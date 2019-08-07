Ремонт дорог во дворах Киева: по каким адресам будут менять асфальт

В этом году на эти цели из горбюджета выделено 550 миллионов гривен

Иллюстрация. / Фото: Нацполиция

В Киеве в этом году запланировано отремонтировать асфальтное покрытие в более чем 800 межквартальных проездах и на придомовых территориях. Об этом "Сегодня" сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

"Сейчас ремонты идут во дворах. В этом году на эти цели из горбюджета выделено 550 миллионов гривен. На данный момент работы завершено на 40% объектов во всех районах столицы, но активная фаза работ начнется в августе. Например, в Дарницком районе ремонты дворов уже выполнены на 70%, а в Оболонском — всего лишь на 25%. В других районах асфальтирование продолжается и будет завершено к наступлению холодов. Состояние киевских дворовых проездов, мягко говоря, плохое, некоторые не ремонтировались по 15 лет", – рассказал Поворозник.

Так, ремонт будет проводиться по адресам:

Святошинский район

1. бульв. Ромена Роллана, 13, 13-А, 13-Б, 13-В, 13-Г

2. бульв. Академика Вернадского, 10, 12, 14-А

3. бульв. Кольцова, 3, 5, 7, 9, 11, 11-А, 13-А, 15, 15-А

4. бульв. Ромена Роллана, 3, 5/8, 5-А

5. ул. Ирпенская, 68, 70, 74

6. ул. Академика Булаховского, 28

7. ул. Академика Доброхотова, 1, 1-Б, 3, 5, ул. Ирпенская, 2

8. ул. Академика Доброхотова, 15, 17

9. ул. Академика Киприанова, 6, 6-А, 4, 2, ул. Жмеринская, 30/8, 32, 32-А, ул. Якуба Коласа, 23

10. ул. Академика Королева, 10, 10-А, 10-Б

11. ул. Академика Королева, 3, 5, 7, 9-А, 9-Б

12. ул. Академика Королева, 3-А, 3-Б

13. ул. Академика Туполева, 3, 3-А, 5, 5-Б, 5-В, 5-Г, 5-Д, 7, 7-Б, 9, 9-А, 11, 11-А. 11-Б, 11-В, 11-Д, 11-Е, 13-А, 15, 15-А, 15-Б, 15-В, 15-Д, 15-Г, 15-Е, 17, 17- А, 17-Б, 17-В. 17-Г, 17-Д, 17/19

14. ул. Василия Кучера, 2

15. ул. Василия Кучера, 5

16. ул. Василия Стуса, 28-А

17. ул. Верховинная, 38/9

18. ул. Верховинная, 5-А, ул. Михаила Котельникова, 2/14

19. ул. Владимира Покатила, 1, 3, 3-А, 3-Б, 3-В

20. ул. Генерала Наумова, 23-А, 23-В

21. ул. Генерала Наумова, 37, 37-А, 37-Б

22. ул. Героев Космоса, 13, 15

23. ул. Героев Космоса, 19

24. ул. Жмеринская, 36

25. ул. Зодчих, 62-Б, 60/1; ул. Тулузы 3, 3-Б, 5, бульв. Ромена Роллана, 7-А

26. ул. Николая Ушакова, 8, 10, 12, 14

27. ул. Михаила Котельникова, 10

28. ул. Михаила Котельникова, 13

29. ул. Михаила Котельникова, 25

30. ул. Михаила Котельникова, 26

31. ул. Михаила Котельникова, 46

32. ул. Михаила Котельникова, 89

33. ул. Олевская, 5

34. просп. Победы, 9

35. ул. Семьи Сосниных, 12-А, 12, 16

36. ул. Семьи Сосниных, 2-Б, ул. Генерала Потапова, 1-Д

37. ул. Святошинская, 6, ул. Львовская, 1

38. ул. Семашко, 17

39. ул. Семашко, 21

40. ул. Серпова, 16

41. ул. Симиренко, 14/9, 14-А, 14-Б, 12-А, 12-Б, 12-В; ул. Григоровича-Барского, 7, 7-А

42. ул. Симиренко, 2/19, 2-В, 2-Б

43. ул. Стрыйская, 12/3, 4, ул. Кулибина, 1/3, 3/8, 4/2; просп. Победы, 77/1, 73/1, 71/2, 75/2, ул. Чистяковская, 2, 4, 6-10, 7

44. Кольцевая дорога, 1, 1-А, 3, 5; ул. Григоровича-Барского, 3, 5, 5-А

45. просп. Академика Королева, 24, 24-А; ул. Симиренко, 25, 25-А, 29, 31

46. ​​просп. Леся Курбаса, 1/2

47. просп. Леся Курбаса, 12-Б

48. просп. Леся Курбаса, 17, 15, 13-А, 13,19 / 11, ул. Зодчих, 32, 32-В, 32-Б, 30 30/6; бульв. Кольцова, 19, 17, 17-А, 19А; ул. Литвиненко-Вольгемут, 2-А, 4

49. бульв. Леся Курбаса, 3-Г, бульв. Академика Королева, 10-В

50. бульв. Леся Курбаса, 5

51. бульв. Леся Курбаса, 5-Б, ул. Владимира Покатила, 1, 3

Соломенский район

1. бульв. Вацлава Гавела, 19-А, 21

2. бульв. Вацлава Гавела, 21-А, 21-Б

3. бульв. Вацлава Гавела, 42

4. бульв. Вацлава Гавела, 43 – ул. Метростроевская, 14

5. бульв. Вацлава Гавела, 44

6. бульв. Вацлава Гавела, 47/15

7. бульв. Вацлава Гавела, 48/24

8. бульв. Вацлава Гавела, 50

9. бульв. Вацлава Гавела, 50-52

10. бульв. Вацлава Гавела, 52

11. бульв. Вацлава Гавела, 55

12. бульв. Вацлава Гавела, 7-А

13. ул. Ивана Пулюя, 3-5

14. ул. Ивана Пулюя, 5-А

15. ул. Ивана Светличного, 4-6

16. ул. Ивана Светличного, 4-А

17. ул. Авиаконструктора Антонова, 10-14-20

18. ул. Авиаконструктора Антонова, 43-45-47

19. ул. Августина Волошина, 2

20. ул. Августина Волошина, 2-А

21. ул. Адама Мицкевича, 5

22. ул. Адама Мицкевича, 5-7

23. ул. Академика Карпинского, 6-8-10

24. ул. Андрея Головко, 6

25. ул. Белгородская, 8, 10, 12, 14, просп. В.Лобановского, 35

26. ул. Бориса Гарина, 68

27. ул. Бориславская, 70

28. ул. Борщаговская, 202

29. ул. Винницкая, 8

30. ул. Вадима Гетьмана, 22-Б

31. ул. Вадима Гетьмана, 26-Б

32. ул. Вадима Гетьмана, 28-Б

33. ул. Васильченко, 4

34. ул. Васильченко, 6

35. ул. Выборгская, 18/20

36. ул. Выборгская, 22

37. ул. Выборгская, 22-А

38. ул. Выборгская, 34/36

39. ул. Волынская, 25

40. ул. Волынская, 6

41. ул. Волынская, 69

42. ул. Вузовская, 4, корп. 1, просп. В.Лобановского, 5, 5-А, 7/2

43. ул. Гарматная, 55

44. ул. Генерала Тупикова, 11

45. ул. Генерала Тупикова, 14-Г – 14-В

46. ​​ул. Генерала Тупикова, 4

47. ул. Генерала Тупикова, 8

48. ул. Героев Севастополя, 12, 14, 16, 18/2

49. ул. Героев Севастополя, 23-33

50. ул. Героев Севастополя, 32

51. ул. Героев Севастополя, 36-А

52. ул. Героев Севастополя, 44/10

53. ул. Глинки, 1

54. ул. Глинки, 3

55. ул. Глинки, 5

56. ул. Глинки, 7

57. ул. Гладковская, 8-А

58. ул. Дашавского, 24

59. ул. Донецкая, 59

60. ул. Ереванская, 25

61. ул. Ереванская, 39 – ул. Уманская, 25

62. ул. Кадетский Гай, 3

63. ул. Керченская, 11

64. ул. Курская, 14

65. ул. Курская, 3-5

66. ул. Курская, 4-А – 4 корп. 1

67. ул. Людмила Проценко, 8

68. ул. Максима Кривоноса, 7

69. ул. Мартиросяна, 4-6

70. ул. Машиностроительная, 25

71. ул. Металлистов, 12, 12-Б, 12-В

72. ул. Николая Василенко, 6-А, 6-Б

73. ул. Николая Василенко, 8, 8-Б

74. ул. Николая Василенко, 9

75. ул. Николая Шепелева, 10-10-А

76. ул. Николая Шепелева, 11-А

77. ул. Николая Шепелева, 12

78. ул. Николая Шепелева, 4-6

79. ул. Николая Шепелева, 6-А

80. ул. митрополита В.Липковского, 37-37-А

81. ул. Михаила Донца, 21-23

82. ул. Михаила Донца, 28

83. ул. Малодогвардейская, 12

84. ул. Малодогвардейская, 16

85. ул. Монтажников, 103

86. ул. Монтажников, 4

87. ул. Нежинская, 16-18

88. ул. Народного Ополчения, 2

89. ул. Народного Ополчения, 4

90. ул. Новгородская, 11

91. ул. Новгородская, 6

92. ул. Нововокзальная, 19

93. ул. Нововокзальная, 21

94. ул. Новополевая, 106

95. ул. Новополевая, 89/16

96. ул. Новополевая, 93

97. ул. Новополевая, 97-А

98. ул. Новополевая, 97-Б

99. ул. Новополевая, 99-А

100. ул. Алексея Шовкуненко, 3

101. ул. Алексея Шовкуненко, 8/20

102. ул. Питерская 3

103. ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 1

104. ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 3

105. ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 40-А

106. ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 5

107. ул. Петра Нищенского, 8

108. ул. Филиппа Козицкого, 5

109. ул. Пост-Волынская, 2/103

110. ул. Раздельная, 1

111. ул. Раздельная, 5

112. ул. Семьи Идзиковских, 4

113. ул. Семеновская, 13

114. ул. Смелянская, 13

115. ул. Соломенская, 38

116. ул. Стадионная, 13

117. ул. Стадионная, 14

118. ул. Стадионная, 16/6

119. ул. Стадионная, 21/1

120. ул. Тополева, 3-5

121. ул. Уманская, 47

122. ул. Ушинского, 23

123. ул. Ушинского, 25-А

124. ул. Ушинского, 29

125. ул. Ушинского, 30/1

126. ул. Ушинского, 30-А

127. ул. Ушинского, 36

128. ул. Юлиуса Фучика, 15

129. пер. Чугуевский, 19-А

130. пер. Отрадный, 30

131. пер. Отрадный, 55

132. пер. Отрадный 6/1

133. просп. В. Лобановского, 53

134. просп. В. Лобановского, 57

135. просп. Космонавта Комарова, 38-А

136. просп. Космонавта Комарова, 9

137. просп. Космонавта Комарова, 9, 9-А, 17, 17-А, 19

138. просп. Воздухофлотский, 15

139. просп. Воздухофлотский, 17

140. просп. Воздухофлотский, 19

141. просп. Воздухофлотский, 20/1 – УЛ. ЮЛIУСА Фучика, 3

142. просп. Воздухофлотский, 25

143. просп. Воздухофлотский, 43

144. просп. Воздухофлотский, 45-43

145. просп. Воздухофлотский, 47

146. просп. Воздухофлотский, 51

147. просп. Воздухофлотский, 51 – ул. Народного Ополчения, 4-А

148. просп. Воздухофлотский, 52

149. просп. Воздухофлотский, 55

150. просп. Воздухофлотский, 78

151. просп. Воздухофлотский, 84

Деснянский район

1. ул. Николая Закревского, 35-А;

2. ул. Николая Закревского, 7

3. ул. Николая Закревского, 49/1;

4. ул. Николая Закревского, 5,

5. ул. Николая Закревского, 41-А, 45-А;

6. ул. Николая Закревского, 37, 39;

7. ул. Николая Закревского, 75/2, 77, ул. Леонид Быкова, 6, 8, просп. Владимира Маяковского, 52, 54/9;

8. ул. Николая Закревского, 85-А;

9. ул. Николая Закревского, 85-Б;

10. ул. Николая Закревского, 87-Б;

11. ул. Николая Закревского, 87-В;

12. ул. Николая Закревского, 27А;

13. ул. Николая Закревского, 27/2;

14. ул. Николая Закревского, 23;

15. ул. Николая Закревского, 29, 2-9А, 29-Б;

16. ул. Милютенко, 9А;

17. ул. Милютенко, 23;

18. ул. Милютенко, 23А;

19. ул. Лисковская, А, 30;

20. ул. Лисковская, 2/71;

21. ул. Лисковская, 18-Б;

22. ул. Лисковская, 18-В;

23. ул. Лисковская, 6;

24. ул. Лисковская, 18-А;

25. ул. Лисковская, 8/24;

26. ул. Константина Данькевича, 7

27. ул. Константина Данькевича, 3;

28. ул. Константина Данькевича, 1/79;

29. ул. Космонавта Волкова, 8;

30. ул. Константина Данькевича, 7А;

31. ул. Космонавта Волкова, 6/55;

32. ул. Кубанской Украины (маршала Жукова), 45;

33. ул. Космонавта Волкова, 10-А;

34. ул. Каштановая, 11;

35. ул. Каштановая, 3,5;

36. ул. Каштановая, 8-А;

37. ул. Космонавта Волкова, 16;

38. ул. Каштановая, 5,

39. ул. Каштановая, 13;

40. ул. Киото, 5,

41. ул. Киото, 9;

42. ул. Киото, 11-А;

43. ул. Будищанская, 7-А;

44. ул. Будищанская, 9/40;

45. ул. Академика Курчатова, 3,

46. ​​ул. Академика Курчатова, 7,

47. ул. Академика Курчатова, 9/21;

48. ул. Академика Курчатова, 15;

49. ул. Академика Курчатова, 20,

50. ул. Архитектор Николаева, 15, 15-А, 15-Б;

51. ул. Братиславская, 12;

52. ул. Братиславская, 18;

53. ул. Братиславская, 40-А;

54. ул. Леонид Быкова, 6;

55. ул. Леонид Быкова, 4;

56. ул. Марины Цветаевой, 8-Б;

57. ул. Кубанской Украины (маршала Жукова), 30;

58. ул. Миловславская, 5,

59. ул. Миловславская, 5-А, 5-Б;

60. ул. Миловславская, 8;

61. ул. Миловславская, 23;

62. ул. Миловславская, 8-А;

63. ул. Оноре де Бальзака, 26;

64. ул. Оноре де Бальзака, 54/21;

65. ул. Оноре де Бальзака, 46-А;

66. ул. Оноре де Бальзака, 40/11;

67. ул. Оноре де Бальзака, 83/2;

68. ул. Радунская, 3;

69. ул. Радунская, 9-А;

70. ул. Радунская, 9-Б;

71. ул. Сержа Лифаря, 17-А, 17;

72. ул. Радистов, 49, 47;

73. ул. Теодора Драйзера, 16;

74. ул. Теодора Драйзера, 18;

75. ул. Теодора Драйзера, 6-А;

76. ул. Теодора Драйзера, 8-А;

77. ул. Теодора Драйзера, 8-Б;

78. ул. Теодора Драйзера, 20-А;

79. ул. Теодора Драйзера, 5,

80. ул. Теодора Драйзера, 32;

81. ул. Теодора Драйзера, 30;

82. ул. Теодора Драйзера, 26 УЛ. Викентия Беретти, 5,

83. ул. Викентия Беретти, 12,14;

84. ул. Викентия Беретти, 5-А;

85. ул. Шолом-Алейхема, 1;

86. ул. Шолом-Алейхема, 15;

87. просп. Владимира Маяковского, 22;

88. просп. Владимира Маяковского, 23;

89. просп. Владимира Маяковского, 21-А;

90. просп. Владимира Маяковского, 15, 17;

91. просп. Владимира Маяковского, 21-Б;

92. просп. Владимира Маяковского, 24;

93. просп. Владимира Маяковского, 30-А;

94. просп. Владимира Маяковского, 32-В;

95. просп. Владимира Маяковского, 49, 51-А, 53;

96. просп. Владимира Маяковского, 32-Б, 32-Г;

97. просп. Владимира Маяковского, 3-В;

98. просп. Владимира Маяковского, 2-А;

99. просп. Владимира Маяковского, 66-А;

100. просп. Владимира Маяковского, 50;

101. просп. Владимира Маяковского, 62-А;

102. просп. Владимира Маяковского, 55-А;

103. просп. Владимира Маяковского, 49-А;

104. просп. Владимира Маяковского, 5,

105. просп. Лесной, 12-А;

106. просп. Лесной, 18;

107. просп. Лесной, 17-Б;

108. просп. Лесной, 26;

109. просп. Лесной, 24;

110. просп. Лесной, 13-А.

Дарницкий район

1. ул. Архитектора Вербицкого, 14-Б-14-В

2. ул. Архитектора Вербицкого, 24

3. ул. Архитектора Вербицкого, 24-А

4. ул. Архитектора Вербицкого, 24-Б

5. ул. Архитектора Вербицкого, 26

6. ул. Архитектора Вербицкого, 26-Б

7. ул. Архитектора Вербицкого, 28

8. ул. Архитектора Вербицкого, 34

9. ул. Архитектора Вербицкого, 4-А

10. ул. Ахматовой Анны, 13, 13Г, 13-Д

11. ул. Ахматовой Анны, 43

12. ул. Ахматовой Анны, 9/18

13. ул. Бориспольская, 26

14. ул. Бориспольская, 34

15. ул. Бориспольская, 49

16. ул. Армянская, 3

17. ул. Армянская, 5

18. ул. Сентябрьская 5

19. ул. Гмыри, 1, 1/2, 1-А / 4, 1-Б / 6, 3, 3А, 3-Б, 5, 5-А, 7, 9, 9-А, 9-Б, 9-В , 11, 13

20. ул. Горловская, 124/1

21. ул. Декабристов, 6

22. ул. Демидовская, 29-57 (МКР. Бортничи)

23. ул. Драгоманова, 18

24. ул. Драгоманова, 23Б

25. ул. Драгоманова, 40, 40-А, 40-Б

26. ул. Дружбы 8-54 (МКР. Бортничи)

27. ул. Дьяченко, 10

28. ул. Энгельса, 2-42 (МКР. Бортничи)

29. ул. Здолбуновская, 3

30. ул. Здолбуновская, 3-Б

31. ул. Здолбуновская, 3-В

32. ул. Здолбуновская, 9

33. ул. Здолбуновская, 9-А

34. ул. Кошица, 4-4-А

35. ул. Новодарницкая, 30-32

36. ул. Озерная, 11-52 (МКР. Бортничи)

37. ул. Олийныка, 11-13

38. ул. Олийныка, 5-7

39. ул. Олийныка, 8

40. ул. Пасхалина, 10/5

41. ул. Пасхалина, 9

42. ул. Полесская, 7

43. ул. Ревуцкого, 24/4

44. ул. Садовая, 10-80 (МКР. Бортничи)

45. ул. Санаторная, 18

46. ​​ул. Севастопольская, 12/22, 14, 16/27

47. ​​ул. Севастопольская, 17

48. ​​​​ул. Севастопольская, 19

49. ул. Славгородская, 2/10

50. ул. Срибнокильская, 14

51. ул. Срибнокильская, 16

52. ул. Суворова, 4-14 (МКР. Бортничи)

53. ул. Тростянецкая, 12

54. ул. Тростянецкая, 47

55. ул. Тростянецкая, 6

56. ул. Тростянецкая, 8-Б

57. ул. Урловская, 11-А

58. ул. Урловская, 7

59. ул. Урловская, 9

60. ул. Харченко, 21

61. ул. Харченко, 21-23

62. ул. Харченко, 41, 43, 45, 47

63. ул. Чубинского, 4-А

64. ул. Шевелева Юрия, 49/20

65. ул. Архитектора Вербицкого, 19

66. Харьковское шоссе, 146

67. Харьковское шоссе, 154

68. Харьковское шоссе, 158-Б

69. Харьковское шоссе, 160-А

70. Харьковское шоссе, 166

71. Харьковское шоссе, 168-А

72. Харьковское шоссе, 168-Г

73. Харьковское шоссе, 168-Д

74. Харьковское шоссе, 168-Е

75. Харьковское шоссе, 170-А

76. Харьковское шоссе, 170-Б

77. Харьковское шоссе, 174

78. Харьковское шоссе, 176-Б

Днепровский район

1. бульв. Верховной Рады, 13

2. бульв. Перова, 12/92 – просп. Алишера Навои, 90

3. бульв. Перова, 16-Б

4. бульв. Перова, 16-В

5. бульв. Перова, 9-Б

6. бульв. Труда, 7

7. бульв. Ярослава Гашека, 3

8. ул. Туманяна, 1

9. ул. Алматинская, 101

10. ул. Алматинская, 101-А, 101-Б

11. ул. Алматинская, 103/1

12. ул. Алматинская, 99/2

13. ул. Астраханская, 5

14. ул. Бажова, 15/20

15. ул. Бажова, 8 – ул. Краковская, 10

16. ул. Мартовская, 3

17. ул. Строителей, 22/11

18. ул. Строителей, 26/8

19. ул. Энтузиастов, 41,41 / 1,41/2, Набережная Русановская, 12/1, 14/1

20. ул. Инженера Бородина, 5-А

21. ул. Курнатовского, 2-А

22. ул. Макаренко, 4

23. ул. Макаренко, 6

24. ул. Феодосийская, 26

25. ул. Николая Кибальчича, 3-А

26. ул. Петра Вершигоры, 3, 3-А, 3-Б, 5, 5-А, 7, 7-А, 9, 9-А

27. ул. Петра Запорожца, 3 – ул. Перова, 22

28. ул. Петра Запорожца, 9-А

29. ул. Пожарского, 5, 7, 9, 11 – ул. Краковская, 16

30. ул. Пражская, 19

31. ул. Пражская, 21/2

32. ул. Радужная, 11, 11-А

33. ул. Радужная, 33

34. ул. Радужная, 39, 41, 43

35. ул. Радужная, 3-А

36. ул. Радужная, 3-Б

37. ул. Радужная, 4 – 4-А

38. ул. Радужная, 5

39. ул. Радужная, 61

40. ул. Сулеймана Стальского, 20 – ул. Курнатовского, 11

41. ул. Сулеймана Стальского, 4

42. ул. Флоренции, 10-А

43. ул. Челябинская, 15

44. ул. Красноткацкая, 14

45. ул. Шептицкого Андрея Митрополита, 24

46. ​​просп. Генерала Ватутина, 12-А – 14-А

47. просп. Генерала Ватутина, 4, 6

48. просп. Генерала Ватутина, 4-Б, 4В, ул. Радужная, 10, 12

49. Харьковское шоссе, 11/1

50. Харьковское шоссе, 14/1, 16/1, 18/1, ул. Мартовская, 5, ул. Каунанська, 12/2

51. Харьковское шоссе, 18/1

Шевченковский район

1. ул. Исаакяна, 2

2. ул. Авиаконструктора Игоря Сикорского, 6

3. ул. Авиаконструктора Игоря Сикорского, 6-А

4. ул. Белорусская, 15

5. ул. Белорусская, 17-А

6. ул. Белорусская, 26

7. ул. Белорусская, 32

8. ул. Белорусская, 34

9. ул. Белорусская, 36

10. ул. Белорусская, 5

11. ул. Багговутовская, 30

12. ул. Большая Житомирская, 4-А

13. ул. Большая Житомирская, 4-В

14. ул. Большая Житомирская, 6

15. ул. Большая Житомирская, 6-А

16. ул. Глебова, 12/14

17. ул. Глебова, 16

18. ул. Глебова, 2

19. ул. Глебова, 4/10

20. ул. Гоголевская, 13/30

21. ул. Гоголевская, 27

22. ул. Гончара Олеся, 43, 45-А, 47/49

23. ул. Гончара Олеся, 75

24. ул. Грекова, 26

25. ул. Щербаковского, 31-А

26. ул. Щербаковского, 31-Б

27. ул. Щербаковского, 51-В

28. ул. Щербаковского, 53-В

29. ул. Щербаковского, 60

30. ул. Щербаковского, 62

31. ул. Щербаковского, 62-А

32. ул. Щербаковского, 63, 63-Б

33. ул. Щербаковского, 72

34. ул. Дмитриевская, 13-А

35. ул. Дмитриевская, 15-17

36. ул. Дмитриевская, 9-11

37. ул. Дмитриевская, 96-98

38. ул. Довженко, 16

39. ул. Довженко, 16-А

40. ул. Довженко, 16-Б

41. ул. Довженко, 16-В

42. ул. Дорогожицкая, 13

43. ул. Дорогожицкая, 15

44. ул. Дорогожицкая, 15-А

45. ул. Дорогожицкая, 15-Б

46. ул. Дорогожицкая, 16

47. ул. Эстонская, 5

48. ул. Желябова, 10

49. ул. Зоологическая, 4

50. ул. Кирпоноса, 13

51. ул. Коперника, 13/15

52. ул. Коперника, 17

53. ул. Коперника, 29

54. ул. Карчака, 7/2

55. ул. Костельная, 6

56. ул. Котарбинского, 15

57. ул. Котарбинского, 17

58. ул. Котарбинского, 19

59. ул. Котарбинского, 23

60. ул. Коцюбинского, 9

61. ул. Краснодарская, 47/1

62. ул. Кудрявская, 12

63. ул. Довнар-Запольского, 10

64. ул. Довнар-Запольского, 11

65. ул. Муромская, 9

66. ул. Невская, 7

67. ул. Невская, 7-А

68. ул. Невская, 7-Б

69. ул. Ольжича, 14

70. ул. Ольжича, 6

71. ул. Орловская, 15

72. ул. Подгорная, 12

73. ул. Парково-Сырецкая, 15

74. ул. Парково-Сырецкая, 15-Б

75. ул. Печенежская, 34

76. ул. Пирогова, 5-А

77. ул. Половецкая, 14

78. ул. Половецкая, 7/13

79. ул. Пушкинская, 39

80. ул. Рижская, 16

81. ул. Рижская, 18

82. ул. Рижская, 8

83. ул. Ружинская, 10

84. ул. Ружинская, 16

85. ул. Ружинская, 20

86. ул. Сечевых Стрельцов, 103

87. ул. Сечевых Стрельцов, 79

88. ул. Саксаганского, 131-Б

89. ул. Сальского, 25

90. ул. Сальского, 27

91. ул. Саратовская, 14/9

92. ул. Ставропольская, 27/29

93. ул. Стеценко, 11

94. ул. Стеценко, 9

95. ул. Лагерная, 42

96. ул. Лагерная, 44

97. ул. Татарская, 20

98. ул. Татарская, 6

99. ул. Телиги, 13/14

100. ул. Телиги, 17

101. ул. Телиги, 21-А

102. ул. Телиги, 23-А

103. ул. Телиги, 25-А

104. ул. Телиги, 25-Б

105. ул. Телиги, 41-А

106. ул. Телиги, 41-Б, 41-В

107. ул. Телиги, 43

108. ул. Телиги, 45

109. ул. Телиги, 45-А

110. ул. Туполева Академика, 18-Г

111. ул. Туполева Академика, 20

112. ул. Тургеневская, 26-28

113. ул. Тургеневская, 29

114. ул. Тургеневская, 83-85

115. ул. Турчина, 11-А – 13-А

116. ул. Франко, 8-10

117. ул. Хмельницкого, 26-В1

118. ул. Хмельницкого, 27

119. ул. Хмельницкого, 32

120. ул. Хмельницкого, 50-Б

121. ул. Хмельницкого, 68

122. ул. Хмельницкого, 9-Б

123. ул. Чорновила, 14

124. ул. Чорновила, 33/30

125. ул. Шмидта, 35/37

126. ул. Шулвская, 20/22

127. ул. Щусева, 14

128. ул. Щусева, 35

129. ул. Щусева, 6

130. ул. Юрия Ильенко, 18

131. ул. Юрия Ильенко, 18-А

132. ул. Юрия Ильенко, 85

133. ул. Юрия Ильенко, 87

134. ул. Ярмолы, 38

135. ул. Ярмолы, 38-А

136. пер. Артиллерийский, 5-А

137. пер. Брест-Литовский, 6/10

138. пер. Георгиевский, 2

139. пер. Михайловский, 20

140. просп. Победы, 16

141. просп. Победы, 18

142. просп. Победы, 20

143. просп. Победы, 3

144. просп. Победы, 58

145. просп. Победы, 66

146. просп. Победы, 9

147. просп. Победы, 9/47

Печерский район

бульв. Дружбы Народов, 10

бульв. Дружбы Народов, 25

бульв. Дружбы Народов, 27

бульв. Дружбы Народов, 32-А

бульв. Л.Украинки, 28-А

бульв. Л.Украинки, 3

ул. Институтская, 25

ул. Академика Богомольца, 7/14

ул. Большая Васильковская, 145/1

ул. Генерала Алмазова, 9

ул. Гусовского, 12/7

ул. Зверинецкая, 61

ул. К. Билокур, 5/17

ул. Лаврская, 6

ул. Левандовского, 5-А, 5-Б

ул. Леонида Первомайского, 5-А

ул. Лескова, 6

ул. Липская, 15-Б

ул. Раевского, 28

ул. Соловцова, 3

ул. Мечникова, 8

ул. Бойчука, 23

ул. Бойчука, 25-А

ул. Бойчука, 31

ул. Бойчука, 34

ул. Бойчука, 34-А

ул. Михаила Грушевского, 9

ул. Ниманская, 3

ул. Ниманская, 5

ул. Немировича-Данченко, 1

ул. П. Мирного, 11

ул. П. Мирного, 9-Б

ул. Предславинская, 38

ул. Шелковичная, 13/2

ул. Шелковичная, 32/24

Кловский спуск, 10

Кловский спуск, 11

Кловский спуск, 12

пер. Ипсилантиевский, 3, 5

пер. Григория Царика, 5

пер. Лабораторный, 26

пер. Никольский (Январского), 1/25

Тверской тупик, 6/8

Голосеевский район

ул. Академика Заболотного, 30

ул. Академика Заболотного, 52-54

ул. Академика Заболотного, 64-66

ул. Академика Заболотного, 84-88

ул. Академика Заболотного, 62

ул. Антоновича, 100-104

ул. Антоновича, 155

ул. Антоновича, 24-А

ул. Антоновича, 97-99

ул. Бурмистенко, 6 КОРП. 1

ул. Васильковская, 42

ул. Васильковская, 47, КОРП. 1

ул. Васильковская, 55

ул. Большая Васильковская, 102

ул. Большая Васильковская, 114

ул. Большая Китаевская, 83

ул. Голосеевская, 18

ул. Деловая, 11

ул. Демиевская, 35, 33

ул. Демиевская, 35-Б

ул. Луценко, 1-Б

ул. Дубинина, 14

ул. Касияна, 6

ул. Костанайская, 14

ул. Ломоносова, 5 корп 1

ул. Ломоносова, 7

ул. Лятошинского, 26-Б

ул. Лятошинского, 8, 8-А

ул. Лятошинского, 2

ул. Лятошинского, 4-А

ул. Малокитаевская, 3

ул. Малокитаевская, 7, 7А

ул. Никольско-Ботаническая, 3, 5, 7/9, 11

ул. Набережно-Корчеватская, 96

ул. Новопироговская, 27

ул. Новопироговская, 31

ул. Потехина, 3-5

ул. Потехина, 3-А

ул. Саксаганского, 43-Б

ул. Саксаганского, 54/56

ул. Сеченова, 10 корп. 1, 2

ул. Сеченова, 4

ул. Стельмаха, 7/2

Стратегическое шоссе, 11

ул. Тарасовская, 3

ул. Льва Толстого, 15

ул. Феодосийска, 4, 6, 8

ул. Якубовского Маршала, 11

пер Задорожный, 5 К.1, 5 К.2, 3 К. 2 (межкварт. проезд)

пер. Керамический, 9/5

пер. Коломыйский, 10

пер. Коломыйский, 3/1

пер. Коломыйский, 5/2

пер. Коломыйский, 7

пер. Коломыйский, 9

просп. Голосеевский, 108/2; 108/3

просп. Голосеевский, 120 корп. 2

просп. Голосеевский, 120 корп. 3

просп. Голосеевский, 15-А

просп. Голосеевский, 68-70 (двор. проезд)

просп. Голосеевский, 82

просп. Голосеевский, 89

просп. Науки, 13, 15, 17/15; ул. Большая Китаевская, 10 (Европейский двор)

просп. Науки, 25

просп. Науки, 27

просп. Науки, 33

просп. Науки, 35, 35/2, 35/4

просп. Науки, 42/1 корп. 14

просп. Науки, 42/1, корп. 8, 9, 10, 11

просп. Науки, 63

просп. Науки, 70/1

Оболонский район

ул. Бережанская, 14

ул. Бережанская, 16

ул. Бережанская, 18

ул. Богатырская, 2,2-А

ул. Героев Днепра, 15

ул. Героев Днепра, 32-Б

ул. Героев Днепра, 38-В

ул. Героев Днепра, 40-А

ул. Героев Днепра, 3,5

ул. Героев Днепра, 32

ул. Героев Днепра, 35

ул. Героев Днепра, 40-Б

ул. Героев Днепра, 47

ул. Героев Днепра, 7

ул. Зои Гайдай, 3,3-А, 7-А

ул. Зои Гайдай, 7-Б, 9/8

ул. Зои Гайдай, 10,12 / 10

ул. Иорданская, 18-А

ул. Иорданская 5

ул. Иорданская, 5-А

ул. Иорданская 9-Ж, 9-Б, 9-В

ул. Иорданская, 11-Б

ул. Иорданская, 14-А

ул. Иорданская, 16

ул. Калнышевского, 1

ул. Маршала Малиновского, 11, 13-А

ул. Маршала Малиновского, 28, 30

ул. Маршала Малиновского, 3

ул. Маршала Малиновского, 32,32-А

ул. Маршала Тимошенко, 3,3-В, 5,7,7-А

ул. Маршала Тимошенко, 19

ул. Маршала Тимошенко, 2-М

ул. Озерная, 4,6,8,12

ул. Озерная, 30/51

ул. Александра Архипенко, 2/12

ул. Александра Архипенко, 4,4-Б

ул. Александра Архипенко, 5-А

ул. Северная, 54-В-54-Г

ул. Северная, 10

ул. Северная, 48-52

ул. Полярная, 5-А

ул. Приозерная, 12,12-А

ул. Приречная, 17

ул. Приречная, 19-В

ул. Иорданская, 22,24

просп. Героев Сталинграда, 14-Б

просп. Героев Сталинграда, 16-В

просп. Героев Сталинграда, 18-Б

просп. Героев Сталинграда, 36

просп. Героев Сталинграда, 58-А-64/56

просп. Героев Сталинграда, 61-63

просп. Героев Сталинграда, 11

просп. Героев Сталинграда, 13,13-А

просп. Героев Сталинграда, 14

просп. Героев Сталинграда, 20-20-А

просп. Героев Сталинграда, 42-42-В

просп. Героев Сталинграда, 7

просп. Героев Сталинграда, 7-А

просп. Минский, 10

просп. Маршала Рокоссовского, 4-6

просп. Маршала Рокоссовского, 3

просп. Маршала Рокоссовского, 6-Б, ул. Калнишевского, 5

просп. Оболонский, 23-А-23-Б

просп. Оболонский, 37-А-39-А

просп. Оболонский, 10

просп. Оболонский, 16

просп. Оболонский, 21-37

просп. Оболонский, 28

просп. Оболонский, 34-34-А

просп. Оболонский, 40-40-А

просп. Оболонский, 43

Подольский район

ул. Порика, 5, 7, 7-А

ул. Порика, 9, 9-А, 9-В

ул. Ветряные Горы, 2, 2-А

ул. Ветряные Горы, 3

ул. Ветряные Горы, 4, 4-А, 6

ул. Введенская, 1, 3, 5

ул. Введенская, 7/9

ул. Кирилловская, 123

ул. Копыловская, 67 корп 11, 12, 13

ул. Копыловская, 67-Б

ул. Маршала Гречко, 10

ул. Маршала Гречко, 18-В

ул. Маршала Гречко, 20-А

ул. Маршала Гречко, 20-В

ул. Маршала Гречко, 20-Г

ул. Межигорская, 57/17, 59, 61, 63

ул. Новомостицкая, 2-В

ул. Осиповского, 1

ул. Осиповского, 33, 31

ул. Петропавловская, 11

ул. Светлицкого, 26-Б

ул. Светлицкого, 30/20

ул. Сырецкая, 30/1

ул. Сырецкая, 32/34

ул. Сырецкая, 38

ул. Сырецкая, 46

ул. Сырецкая, 48-А, 50 52

ул. Сковороды, 3

ул. Спасская, 25-Д, 25/17, 21-23

ул. Терехина, 14

ул. Терехина, 14-А, Б

ул. Петропавловская, 15

ул. Электриков, 3, 5, 7

пер. Полковой, 1

ул. Г. Гонгадзе, 20-Б

ул. Г. Гонгадзе, 20-В

ул. Г. Гонгадзе, 20-Ж, 20-В

ул. Г. Гонгадзе, 32-Г

просп. Маршала Гречко, 20-Б

просп. Правды, 17

просп. Правды, 17-А

просп. Правды, 35-А

просп. Правды, 6

просп. Правды, 62,62-А, - просп. Свободы, 3-Б

просп. Правды, 8, 8-А

просп. Свободы, 1-А

просп. Свободы, 28

просп. Свободы, 3

просп. Свободы, 42

просп. Свободы, 5

просп. Свободы, 6

Напомним, в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

Также ранее в департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации объяснили причины, по которым улицы Елизаветы Чавдар, Урловская, Хвылевого, а также дороги от Чавдар в направлении улицы Коллекторной считаются одними из самых худших в Киеве.

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