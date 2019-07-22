Реконструкция в Бортничах обезопасит киевлян от аварии на стации аэрации

Проведенные ДТЭК работы повысят надежность электроснабжения

Электропитание без перебоев.

Бортнические очистные сооружения, обслуживающие Киев и соседние города, не будут иметь проблем с электричеством.

А значит, аварии с неприятными выбросами в воздух -из-за остановки двигателей – столице не грозят. Начата масштабная реконструкция одной из подстанций, которая поставляет электроэнергию, в точм числе, и в жилой сектор.

Бортническая станция аэрации под Киевом – одно из крупнейших очистных сооружений в мире. Она принимает до 1 млн. кубометров нечистот в сутки. И ресурс станции почти исчерпан. От нее пахнет на несколько жилых массивов столицы. Весной чиновники объявили о начале реконструкции станции.

"Остается выполнить еще один элемент – это энергетическая подготовка. При подготовке, при проектировании был сделан вывод, что тех мощностей, которые есть, не хватит для того, чтобы уже обновленная станция аэрации стабильно работала", – говорит заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Реконструировать очистные сооружения будут японские специалисты. Электроподстанцию ​​- украинские. Очистные системы потребляют сейчас 29 мегаватт электроэнергии, а оборудование настолько устарело, что работает на пределе возможностей, говорят энергетики. На советской аппаратуре еще сохранились ярлыки из прошлого века.

"Здесь установлен масляный выключатель, который исчерпал полностью свой ресурс, он может отказать в любой момент. Это хлам. Его нужно выбросить на мусор", – говорит начальник службы подстанций "ДТЭК Киевские электросети" Вячеслав Зуйков.

Реконструкцию начали с сердца подстанции. Старый трансформатор отработал в два раза дольше, чем 50 лет, на которые был рассчитан. Его заменили установкой, которая значительно мощнее.

"Здесь уже электротехническая сталь, обмотки медные. Кстати, в этом трансформаторе почти все навесное оборудование – ведущих мировых производителей", – говорит начальник службы подстанций "ДТЭК Киевские электросети" Вячеслав Зуйков.

Для работы очистных сооружений надо чуть меньше половины мощности нового агрегата. Он работает и для столичных массивов, и для Киевской области.

Новый трансформатор – как живой организм. Он дышит, то есть – вентилируется. Для этого в нем специально осушают воздух. Чтобы не произошло перегрева, внутри циркулирует двадцать тонн масла шведского производства.

80-тонное устройство установили на железнодорожные рельсы. Сдав его в эксплуатацию, энергетики уже готовят следующий. В ДТЭК говорят: обновленной подстанцией можно гордиться даже перед японцами, которые будут реконструировать Бортничи.

"Люди получат после реконструкции более надежное и устойчивое эклектроснабжение. И самое главное: мы повысим надежность электроснабжения Бортнической станции аэрации как потребителя первой категории", – говорит руководитель технического департамента ДТЭК "Киевские электросети" Владимир Толочко.

Реконструкция электроподстанции завершится в ноябре. Компания инвестирует и развивает энергетическую инфраструктуру столицы, обновление оборудования обойдется ей в 50 млн. гривень.

Ранее сообщалось, что Кабмин нашел 32 млн грн на реконструкцию Бортнической станции аэрации.

Напомним, Япония заплатила 380 млн грн за ремонт Бортнической станции аэрации.

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