Разрыли и бросили: что произошло с озером в киевском парке "Отрадный"
В связи с отсутствием финансов возможна временная остановка работ на озере до полугода
Жители Отрадного в Киеве жалуются на то, что озеро в парке разрыто и находится в ужасном состоянии. Как сообщил "Сегодня" заместитель гендиректора КО "Киевзеленстрой" Дмитрий Заруба, в прошлом году на озере была выполнена часть работ по расчистке и благоустройству, однако работы будут завершены после возобновления финансирования.
"Работы по расчистке и благоустройству озера в парке "Отрадный" в Соломенском районе столицы проводит подрядная организация, которая выиграла тендер в прошлом году. Заказчиком работ выступило наше коммунальное объединение, объявив о намерениях в системе государственных публичных закупок Prozorro (подрядная компания взялась выполнить эти работы за более чем 43 млн грн). Согласно договору от 28.11.2018 №235/11, подрядчиком была выполнена часть работ по расчистке и благоустройству озера в парке "Отрадный" в прошлом году. В то же время, стоит отметить, что в 2019 году в связи с отсутствием финансов возможна временная остановка работ на объекте на 5 или 6 месяцев. После возобновления финансирования работы по расчистке озера будут продлены", – сказал Заруба.
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