распространенное явление в фекальной канализации Великобритании, где домохозяйства массово сливают жир в канализацию. В фекальной канализации Киева они не встречаются, поэтому вдвойне необычно наткнуться на такое в подземной реке.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" сайту "Сегодня" сообщили, что их гидрологическая служба изучает ситуацию с жиром в коллекторе, где протекает река Сырец.

"Наши специалисты изучают ситуацию. Скорей всего врезка, по которой сливают жир находится в Подольском районе. Специалисты будут проводить исследования. Но сейчас дождливая погода, а в дождь потоки воды наполняют коллектор под потолок и спускаться туда опасно для жизни. Как только улучшится погода, наши специалисты проведут детальное обследование коллектора, чтобы установить место откуда сливают жировую массу", – рассказали нам в "Киевавтодоре".

Напомним, ранее в Киеве из ливневки вытащили голого парня.

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