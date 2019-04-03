Разрыли и бросили: что произошло с озером в киевском парке "Отрадный"

В связи с отсутствием финансов возможна временная остановка работ на озере до полугода

«Отрадный». Рабочие перекопали берега озера и уехали. Фото: facebook.com/groups/Vidradny.

Разрыли и бросили: что произошло с озером в киевском парке "Отрадный" Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b32/89d/5c9b3289d3947.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b32/89d/5c9b3289d3947.jpg 2019-04-03T09:49:00+03:00 Коммуналка В связи с отсутствием финансов возможна временная остановка работ на озере до полугода

Жители Отрадного в Киеве жалуются на то, что озеро в парке разрыто и находится в ужасном состоянии. Как сообщил "Сегодня" заместитель гендиректора КО "Киевзеленстрой" Дмитрий Заруба, в прошлом году на озере была выполнена часть работ по расчистке и благоустройству, однако работы будут завершены после возобновления финансирования.

"Работы по расчистке и благоустройству озера в парке "Отрадный" в Соломенском районе столицы проводит подрядная организация, которая выиграла тендер в прошлом году. Заказчиком работ выступило наше коммунальное объединение, объявив о намерениях в системе государственных публичных закупок Prozorro (подрядная компания взялась выполнить эти работы за более чем 43 млн грн). Согласно договору от 28.11.2018 №235/11, подрядчиком была выполнена часть работ по расчистке и благоустройству озера в парке "Отрадный" в прошлом году. В то же время, стоит отметить, что в 2019 году в связи с отсутствием финансов возможна временная остановка работ на объекте на 5 или 6 месяцев. После возобновления финансирования работы по расчистке озера будут продлены", – сказал Заруба.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.