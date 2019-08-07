Ремонт дорог во дворах Киева: по каким адресам будут менять асфальт

В Киеве в этом году запланировано отремонтировать асфальтное покрытие в более чем 800 межквартальных проездах и на придомовых территориях. Об этом "Сегодня" сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.
"Сейчас ремонты идут во дворах. В этом году на эти цели из горбюджета выделено 550 миллионов гривен. На данный момент работы завершено на 40% объектов во всех районах столицы, но активная фаза работ начнется в августе. Например, в Дарницком районе ремонты дворов уже выполнены на 70%, а в Оболонском — всего лишь на 25%. В других районах асфальтирование продолжается и будет завершено к наступлению холодов. Состояние киевских дворовых проездов, мягко говоря, плохое, некоторые не ремонтировались по 15 лет", – рассказал Поворозник.
Так, ремонт будет проводиться по адресам:
Святошинский район
- 1. бульв. Ромена Роллана, 13, 13-А, 13-Б, 13-В, 13-Г
- 2. бульв. Академика Вернадского, 10, 12, 14-А
- 3. бульв. Кольцова, 3, 5, 7, 9, 11, 11-А, 13-А, 15, 15-А
- 4. бульв. Ромена Роллана, 3, 5/8, 5-А
- 5. ул. Ирпенская, 68, 70, 74
- 6. ул. Академика Булаховского, 28
- 7. ул. Академика Доброхотова, 1, 1-Б, 3, 5, ул. Ирпенская, 2
- 8. ул. Академика Доброхотова, 15, 17
- 9. ул. Академика Киприанова, 6, 6-А, 4, 2, ул. Жмеринская, 30/8, 32, 32-А, ул. Якуба Коласа, 23
- 10. ул. Академика Королева, 10, 10-А, 10-Б
- 11. ул. Академика Королева, 3, 5, 7, 9-А, 9-Б
- 12. ул. Академика Королева, 3-А, 3-Б
- 13. ул. Академика Туполева, 3, 3-А, 5, 5-Б, 5-В, 5-Г, 5-Д, 7, 7-Б, 9, 9-А, 11, 11-А. 11-Б, 11-В, 11-Д, 11-Е, 13-А, 15, 15-А, 15-Б, 15-В, 15-Д, 15-Г, 15-Е, 17, 17- А, 17-Б, 17-В. 17-Г, 17-Д, 17/19
- 14. ул. Василия Кучера, 2
- 15. ул. Василия Кучера, 5
- 16. ул. Василия Стуса, 28-А
- 17. ул. Верховинная, 38/9
- 18. ул. Верховинная, 5-А, ул. Михаила Котельникова, 2/14
- 19. ул. Владимира Покатила, 1, 3, 3-А, 3-Б, 3-В
- 20. ул. Генерала Наумова, 23-А, 23-В
- 21. ул. Генерала Наумова, 37, 37-А, 37-Б
- 22. ул. Героев Космоса, 13, 15
- 23. ул. Героев Космоса, 19
- 24. ул. Жмеринская, 36
- 25. ул. Зодчих, 62-Б, 60/1; ул. Тулузы 3, 3-Б, 5, бульв. Ромена Роллана, 7-А
- 26. ул. Николая Ушакова, 8, 10, 12, 14
- 27. ул. Михаила Котельникова, 10
- 28. ул. Михаила Котельникова, 13
- 29. ул. Михаила Котельникова, 25
- 30. ул. Михаила Котельникова, 26
- 31. ул. Михаила Котельникова, 46
- 32. ул. Михаила Котельникова, 89
- 33. ул. Олевская, 5
- 34. просп. Победы, 9
- 35. ул. Семьи Сосниных, 12-А, 12, 16
- 36. ул. Семьи Сосниных, 2-Б, ул. Генерала Потапова, 1-Д
- 37. ул. Святошинская, 6, ул. Львовская, 1
- 38. ул. Семашко, 17
- 39. ул. Семашко, 21
- 40. ул. Серпова, 16
- 41. ул. Симиренко, 14/9, 14-А, 14-Б, 12-А, 12-Б, 12-В; ул. Григоровича-Барского, 7, 7-А
- 42. ул. Симиренко, 2/19, 2-В, 2-Б
- 43. ул. Стрыйская, 12/3, 4, ул. Кулибина, 1/3, 3/8, 4/2; просп. Победы, 77/1, 73/1, 71/2, 75/2, ул. Чистяковская, 2, 4, 6-10, 7
- 44. Кольцевая дорога, 1, 1-А, 3, 5; ул. Григоровича-Барского, 3, 5, 5-А
- 45. просп. Академика Королева, 24, 24-А; ул. Симиренко, 25, 25-А, 29, 31
- 46. просп. Леся Курбаса, 1/2
- 47. просп. Леся Курбаса, 12-Б
- 48. просп. Леся Курбаса, 17, 15, 13-А, 13,19 / 11, ул. Зодчих, 32, 32-В, 32-Б, 30 30/6; бульв. Кольцова, 19, 17, 17-А, 19А; ул. Литвиненко-Вольгемут, 2-А, 4
- 49. бульв. Леся Курбаса, 3-Г, бульв. Академика Королева, 10-В
- 50. бульв. Леся Курбаса, 5
- 51. бульв. Леся Курбаса, 5-Б, ул. Владимира Покатила, 1, 3
Соломенский район
- 1. бульв. Вацлава Гавела, 19-А, 21
- 2. бульв. Вацлава Гавела, 21-А, 21-Б
- 3. бульв. Вацлава Гавела, 42
- 4. бульв. Вацлава Гавела, 43 – ул. Метростроевская, 14
- 5. бульв. Вацлава Гавела, 44
- 6. бульв. Вацлава Гавела, 47/15
- 7. бульв. Вацлава Гавела, 48/24
- 8. бульв. Вацлава Гавела, 50
- 9. бульв. Вацлава Гавела, 50-52
- 10. бульв. Вацлава Гавела, 52
- 11. бульв. Вацлава Гавела, 55
- 12. бульв. Вацлава Гавела, 7-А
- 13. ул. Ивана Пулюя, 3-5
- 14. ул. Ивана Пулюя, 5-А
- 15. ул. Ивана Светличного, 4-6
- 16. ул. Ивана Светличного, 4-А
- 17. ул. Авиаконструктора Антонова, 10-14-20
- 18. ул. Авиаконструктора Антонова, 43-45-47
- 19. ул. Августина Волошина, 2
- 20. ул. Августина Волошина, 2-А
- 21. ул. Адама Мицкевича, 5
- 22. ул. Адама Мицкевича, 5-7
- 23. ул. Академика Карпинского, 6-8-10
- 24. ул. Андрея Головко, 6
- 25. ул. Белгородская, 8, 10, 12, 14, просп. В.Лобановского, 35
- 26. ул. Бориса Гарина, 68
- 27. ул. Бориславская, 70
- 28. ул. Борщаговская, 202
- 29. ул. Винницкая, 8
- 30. ул. Вадима Гетьмана, 22-Б
- 31. ул. Вадима Гетьмана, 26-Б
- 32. ул. Вадима Гетьмана, 28-Б
- 33. ул. Васильченко, 4
- 34. ул. Васильченко, 6
- 35. ул. Выборгская, 18/20
- 36. ул. Выборгская, 22
- 37. ул. Выборгская, 22-А
- 38. ул. Выборгская, 34/36
- 39. ул. Волынская, 25
- 40. ул. Волынская, 6
- 41. ул. Волынская, 69
- 42. ул. Вузовская, 4, корп. 1, просп. В.Лобановского, 5, 5-А, 7/2
- 43. ул. Гарматная, 55
- 44. ул. Генерала Тупикова, 11
- 45. ул. Генерала Тупикова, 14-Г – 14-В
- 46. ул. Генерала Тупикова, 4
- 47. ул. Генерала Тупикова, 8
- 48. ул. Героев Севастополя, 12, 14, 16, 18/2
- 49. ул. Героев Севастополя, 23-33
- 50. ул. Героев Севастополя, 32
- 51. ул. Героев Севастополя, 36-А
- 52. ул. Героев Севастополя, 44/10
- 53. ул. Глинки, 1
- 54. ул. Глинки, 3
- 55. ул. Глинки, 5
- 56. ул. Глинки, 7
- 57. ул. Гладковская, 8-А
- 58. ул. Дашавского, 24
- 59. ул. Донецкая, 59
- 60. ул. Ереванская, 25
- 61. ул. Ереванская, 39 – ул. Уманская, 25
- 62. ул. Кадетский Гай, 3
- 63. ул. Керченская, 11
- 64. ул. Курская, 14
- 65. ул. Курская, 3-5
- 66. ул. Курская, 4-А – 4 корп. 1
- 67. ул. Людмила Проценко, 8
- 68. ул. Максима Кривоноса, 7
- 69. ул. Мартиросяна, 4-6
- 70. ул. Машиностроительная, 25
- 71. ул. Металлистов, 12, 12-Б, 12-В
- 72. ул. Николая Василенко, 6-А, 6-Б
- 73. ул. Николая Василенко, 8, 8-Б
- 74. ул. Николая Василенко, 9
- 75. ул. Николая Шепелева, 10-10-А
- 76. ул. Николая Шепелева, 11-А
- 77. ул. Николая Шепелева, 12
- 78. ул. Николая Шепелева, 4-6
- 79. ул. Николая Шепелева, 6-А
- 80. ул. митрополита В.Липковского, 37-37-А
- 81. ул. Михаила Донца, 21-23
- 82. ул. Михаила Донца, 28
- 83. ул. Малодогвардейская, 12
- 84. ул. Малодогвардейская, 16
- 85. ул. Монтажников, 103
- 86. ул. Монтажников, 4
- 87. ул. Нежинская, 16-18
- 88. ул. Народного Ополчения, 2
- 89. ул. Народного Ополчения, 4
- 90. ул. Новгородская, 11
- 91. ул. Новгородская, 6
- 92. ул. Нововокзальная, 19
- 93. ул. Нововокзальная, 21
- 94. ул. Новополевая, 106
- 95. ул. Новополевая, 89/16
- 96. ул. Новополевая, 93
- 97. ул. Новополевая, 97-А
- 98. ул. Новополевая, 97-Б
- 99. ул. Новополевая, 99-А
- 100. ул. Алексея Шовкуненко, 3
- 101. ул. Алексея Шовкуненко, 8/20
- 102. ул. Питерская 3
- 103. ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 1
- 104. ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 3
- 105. ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 40-А
- 106. ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 5
- 107. ул. Петра Нищенского, 8
- 108. ул. Филиппа Козицкого, 5
- 109. ул. Пост-Волынская, 2/103
- 110. ул. Раздельная, 1
- 111. ул. Раздельная, 5
- 112. ул. Семьи Идзиковских, 4
- 113. ул. Семеновская, 13
- 114. ул. Смелянская, 13
- 115. ул. Соломенская, 38
- 116. ул. Стадионная, 13
- 117. ул. Стадионная, 14
- 118. ул. Стадионная, 16/6
- 119. ул. Стадионная, 21/1
- 120. ул. Тополева, 3-5
- 121. ул. Уманская, 47
- 122. ул. Ушинского, 23
- 123. ул. Ушинского, 25-А
- 124. ул. Ушинского, 29
- 125. ул. Ушинского, 30/1
- 126. ул. Ушинского, 30-А
- 127. ул. Ушинского, 36
- 128. ул. Юлиуса Фучика, 15
- 129. пер. Чугуевский, 19-А
- 130. пер. Отрадный, 30
- 131. пер. Отрадный, 55
- 132. пер. Отрадный 6/1
- 133. просп. В. Лобановского, 53
- 134. просп. В. Лобановского, 57
- 135. просп. Космонавта Комарова, 38-А
- 136. просп. Космонавта Комарова, 9
- 137. просп. Космонавта Комарова, 9, 9-А, 17, 17-А, 19
- 138. просп. Воздухофлотский, 15
- 139. просп. Воздухофлотский, 17
- 140. просп. Воздухофлотский, 19
- 141. просп. Воздухофлотский, 20/1 – УЛ. ЮЛIУСА Фучика, 3
- 142. просп. Воздухофлотский, 25
- 143. просп. Воздухофлотский, 43
- 144. просп. Воздухофлотский, 45-43
- 145. просп. Воздухофлотский, 47
- 146. просп. Воздухофлотский, 51
- 147. просп. Воздухофлотский, 51 – ул. Народного Ополчения, 4-А
- 148. просп. Воздухофлотский, 52
- 149. просп. Воздухофлотский, 55
- 150. просп. Воздухофлотский, 78
- 151. просп. Воздухофлотский, 84
Деснянский район
- 1. ул. Николая Закревского, 35-А;
- 2. ул. Николая Закревского, 7
- 3. ул. Николая Закревского, 49/1;
- 4. ул. Николая Закревского, 5,
- 5. ул. Николая Закревского, 41-А, 45-А;
- 6. ул. Николая Закревского, 37, 39;
- 7. ул. Николая Закревского, 75/2, 77, ул. Леонид Быкова, 6, 8, просп. Владимира Маяковского, 52, 54/9;
- 8. ул. Николая Закревского, 85-А;
- 9. ул. Николая Закревского, 85-Б;
- 10. ул. Николая Закревского, 87-Б;
- 11. ул. Николая Закревского, 87-В;
- 12. ул. Николая Закревского, 27А;
- 13. ул. Николая Закревского, 27/2;
- 14. ул. Николая Закревского, 23;
- 15. ул. Николая Закревского, 29, 2-9А, 29-Б;
- 16. ул. Милютенко, 9А;
- 17. ул. Милютенко, 23;
- 18. ул. Милютенко, 23А;
- 19. ул. Лисковская, А, 30;
- 20. ул. Лисковская, 2/71;
- 21. ул. Лисковская, 18-Б;
- 22. ул. Лисковская, 18-В;
- 23. ул. Лисковская, 6;
- 24. ул. Лисковская, 18-А;
- 25. ул. Лисковская, 8/24;
- 26. ул. Константина Данькевича, 7
- 27. ул. Константина Данькевича, 3;
- 28. ул. Константина Данькевича, 1/79;
- 29. ул. Космонавта Волкова, 8;
- 30. ул. Константина Данькевича, 7А;
- 31. ул. Космонавта Волкова, 6/55;
- 32. ул. Кубанской Украины (маршала Жукова), 45;
- 33. ул. Космонавта Волкова, 10-А;
- 34. ул. Каштановая, 11;
- 35. ул. Каштановая, 3,5;
- 36. ул. Каштановая, 8-А;
- 37. ул. Космонавта Волкова, 16;
- 38. ул. Каштановая, 5,
- 39. ул. Каштановая, 13;
- 40. ул. Киото, 5,
- 41. ул. Киото, 9;
- 42. ул. Киото, 11-А;
- 43. ул. Будищанская, 7-А;
- 44. ул. Будищанская, 9/40;
- 45. ул. Академика Курчатова, 3,
- 46. ул. Академика Курчатова, 7,
- 47. ул. Академика Курчатова, 9/21;
- 48. ул. Академика Курчатова, 15;
- 49. ул. Академика Курчатова, 20,
- 50. ул. Архитектор Николаева, 15, 15-А, 15-Б;
- 51. ул. Братиславская, 12;
- 52. ул. Братиславская, 18;
- 53. ул. Братиславская, 40-А;
- 54. ул. Леонид Быкова, 6;
- 55. ул. Леонид Быкова, 4;
- 56. ул. Марины Цветаевой, 8-Б;
- 57. ул. Кубанской Украины (маршала Жукова), 30;
- 58. ул. Миловславская, 5,
- 59. ул. Миловславская, 5-А, 5-Б;
- 60. ул. Миловславская, 8;
- 61. ул. Миловславская, 23;
- 62. ул. Миловславская, 8-А;
- 63. ул. Оноре де Бальзака, 26;
- 64. ул. Оноре де Бальзака, 54/21;
- 65. ул. Оноре де Бальзака, 46-А;
- 66. ул. Оноре де Бальзака, 40/11;
- 67. ул. Оноре де Бальзака, 83/2;
- 68. ул. Радунская, 3;
- 69. ул. Радунская, 9-А;
- 70. ул. Радунская, 9-Б;
- 71. ул. Сержа Лифаря, 17-А, 17;
- 72. ул. Радистов, 49, 47;
- 73. ул. Теодора Драйзера, 16;
- 74. ул. Теодора Драйзера, 18;
- 75. ул. Теодора Драйзера, 6-А;
- 76. ул. Теодора Драйзера, 8-А;
- 77. ул. Теодора Драйзера, 8-Б;
- 78. ул. Теодора Драйзера, 20-А;
- 79. ул. Теодора Драйзера, 5,
- 80. ул. Теодора Драйзера, 32;
- 81. ул. Теодора Драйзера, 30;
- 82. ул. Теодора Драйзера, 26 УЛ. Викентия Беретти, 5,
- 83. ул. Викентия Беретти, 12,14;
- 84. ул. Викентия Беретти, 5-А;
- 85. ул. Шолом-Алейхема, 1;
- 86. ул. Шолом-Алейхема, 15;
- 87. просп. Владимира Маяковского, 22;
- 88. просп. Владимира Маяковского, 23;
- 89. просп. Владимира Маяковского, 21-А;
- 90. просп. Владимира Маяковского, 15, 17;
- 91. просп. Владимира Маяковского, 21-Б;
- 92. просп. Владимира Маяковского, 24;
- 93. просп. Владимира Маяковского, 30-А;
- 94. просп. Владимира Маяковского, 32-В;
- 95. просп. Владимира Маяковского, 49, 51-А, 53;
- 96. просп. Владимира Маяковского, 32-Б, 32-Г;
- 97. просп. Владимира Маяковского, 3-В;
- 98. просп. Владимира Маяковского, 2-А;
- 99. просп. Владимира Маяковского, 66-А;
- 100. просп. Владимира Маяковского, 50;
- 101. просп. Владимира Маяковского, 62-А;
- 102. просп. Владимира Маяковского, 55-А;
- 103. просп. Владимира Маяковского, 49-А;
- 104. просп. Владимира Маяковского, 5,
- 105. просп. Лесной, 12-А;
- 106. просп. Лесной, 18;
- 107. просп. Лесной, 17-Б;
- 108. просп. Лесной, 26;
- 109. просп. Лесной, 24;
- 110. просп. Лесной, 13-А.
Дарницкий район
- 1. ул. Архитектора Вербицкого, 14-Б-14-В
- 2. ул. Архитектора Вербицкого, 24
- 3. ул. Архитектора Вербицкого, 24-А
- 4. ул. Архитектора Вербицкого, 24-Б
- 5. ул. Архитектора Вербицкого, 26
- 6. ул. Архитектора Вербицкого, 26-Б
- 7. ул. Архитектора Вербицкого, 28
- 8. ул. Архитектора Вербицкого, 34
- 9. ул. Архитектора Вербицкого, 4-А
- 10. ул. Ахматовой Анны, 13, 13Г, 13-Д
- 11. ул. Ахматовой Анны, 43
- 12. ул. Ахматовой Анны, 9/18
- 13. ул. Бориспольская, 26
- 14. ул. Бориспольская, 34
- 15. ул. Бориспольская, 49
- 16. ул. Армянская, 3
- 17. ул. Армянская, 5
- 18. ул. Сентябрьская 5
- 19. ул. Гмыри, 1, 1/2, 1-А / 4, 1-Б / 6, 3, 3А, 3-Б, 5, 5-А, 7, 9, 9-А, 9-Б, 9-В , 11, 13
- 20. ул. Горловская, 124/1
- 21. ул. Декабристов, 6
- 22. ул. Демидовская, 29-57 (МКР. Бортничи)
- 23. ул. Драгоманова, 18
- 24. ул. Драгоманова, 23Б
- 25. ул. Драгоманова, 40, 40-А, 40-Б
- 26. ул. Дружбы 8-54 (МКР. Бортничи)
- 27. ул. Дьяченко, 10
- 28. ул. Энгельса, 2-42 (МКР. Бортничи)
- 29. ул. Здолбуновская, 3
- 30. ул. Здолбуновская, 3-Б
- 31. ул. Здолбуновская, 3-В
- 32. ул. Здолбуновская, 9
- 33. ул. Здолбуновская, 9-А
- 34. ул. Кошица, 4-4-А
- 35. ул. Новодарницкая, 30-32
- 36. ул. Озерная, 11-52 (МКР. Бортничи)
- 37. ул. Олийныка, 11-13
- 38. ул. Олийныка, 5-7
- 39. ул. Олийныка, 8
- 40. ул. Пасхалина, 10/5
- 41. ул. Пасхалина, 9
- 42. ул. Полесская, 7
- 43. ул. Ревуцкого, 24/4
- 44. ул. Садовая, 10-80 (МКР. Бортничи)
- 45. ул. Санаторная, 18
- 46. ул. Севастопольская, 12/22, 14, 16/27
- 47. ул. Севастопольская, 17
- 48. ул. Севастопольская, 19
- 49. ул. Славгородская, 2/10
- 50. ул. Срибнокильская, 14
- 51. ул. Срибнокильская, 16
- 52. ул. Суворова, 4-14 (МКР. Бортничи)
- 53. ул. Тростянецкая, 12
- 54. ул. Тростянецкая, 47
- 55. ул. Тростянецкая, 6
- 56. ул. Тростянецкая, 8-Б
- 57. ул. Урловская, 11-А
- 58. ул. Урловская, 7
- 59. ул. Урловская, 9
- 60. ул. Харченко, 21
- 61. ул. Харченко, 21-23
- 62. ул. Харченко, 41, 43, 45, 47
- 63. ул. Чубинского, 4-А
- 64. ул. Шевелева Юрия, 49/20
- 65. ул. Архитектора Вербицкого, 19
- 66. Харьковское шоссе, 146
- 67. Харьковское шоссе, 154
- 68. Харьковское шоссе, 158-Б
- 69. Харьковское шоссе, 160-А
- 70. Харьковское шоссе, 166
- 71. Харьковское шоссе, 168-А
- 72. Харьковское шоссе, 168-Г
- 73. Харьковское шоссе, 168-Д
- 74. Харьковское шоссе, 168-Е
- 75. Харьковское шоссе, 170-А
- 76. Харьковское шоссе, 170-Б
- 77. Харьковское шоссе, 174
- 78. Харьковское шоссе, 176-Б
Днепровский район
- 1. бульв. Верховной Рады, 13
- 2. бульв. Перова, 12/92 – просп. Алишера Навои, 90
- 3. бульв. Перова, 16-Б
- 4. бульв. Перова, 16-В
- 5. бульв. Перова, 9-Б
- 6. бульв. Труда, 7
- 7. бульв. Ярослава Гашека, 3
- 8. ул. Туманяна, 1
- 9. ул. Алматинская, 101
- 10. ул. Алматинская, 101-А, 101-Б
- 11. ул. Алматинская, 103/1
- 12. ул. Алматинская, 99/2
- 13. ул. Астраханская, 5
- 14. ул. Бажова, 15/20
- 15. ул. Бажова, 8 – ул. Краковская, 10
- 16. ул. Мартовская, 3
- 17. ул. Строителей, 22/11
- 18. ул. Строителей, 26/8
- 19. ул. Энтузиастов, 41,41 / 1,41/2, Набережная Русановская, 12/1, 14/1
- 20. ул. Инженера Бородина, 5-А
- 21. ул. Курнатовского, 2-А
- 22. ул. Макаренко, 4
- 23. ул. Макаренко, 6
- 24. ул. Феодосийская, 26
- 25. ул. Николая Кибальчича, 3-А
- 26. ул. Петра Вершигоры, 3, 3-А, 3-Б, 5, 5-А, 7, 7-А, 9, 9-А
- 27. ул. Петра Запорожца, 3 – ул. Перова, 22
- 28. ул. Петра Запорожца, 9-А
- 29. ул. Пожарского, 5, 7, 9, 11 – ул. Краковская, 16
- 30. ул. Пражская, 19
- 31. ул. Пражская, 21/2
- 32. ул. Радужная, 11, 11-А
- 33. ул. Радужная, 33
- 34. ул. Радужная, 39, 41, 43
- 35. ул. Радужная, 3-А
- 36. ул. Радужная, 3-Б
- 37. ул. Радужная, 4 – 4-А
- 38. ул. Радужная, 5
- 39. ул. Радужная, 61
- 40. ул. Сулеймана Стальского, 20 – ул. Курнатовского, 11
- 41. ул. Сулеймана Стальского, 4
- 42. ул. Флоренции, 10-А
- 43. ул. Челябинская, 15
- 44. ул. Красноткацкая, 14
- 45. ул. Шептицкого Андрея Митрополита, 24
- 46. просп. Генерала Ватутина, 12-А – 14-А
- 47. просп. Генерала Ватутина, 4, 6
- 48. просп. Генерала Ватутина, 4-Б, 4В, ул. Радужная, 10, 12
- 49. Харьковское шоссе, 11/1
- 50. Харьковское шоссе, 14/1, 16/1, 18/1, ул. Мартовская, 5, ул. Каунанська, 12/2
- 51. Харьковское шоссе, 18/1
Шевченковский район
- 1. ул. Исаакяна, 2
- 2. ул. Авиаконструктора Игоря Сикорского, 6
- 3. ул. Авиаконструктора Игоря Сикорского, 6-А
- 4. ул. Белорусская, 15
- 5. ул. Белорусская, 17-А
- 6. ул. Белорусская, 26
- 7. ул. Белорусская, 32
- 8. ул. Белорусская, 34
- 9. ул. Белорусская, 36
- 10. ул. Белорусская, 5
- 11. ул. Багговутовская, 30
- 12. ул. Большая Житомирская, 4-А
- 13. ул. Большая Житомирская, 4-В
- 14. ул. Большая Житомирская, 6
- 15. ул. Большая Житомирская, 6-А
- 16. ул. Глебова, 12/14
- 17. ул. Глебова, 16
- 18. ул. Глебова, 2
- 19. ул. Глебова, 4/10
- 20. ул. Гоголевская, 13/30
- 21. ул. Гоголевская, 27
- 22. ул. Гончара Олеся, 43, 45-А, 47/49
- 23. ул. Гончара Олеся, 75
- 24. ул. Грекова, 26
- 25. ул. Щербаковского, 31-А
- 26. ул. Щербаковского, 31-Б
- 27. ул. Щербаковского, 51-В
- 28. ул. Щербаковского, 53-В
- 29. ул. Щербаковского, 60
- 30. ул. Щербаковского, 62
- 31. ул. Щербаковского, 62-А
- 32. ул. Щербаковского, 63, 63-Б
- 33. ул. Щербаковского, 72
- 34. ул. Дмитриевская, 13-А
- 35. ул. Дмитриевская, 15-17
- 36. ул. Дмитриевская, 9-11
- 37. ул. Дмитриевская, 96-98
- 38. ул. Довженко, 16
- 39. ул. Довженко, 16-А
- 40. ул. Довженко, 16-Б
- 41. ул. Довженко, 16-В
- 42. ул. Дорогожицкая, 13
- 43. ул. Дорогожицкая, 15
- 44. ул. Дорогожицкая, 15-А
- 45. ул. Дорогожицкая, 15-Б
- 46. ул. Дорогожицкая, 16
- 47. ул. Эстонская, 5
- 48. ул. Желябова, 10
- 49. ул. Зоологическая, 4
- 50. ул. Кирпоноса, 13
- 51. ул. Коперника, 13/15
- 52. ул. Коперника, 17
- 53. ул. Коперника, 29
- 54. ул. Карчака, 7/2
- 55. ул. Костельная, 6
- 56. ул. Котарбинского, 15
- 57. ул. Котарбинского, 17
- 58. ул. Котарбинского, 19
- 59. ул. Котарбинского, 23
- 60. ул. Коцюбинского, 9
- 61. ул. Краснодарская, 47/1
- 62. ул. Кудрявская, 12
- 63. ул. Довнар-Запольского, 10
- 64. ул. Довнар-Запольского, 11
- 65. ул. Муромская, 9
- 66. ул. Невская, 7
- 67. ул. Невская, 7-А
- 68. ул. Невская, 7-Б
- 69. ул. Ольжича, 14
- 70. ул. Ольжича, 6
- 71. ул. Орловская, 15
- 72. ул. Подгорная, 12
- 73. ул. Парково-Сырецкая, 15
- 74. ул. Парково-Сырецкая, 15-Б
- 75. ул. Печенежская, 34
- 76. ул. Пирогова, 5-А
- 77. ул. Половецкая, 14
- 78. ул. Половецкая, 7/13
- 79. ул. Пушкинская, 39
- 80. ул. Рижская, 16
- 81. ул. Рижская, 18
- 82. ул. Рижская, 8
- 83. ул. Ружинская, 10
- 84. ул. Ружинская, 16
- 85. ул. Ружинская, 20
- 86. ул. Сечевых Стрельцов, 103
- 87. ул. Сечевых Стрельцов, 79
- 88. ул. Саксаганского, 131-Б
- 89. ул. Сальского, 25
- 90. ул. Сальского, 27
- 91. ул. Саратовская, 14/9
- 92. ул. Ставропольская, 27/29
- 93. ул. Стеценко, 11
- 94. ул. Стеценко, 9
- 95. ул. Лагерная, 42
- 96. ул. Лагерная, 44
- 97. ул. Татарская, 20
- 98. ул. Татарская, 6
- 99. ул. Телиги, 13/14
- 100. ул. Телиги, 17
- 101. ул. Телиги, 21-А
- 102. ул. Телиги, 23-А
- 103. ул. Телиги, 25-А
- 104. ул. Телиги, 25-Б
- 105. ул. Телиги, 41-А
- 106. ул. Телиги, 41-Б, 41-В
- 107. ул. Телиги, 43
- 108. ул. Телиги, 45
- 109. ул. Телиги, 45-А
- 110. ул. Туполева Академика, 18-Г
- 111. ул. Туполева Академика, 20
- 112. ул. Тургеневская, 26-28
- 113. ул. Тургеневская, 29
- 114. ул. Тургеневская, 83-85
- 115. ул. Турчина, 11-А – 13-А
- 116. ул. Франко, 8-10
- 117. ул. Хмельницкого, 26-В1
- 118. ул. Хмельницкого, 27
- 119. ул. Хмельницкого, 32
- 120. ул. Хмельницкого, 50-Б
- 121. ул. Хмельницкого, 68
- 122. ул. Хмельницкого, 9-Б
- 123. ул. Чорновила, 14
- 124. ул. Чорновила, 33/30
- 125. ул. Шмидта, 35/37
- 126. ул. Шулвская, 20/22
- 127. ул. Щусева, 14
- 128. ул. Щусева, 35
- 129. ул. Щусева, 6
- 130. ул. Юрия Ильенко, 18
- 131. ул. Юрия Ильенко, 18-А
- 132. ул. Юрия Ильенко, 85
- 133. ул. Юрия Ильенко, 87
- 134. ул. Ярмолы, 38
- 135. ул. Ярмолы, 38-А
- 136. пер. Артиллерийский, 5-А
- 137. пер. Брест-Литовский, 6/10
- 138. пер. Георгиевский, 2
- 139. пер. Михайловский, 20
- 140. просп. Победы, 16
- 141. просп. Победы, 18
- 142. просп. Победы, 20
- 143. просп. Победы, 3
- 144. просп. Победы, 58
- 145. просп. Победы, 66
- 146. просп. Победы, 9
- 147. просп. Победы, 9/47
Печерский район
- бульв. Дружбы Народов, 10
- бульв. Дружбы Народов, 25
- бульв. Дружбы Народов, 27
- бульв. Дружбы Народов, 32-А
- бульв. Л.Украинки, 28-А
- бульв. Л.Украинки, 3
- ул. Институтская, 25
- ул. Академика Богомольца, 7/14
- ул. Большая Васильковская, 145/1
- ул. Генерала Алмазова, 9
- ул. Гусовского, 12/7
- ул. Зверинецкая, 61
- ул. К. Билокур, 5/17
- ул. Лаврская, 6
- ул. Левандовского, 5-А, 5-Б
- ул. Леонида Первомайского, 5-А
- ул. Лескова, 6
- ул. Липская, 15-Б
- ул. Раевского, 28
- ул. Соловцова, 3
- ул. Мечникова, 8
- ул. Бойчука, 23
- ул. Бойчука, 25-А
- ул. Бойчука, 31
- ул. Бойчука, 34
- ул. Бойчука, 34-А
- ул. Михаила Грушевского, 9
- ул. Ниманская, 3
- ул. Ниманская, 5
- ул. Немировича-Данченко, 1
- ул. П. Мирного, 11
- ул. П. Мирного, 9-Б
- ул. Предславинская, 38
- ул. Шелковичная, 13/2
- ул. Шелковичная, 32/24
- Кловский спуск, 10
- Кловский спуск, 11
- Кловский спуск, 12
- пер. Ипсилантиевский, 3, 5
- пер. Григория Царика, 5
- пер. Лабораторный, 26
- пер. Никольский (Январского), 1/25
- Тверской тупик, 6/8
Голосеевский район
- ул. Академика Заболотного, 30
- ул. Академика Заболотного, 52-54
- ул. Академика Заболотного, 64-66
- ул. Академика Заболотного, 84-88
- ул. Академика Заболотного, 62
- ул. Антоновича, 100-104
- ул. Антоновича, 155
- ул. Антоновича, 24-А
- ул. Антоновича, 97-99
- ул. Бурмистенко, 6 КОРП. 1
- ул. Васильковская, 42
- ул. Васильковская, 47, КОРП. 1
- ул. Васильковская, 55
- ул. Большая Васильковская, 102
- ул. Большая Васильковская, 114
- ул. Большая Китаевская, 83
- ул. Голосеевская, 18
- ул. Деловая, 11
- ул. Демиевская, 35, 33
- ул. Демиевская, 35-Б
- ул. Луценко, 1-Б
- ул. Дубинина, 14
- ул. Касияна, 6
- ул. Костанайская, 14
- ул. Ломоносова, 5 корп 1
- ул. Ломоносова, 7
- ул. Лятошинского, 26-Б
- ул. Лятошинского, 8, 8-А
- ул. Лятошинского, 2
- ул. Лятошинского, 4-А
- ул. Малокитаевская, 3
- ул. Малокитаевская, 7, 7А
- ул. Никольско-Ботаническая, 3, 5, 7/9, 11
- ул. Набережно-Корчеватская, 96
- ул. Новопироговская, 27
- ул. Новопироговская, 31
- ул. Потехина, 3-5
- ул. Потехина, 3-А
- ул. Саксаганского, 43-Б
- ул. Саксаганского, 54/56
- ул. Сеченова, 10 корп. 1, 2
- ул. Сеченова, 4
- ул. Стельмаха, 7/2
- Стратегическое шоссе, 11
- ул. Тарасовская, 3
- ул. Льва Толстого, 15
- ул. Феодосийска, 4, 6, 8
- ул. Якубовского Маршала, 11
- пер Задорожный, 5 К.1, 5 К.2, 3 К. 2 (межкварт. проезд)
- пер. Керамический, 9/5
- пер. Коломыйский, 10
- пер. Коломыйский, 3/1
- пер. Коломыйский, 5/2
- пер. Коломыйский, 7
- пер. Коломыйский, 9
- просп. Голосеевский, 108/2; 108/3
- просп. Голосеевский, 120 корп. 2
- просп. Голосеевский, 120 корп. 3
- просп. Голосеевский, 15-А
- просп. Голосеевский, 68-70 (двор. проезд)
- просп. Голосеевский, 82
- просп. Голосеевский, 89
- просп. Науки, 13, 15, 17/15; ул. Большая Китаевская, 10 (Европейский двор)
- просп. Науки, 25
- просп. Науки, 27
- просп. Науки, 33
- просп. Науки, 35, 35/2, 35/4
- просп. Науки, 42/1 корп. 14
- просп. Науки, 42/1, корп. 8, 9, 10, 11
- просп. Науки, 63
- просп. Науки, 70/1
Оболонский район
- ул. Бережанская, 14
- ул. Бережанская, 16
- ул. Бережанская, 18
- ул. Богатырская, 2,2-А
- ул. Героев Днепра, 15
- ул. Героев Днепра, 32-Б
- ул. Героев Днепра, 38-В
- ул. Героев Днепра, 40-А
- ул. Героев Днепра, 3,5
- ул. Героев Днепра, 32
- ул. Героев Днепра, 35
- ул. Героев Днепра, 40-Б
- ул. Героев Днепра, 47
- ул. Героев Днепра, 7
- ул. Зои Гайдай, 3,3-А, 7-А
- ул. Зои Гайдай, 7-Б, 9/8
- ул. Зои Гайдай, 10,12 / 10
- ул. Иорданская, 18-А
- ул. Иорданская 5
- ул. Иорданская, 5-А
- ул. Иорданская 9-Ж, 9-Б, 9-В
- ул. Иорданская, 11-Б
- ул. Иорданская, 14-А
- ул. Иорданская, 16
- ул. Калнышевского, 1
- ул. Маршала Малиновского, 11, 13-А
- ул. Маршала Малиновского, 28, 30
- ул. Маршала Малиновского, 3
- ул. Маршала Малиновского, 32,32-А
- ул. Маршала Тимошенко, 3,3-В, 5,7,7-А
- ул. Маршала Тимошенко, 19
- ул. Маршала Тимошенко, 2-М
- ул. Озерная, 4,6,8,12
- ул. Озерная, 30/51
- ул. Александра Архипенко, 2/12
- ул. Александра Архипенко, 4,4-Б
- ул. Александра Архипенко, 5-А
- ул. Северная, 54-В-54-Г
- ул. Северная, 10
- ул. Северная, 48-52
- ул. Полярная, 5-А
- ул. Приозерная, 12,12-А
- ул. Приречная, 17
- ул. Приречная, 19-В
- ул. Иорданская, 22,24
- просп. Героев Сталинграда, 14-Б
- просп. Героев Сталинграда, 16-В
- просп. Героев Сталинграда, 18-Б
- просп. Героев Сталинграда, 36
- просп. Героев Сталинграда, 58-А-64/56
- просп. Героев Сталинграда, 61-63
- просп. Героев Сталинграда, 11
- просп. Героев Сталинграда, 13,13-А
- просп. Героев Сталинграда, 14
- просп. Героев Сталинграда, 20-20-А
- просп. Героев Сталинграда, 42-42-В
- просп. Героев Сталинграда, 7
- просп. Героев Сталинграда, 7-А
- просп. Минский, 10
- просп. Маршала Рокоссовского, 4-6
- просп. Маршала Рокоссовского, 3
- просп. Маршала Рокоссовского, 6-Б, ул. Калнишевского, 5
- просп. Оболонский, 23-А-23-Б
- просп. Оболонский, 37-А-39-А
- просп. Оболонский, 10
- просп. Оболонский, 16
- просп. Оболонский, 21-37
- просп. Оболонский, 28
- просп. Оболонский, 34-34-А
- просп. Оболонский, 40-40-А
- просп. Оболонский, 43
Подольский район
- ул. Порика, 5, 7, 7-А
- ул. Порика, 9, 9-А, 9-В
- ул. Ветряные Горы, 2, 2-А
- ул. Ветряные Горы, 3
- ул. Ветряные Горы, 4, 4-А, 6
- ул. Введенская, 1, 3, 5
- ул. Введенская, 7/9
- ул. Кирилловская, 123
- ул. Копыловская, 67 корп 11, 12, 13
- ул. Копыловская, 67-Б
- ул. Маршала Гречко, 10
- ул. Маршала Гречко, 18-В
- ул. Маршала Гречко, 20-А
- ул. Маршала Гречко, 20-В
- ул. Маршала Гречко, 20-Г
- ул. Межигорская, 57/17, 59, 61, 63
- ул. Новомостицкая, 2-В
- ул. Осиповского, 1
- ул. Осиповского, 33, 31
- ул. Петропавловская, 11
- ул. Светлицкого, 26-Б
- ул. Светлицкого, 30/20
- ул. Сырецкая, 30/1
- ул. Сырецкая, 32/34
- ул. Сырецкая, 38
- ул. Сырецкая, 46
- ул. Сырецкая, 48-А, 50 52
- ул. Сковороды, 3
- ул. Спасская, 25-Д, 25/17, 21-23
- ул. Терехина, 14
- ул. Терехина, 14-А, Б
- ул. Петропавловская, 15
- ул. Электриков, 3, 5, 7
- пер. Полковой, 1
- ул. Г. Гонгадзе, 20-Б
- ул. Г. Гонгадзе, 20-В
- ул. Г. Гонгадзе, 20-Ж, 20-В
- ул. Г. Гонгадзе, 32-Г
- просп. Маршала Гречко, 20-Б
- просп. Правды, 17
- просп. Правды, 17-А
- просп. Правды, 35-А
- просп. Правды, 6
- просп. Правды, 62,62-А, - просп. Свободы, 3-Б
- просп. Правды, 8, 8-А
- просп. Свободы, 1-А
- просп. Свободы, 28
- просп. Свободы, 3
- просп. Свободы, 42
- просп. Свободы, 5
- просп. Свободы, 6
Напомним, в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.
Также ранее в департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации объяснили причины, по которым улицы Елизаветы Чавдар, Урловская, Хвылевого, а также дороги от Чавдар в направлении улицы Коллекторной считаются одними из самых худших в Киеве.
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