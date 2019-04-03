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Разрыли и бросили: что произошло с озером в киевском парке "Отрадный"

Сегодня, 09:49

В связи с отсутствием финансов возможна временная остановка работ на озере до полугода

«Отрадный». Рабочие перекопали берега озера и уехали. Фото: facebook.com/groups/Vidradny
«Отрадный». Рабочие перекопали берега озера и уехали. Фото: facebook.com/groups/Vidradny.
Разрыли и бросили: что произошло с озером в киевском парке "Отрадный" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b32/89d/5c9b3289d3947.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b32/89d/5c9b3289d3947.jpg Коммуналка В связи с отсутствием финансов возможна временная остановка работ на озере до полугода

Жители Отрадного в Киеве жалуются на то, что озеро в парке разрыто и находится в ужасном состоянии. Как сообщил "Сегодня" заместитель гендиректора КО "Киевзеленстрой" Дмитрий Заруба, в прошлом году на озере была выполнена часть работ по расчистке и благоустройству, однако работы будут завершены после возобновления финансирования.

"Работы по расчистке и благоустройству озера в парке "Отрадный" в Соломенском районе столицы проводит подрядная организация, которая выиграла тендер в прошлом году. Заказчиком работ выступило наше коммунальное объединение, объявив о намерениях в системе государственных публичных закупок Prozorro (подрядная компания взялась выполнить эти работы за более чем 43 млн грн). Согласно договору от 28.11.2018 №235/11, подрядчиком была выполнена часть работ по расчистке и благоустройству озера в парке "Отрадный" в прошлом году. В то же время, стоит отметить, что в 2019 году в связи с отсутствием финансов возможна временная остановка работ на объекте на 5 или 6 месяцев. После возобновления финансирования работы по расчистке озера будут продлены", – сказал Заруба.

Ранее "Сегодня" писали, что в столице начались масштабные реконструкции парков, а также о том, как изменят зеленые зоны и чем недовольны киевляне. Также читайте о прогулке в столичном парке "Нивки".

Напомним, что в среду вечером,13 марта, едва не загорелся музей народной архитектуры и быта под открытым небом в Пирогово. 

Отметим, не так давно в частном зоопарке в Кременчуге у пары карликовых кенгуру родился детеныш:


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Тег Киев, парк, озеро, расчистка, отрадный

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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