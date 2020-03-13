Продуктовые ярмарки в Киеве могут уйти в историю

Уличные торги перестали быть недорогими и превратились в проблему

В Киеве намерены реагировать на проблему продуктовых ярмарок, которые уже не являются площадкой продажи недорогих товаров от фермерских хозяйств.

"Они уже не выполняют ту социальную функцию, на которую надеялась власть Киева, вводя их много лет назад: чтобы фермеры продавали собственные продукты без наценки, дешевле, чем в магазинах, а киевляне могли купить свежие продукты дешевле. Сейчас мы видим огромный ассортимент вовсе не фермерской продукции, с немалыми ценами", – сообщил директор департамента городского благоустройства Алексей Кулеба в интервью "Вечернему Киеву".

По его мнению, количество продуктовых ярмарок будет уменьшено, а также для них будет прописан список товаров, которые можно продавать.

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Также чиновник отметил, что существует проблема того, что райгосадминистрации не имеют возможности определять, сколько и где ярмарки в районе нужны.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" проверили торговлю на стихийных рынках.

Кроме того, сообщалось о том, что на рынках стали чаще продавать поддельные молочные продукты. Подробности смотрите в сюжете "Сегодня":

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