Прорыв трубы в центре Киева: без горячей воды остались почти 145 зданий

Машину Mitsubishi, которая "зависла" над образовавшимся из-за прорыва трубы провалом, оттащили от ямы

Фото: Информатор

Прорыв трубы в центре Киева: без горячей воды остались почти 145 зданий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1f3/175/5ca1f31752626.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1f3/175/5ca1f31752626.jpg 2019-04-01T14:22:00+03:00 Коммуналка Машину Mitsubishi, которая "зависла" над образовавшимся из-за прорыва трубы провалом, оттащили от ямы

Почти 150 зданий в Киеве остались без горячей воды в связи с повреждением магистральных теплосетей на улице Деловой, 3 и в переулке К.Гординко, 2а в Печерском районе столицы, сообщает пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго".

"В связи с порывом теплосетей временно без услуг остались 144 здания. Специалисты работают над оперативным переключением потребителей к другим теплоисточникам, чтобы возобновить поставки тепла и горячей воды жителям Печерского района", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре Киева на улице Деловой произошел прорыв трубы и провал асфальта. Пострадавших в результате ЧП нет, однако над местом провала "завис" автомобиль Mitsubishi.

Фото: КП "Киевтеплоэнерго"

На данный момент его уже убрали от кромки глубокой ямы.

Работы продлятся до полной ликвидации повреждений. Движение транспорта на улице Деловой пока что перекрыто.

Напомним, не так давно Мелитополе произошел порыв канализационного коллектора – в негодность пришла старая чугунная труба диаметров 400 миллиметров.

Также в Киеве по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан", а в сети появилось яркое видео, на котором можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во всей стороны и засыпали крышу близстоящего автомобиля.

Ранее мы сообщали, что в столице после возобновления подачи горячей воды прорвало 300 труб:

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