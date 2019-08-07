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Ремонт дорог во дворах Киева: по каким адресам будут менять асфальт

Сегодня, 14:30

Александр Марущак

В этом году на эти цели из горбюджета выделено 550 миллионов гривен

Иллюстрация.

Иллюстрация. / Фото: Нацполиция

В Киеве в этом году запланировано отремонтировать асфальтное покрытие в более чем 800 межквартальных проездах и на придомовых территориях. Об этом "Сегодня" сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

"Сейчас ремонты идут во дворах. В этом году на эти цели из горбюджета выделено 550 миллионов гривен. На данный момент работы завершено на 40% объектов во всех районах столицы, но активная фаза работ начнется в августе. Например, в Дарницком районе ремонты дворов уже выполнены на 70%, а в Оболонском — всего лишь на 25%. В других районах асфальтирование продолжается и будет завершено к наступлению холодов. Состояние киевских дворовых проездов, мягко говоря, плохое, некоторые не ремонтировались по 15 лет", – рассказал Поворозник.

Так, ремонт будет проводиться по адресам:

Святошинский район

  • 1. бульв. Ромена Роллана, 13, 13-А, 13-Б, 13-В, 13-Г
  • 2. бульв. Академика Вернадского, 10, 12, 14-А
  • 3. бульв. Кольцова, 3, 5, 7, 9, 11, 11-А, 13-А, 15, 15-А
  • 4. бульв. Ромена Роллана, 3, 5/8, 5-А
  • 5. ул. Ирпенская, 68, 70, 74
  • 6. ул. Академика Булаховского, 28
  • 7. ул. Академика Доброхотова, 1, 1-Б, 3, 5, ул. Ирпенская, 2
  • 8. ул. Академика Доброхотова, 15, 17
  • 9. ул. Академика Киприанова, 6, 6-А, 4, 2, ул. Жмеринская, 30/8, 32, 32-А, ул. Якуба Коласа, 23
  • 10. ул. Академика Королева, 10, 10-А, 10-Б
  • 11. ул. Академика Королева, 3, 5, 7, 9-А, 9-Б
  • 12. ул. Академика Королева, 3-А, 3-Б
  • 13. ул. Академика Туполева, 3, 3-А, 5, 5-Б, 5-В, 5-Г, 5-Д, 7, 7-Б, 9, 9-А, 11, 11-А. 11-Б, 11-В, 11-Д, 11-Е, 13-А, 15, 15-А, 15-Б, 15-В, 15-Д, 15-Г, 15-Е, 17, 17- А, 17-Б, 17-В. 17-Г, 17-Д, 17/19
  • 14. ул. Василия Кучера, 2
  • 15. ул. Василия Кучера, 5
  • 16. ул. Василия Стуса, 28-А
  • 17. ул. Верховинная, 38/9
  • 18. ул. Верховинная, 5-А, ул. Михаила Котельникова, 2/14
  • 19. ул. Владимира Покатила, 1, 3, 3-А, 3-Б, 3-В
  • 20. ул. Генерала Наумова, 23-А, 23-В
  • 21. ул. Генерала Наумова, 37, 37-А, 37-Б
  • 22. ул. Героев Космоса, 13, 15
  • 23. ул. Героев Космоса, 19
  • 24. ул. Жмеринская, 36
  • 25. ул. Зодчих, 62-Б, 60/1; ул. Тулузы 3, 3-Б, 5, бульв. Ромена Роллана, 7-А
  • 26. ул. Николая Ушакова, 8, 10, 12, 14
  • 27. ул. Михаила Котельникова, 10
  • 28. ул. Михаила Котельникова, 13
  • 29. ул. Михаила Котельникова, 25
  • 30. ул. Михаила Котельникова, 26
  • 31. ул. Михаила Котельникова, 46
  • 32. ул. Михаила Котельникова, 89
  • 33. ул. Олевская, 5
  • 34. просп. Победы, 9
  • 35. ул. Семьи Сосниных, 12-А, 12, 16
  • 36. ул. Семьи Сосниных, 2-Б, ул. Генерала Потапова, 1-Д
  • 37. ул. Святошинская, 6, ул. Львовская, 1
  • 38. ул. Семашко, 17
  • 39. ул. Семашко, 21
  • 40. ул. Серпова, 16
  • 41. ул. Симиренко, 14/9, 14-А, 14-Б, 12-А, 12-Б, 12-В; ул. Григоровича-Барского, 7, 7-А
  • 42. ул. Симиренко, 2/19, 2-В, 2-Б
  • 43. ул. Стрыйская, 12/3, 4, ул. Кулибина, 1/3, 3/8, 4/2; просп. Победы, 77/1, 73/1, 71/2, 75/2, ул. Чистяковская, 2, 4, 6-10, 7
  • 44. Кольцевая дорога, 1, 1-А, 3, 5; ул. Григоровича-Барского, 3, 5, 5-А
  • 45. просп. Академика Королева, 24, 24-А; ул. Симиренко, 25, 25-А, 29, 31
  • 46. ​​просп. Леся Курбаса, 1/2
  • 47. просп. Леся Курбаса, 12-Б
  • 48. просп. Леся Курбаса, 17, 15, 13-А, 13,19 / 11, ул. Зодчих, 32, 32-В, 32-Б, 30 30/6; бульв. Кольцова, 19, 17, 17-А, 19А; ул. Литвиненко-Вольгемут, 2-А, 4
  • 49. бульв. Леся Курбаса, 3-Г, бульв. Академика Королева, 10-В
  • 50. бульв. Леся Курбаса, 5
  • 51. бульв. Леся Курбаса, 5-Б, ул. Владимира Покатила, 1, 3

Соломенский район

  • 1. бульв. Вацлава Гавела, 19-А, 21
  • 2. бульв. Вацлава Гавела, 21-А, 21-Б
  • 3. бульв. Вацлава Гавела, 42
  • 4. бульв. Вацлава Гавела, 43 – ул. Метростроевская, 14
  • 5. бульв. Вацлава Гавела, 44
  • 6. бульв. Вацлава Гавела, 47/15
  • 7. бульв. Вацлава Гавела, 48/24
  • 8. бульв. Вацлава Гавела, 50
  • 9. бульв. Вацлава Гавела, 50-52
  • 10. бульв. Вацлава Гавела, 52
  • 11. бульв. Вацлава Гавела, 55
  • 12. бульв. Вацлава Гавела, 7-А
  • 13. ул. Ивана Пулюя, 3-5
  • 14. ул. Ивана Пулюя, 5-А
  • 15. ул. Ивана Светличного, 4-6
  • 16. ул. Ивана Светличного, 4-А
  • 17. ул. Авиаконструктора Антонова, 10-14-20
  • 18. ул. Авиаконструктора Антонова, 43-45-47
  • 19. ул. Августина Волошина, 2
  • 20. ул. Августина Волошина, 2-А
  • 21. ул. Адама Мицкевича, 5
  • 22. ул. Адама Мицкевича, 5-7
  • 23. ул. Академика Карпинского, 6-8-10
  • 24. ул. Андрея Головко, 6
  • 25. ул. Белгородская, 8, 10, 12, 14, просп. В.Лобановского, 35
  • 26. ул. Бориса Гарина, 68
  • 27. ул. Бориславская, 70
  • 28. ул. Борщаговская, 202
  • 29. ул. Винницкая, 8
  • 30. ул. Вадима Гетьмана, 22-Б
  • 31. ул. Вадима Гетьмана, 26-Б
  • 32. ул. Вадима Гетьмана, 28-Б
  • 33. ул. Васильченко, 4
  • 34. ул. Васильченко, 6
  • 35. ул. Выборгская, 18/20
  • 36. ул. Выборгская, 22
  • 37. ул. Выборгская, 22-А
  • 38. ул. Выборгская, 34/36
  • 39. ул. Волынская, 25
  • 40. ул. Волынская, 6
  • 41. ул. Волынская, 69
  • 42. ул. Вузовская, 4, корп. 1, просп. В.Лобановского, 5, 5-А, 7/2
  • 43. ул. Гарматная, 55
  • 44. ул. Генерала Тупикова, 11
  • 45. ул. Генерала Тупикова, 14-Г – 14-В
  • 46. ​​ул. Генерала Тупикова, 4
  • 47. ул. Генерала Тупикова, 8
  • 48. ул. Героев Севастополя, 12, 14, 16, 18/2
  • 49. ул. Героев Севастополя, 23-33
  • 50. ул. Героев Севастополя, 32
  • 51. ул. Героев Севастополя, 36-А
  • 52. ул. Героев Севастополя, 44/10
  • 53. ул. Глинки, 1
  • 54. ул. Глинки, 3
  • 55. ул. Глинки, 5
  • 56. ул. Глинки, 7
  • 57. ул. Гладковская, 8-А
  • 58. ул. Дашавского, 24
  • 59. ул. Донецкая, 59
  • 60. ул. Ереванская, 25
  • 61. ул. Ереванская, 39 – ул. Уманская, 25
  • 62. ул. Кадетский Гай, 3
  • 63. ул. Керченская, 11
  • 64. ул. Курская, 14
  • 65. ул. Курская, 3-5
  • 66. ул. Курская, 4-А – 4 корп. 1
  • 67. ул. Людмила Проценко, 8
  • 68. ул. Максима Кривоноса, 7
  • 69. ул. Мартиросяна, 4-6
  • 70. ул. Машиностроительная, 25
  • 71. ул. Металлистов, 12, 12-Б, 12-В
  • 72. ул. Николая Василенко, 6-А, 6-Б
  • 73. ул. Николая Василенко, 8, 8-Б
  • 74. ул. Николая Василенко, 9
  • 75. ул. Николая Шепелева, 10-10-А
  • 76. ул. Николая Шепелева, 11-А
  • 77. ул. Николая Шепелева, 12
  • 78. ул. Николая Шепелева, 4-6
  • 79. ул. Николая Шепелева, 6-А
  • 80. ул. митрополита В.Липковского, 37-37-А
  • 81. ул. Михаила Донца, 21-23
  • 82. ул. Михаила Донца, 28
  • 83. ул. Малодогвардейская, 12
  • 84. ул. Малодогвардейская, 16
  • 85. ул. Монтажников, 103
  • 86. ул. Монтажников, 4
  • 87. ул. Нежинская, 16-18
  • 88. ул. Народного Ополчения, 2
  • 89. ул. Народного Ополчения, 4
  • 90. ул. Новгородская, 11
  • 91. ул. Новгородская, 6
  • 92. ул. Нововокзальная, 19
  • 93. ул. Нововокзальная, 21
  • 94. ул. Новополевая, 106
  • 95. ул. Новополевая, 89/16
  • 96. ул. Новополевая, 93
  • 97. ул. Новополевая, 97-А
  • 98. ул. Новополевая, 97-Б
  • 99. ул. Новополевая, 99-А
  • 100. ул. Алексея Шовкуненко, 3
  • 101. ул. Алексея Шовкуненко, 8/20
  • 102. ул. Питерская 3
  • 103. ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 1
  • 104. ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 3
  • 105. ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 40-А
  • 106. ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 5
  • 107. ул. Петра Нищенского, 8
  • 108. ул. Филиппа Козицкого, 5
  • 109. ул. Пост-Волынская, 2/103
  • 110. ул. Раздельная, 1
  • 111. ул. Раздельная, 5
  • 112. ул. Семьи Идзиковских, 4
  • 113. ул. Семеновская, 13
  • 114. ул. Смелянская, 13
  • 115. ул. Соломенская, 38
  • 116. ул. Стадионная, 13
  • 117. ул. Стадионная, 14
  • 118. ул. Стадионная, 16/6
  • 119. ул. Стадионная, 21/1
  • 120. ул. Тополева, 3-5
  • 121. ул. Уманская, 47
  • 122. ул. Ушинского, 23
  • 123. ул. Ушинского, 25-А
  • 124. ул. Ушинского, 29
  • 125. ул. Ушинского, 30/1
  • 126. ул. Ушинского, 30-А
  • 127. ул. Ушинского, 36
  • 128. ул. Юлиуса Фучика, 15
  • 129. пер. Чугуевский, 19-А
  • 130. пер. Отрадный, 30
  • 131. пер. Отрадный, 55
  • 132. пер. Отрадный 6/1
  • 133. просп. В. Лобановского, 53
  • 134. просп. В. Лобановского, 57
  • 135. просп. Космонавта Комарова, 38-А
  • 136. просп. Космонавта Комарова, 9
  • 137. просп. Космонавта Комарова, 9, 9-А, 17, 17-А, 19
  • 138. просп. Воздухофлотский, 15
  • 139. просп. Воздухофлотский, 17
  • 140. просп. Воздухофлотский, 19
  • 141. просп. Воздухофлотский, 20/1 – УЛ. ЮЛIУСА Фучика, 3
  • 142. просп. Воздухофлотский, 25
  • 143. просп. Воздухофлотский, 43
  • 144. просп. Воздухофлотский, 45-43
  • 145. просп. Воздухофлотский, 47
  • 146. просп. Воздухофлотский, 51
  • 147. просп. Воздухофлотский, 51 – ул. Народного Ополчения, 4-А
  • 148. просп. Воздухофлотский, 52
  • 149. просп. Воздухофлотский, 55
  • 150. просп. Воздухофлотский, 78
  • 151. просп. Воздухофлотский, 84

Деснянский район

  • 1. ул. Николая Закревского, 35-А;
  • 2. ул. Николая Закревского, 7
  • 3. ул. Николая Закревского, 49/1;
  • 4. ул. Николая Закревского, 5,
  • 5. ул. Николая Закревского, 41-А, 45-А;
  • 6. ул. Николая Закревского, 37, 39;
  • 7. ул. Николая Закревского, 75/2, 77, ул. Леонид Быкова, 6, 8, просп. Владимира Маяковского, 52, 54/9;
  • 8. ул. Николая Закревского, 85-А;
  • 9. ул. Николая Закревского, 85-Б;
  • 10. ул. Николая Закревского, 87-Б;
  • 11. ул. Николая Закревского, 87-В;
  • 12. ул. Николая Закревского, 27А;
  • 13. ул. Николая Закревского, 27/2;
  • 14. ул. Николая Закревского, 23;
  • 15. ул. Николая Закревского, 29, 2-9А, 29-Б;
  • 16. ул. Милютенко, 9А;
  • 17. ул. Милютенко, 23;
  • 18. ул. Милютенко, 23А;
  • 19. ул. Лисковская, А, 30;
  • 20. ул. Лисковская, 2/71;
  • 21. ул. Лисковская, 18-Б;
  • 22. ул. Лисковская, 18-В;
  • 23. ул. Лисковская, 6;
  • 24. ул. Лисковская, 18-А;
  • 25. ул. Лисковская, 8/24;
  • 26. ул. Константина Данькевича, 7
  • 27. ул. Константина Данькевича, 3;
  • 28. ул. Константина Данькевича, 1/79;
  • 29. ул. Космонавта Волкова, 8;
  • 30. ул. Константина Данькевича, 7А;
  • 31. ул. Космонавта Волкова, 6/55;
  • 32. ул. Кубанской Украины (маршала Жукова), 45;
  • 33. ул. Космонавта Волкова, 10-А;
  • 34. ул. Каштановая, 11;
  • 35. ул. Каштановая, 3,5;
  • 36. ул. Каштановая, 8-А;
  • 37. ул. Космонавта Волкова, 16;
  • 38. ул. Каштановая, 5,
  • 39. ул. Каштановая, 13;
  • 40. ул. Киото, 5,
  • 41. ул. Киото, 9;
  • 42. ул. Киото, 11-А;
  • 43. ул. Будищанская, 7-А;
  • 44. ул. Будищанская, 9/40;
  • 45. ул. Академика Курчатова, 3,
  • 46. ​​ул. Академика Курчатова, 7,
  • 47. ул. Академика Курчатова, 9/21;
  • 48. ул. Академика Курчатова, 15;
  • 49. ул. Академика Курчатова, 20,
  • 50. ул. Архитектор Николаева, 15, 15-А, 15-Б;
  • 51. ул. Братиславская, 12;
  • 52. ул. Братиславская, 18;
  • 53. ул. Братиславская, 40-А;
  • 54. ул. Леонид Быкова, 6;
  • 55. ул. Леонид Быкова, 4;
  • 56. ул. Марины Цветаевой, 8-Б;
  • 57. ул. Кубанской Украины (маршала Жукова), 30;
  • 58. ул. Миловславская, 5,
  • 59. ул. Миловславская, 5-А, 5-Б;
  • 60. ул. Миловславская, 8;
  • 61. ул. Миловславская, 23;
  • 62. ул. Миловславская, 8-А;
  • 63. ул. Оноре де Бальзака, 26;
  • 64. ул. Оноре де Бальзака, 54/21;
  • 65. ул. Оноре де Бальзака, 46-А;
  • 66. ул. Оноре де Бальзака, 40/11;
  • 67. ул. Оноре де Бальзака, 83/2;
  • 68. ул. Радунская, 3;
  • 69. ул. Радунская, 9-А;
  • 70. ул. Радунская, 9-Б;
  • 71. ул. Сержа Лифаря, 17-А, 17;
  • 72. ул. Радистов, 49, 47;
  • 73. ул. Теодора Драйзера, 16;
  • 74. ул. Теодора Драйзера, 18;
  • 75. ул. Теодора Драйзера, 6-А;
  • 76. ул. Теодора Драйзера, 8-А;
  • 77. ул. Теодора Драйзера, 8-Б;
  • 78. ул. Теодора Драйзера, 20-А;
  • 79. ул. Теодора Драйзера, 5,
  • 80. ул. Теодора Драйзера, 32;
  • 81. ул. Теодора Драйзера, 30;
  • 82. ул. Теодора Драйзера, 26 УЛ. Викентия Беретти, 5,
  • 83. ул. Викентия Беретти, 12,14;
  • 84. ул. Викентия Беретти, 5-А;
  • 85. ул. Шолом-Алейхема, 1;
  • 86. ул. Шолом-Алейхема, 15;
  • 87. просп. Владимира Маяковского, 22;
  • 88. просп. Владимира Маяковского, 23;
  • 89. просп. Владимира Маяковского, 21-А;
  • 90. просп. Владимира Маяковского, 15, 17;
  • 91. просп. Владимира Маяковского, 21-Б;
  • 92. просп. Владимира Маяковского, 24;
  • 93. просп. Владимира Маяковского, 30-А;
  • 94. просп. Владимира Маяковского, 32-В;
  • 95. просп. Владимира Маяковского, 49, 51-А, 53;
  • 96. просп. Владимира Маяковского, 32-Б, 32-Г;
  • 97. просп. Владимира Маяковского, 3-В;
  • 98. просп. Владимира Маяковского, 2-А;
  • 99. просп. Владимира Маяковского, 66-А;
  • 100. просп. Владимира Маяковского, 50;
  • 101. просп. Владимира Маяковского, 62-А;
  • 102. просп. Владимира Маяковского, 55-А;
  • 103. просп. Владимира Маяковского, 49-А;
  • 104. просп. Владимира Маяковского, 5,
  • 105. просп. Лесной, 12-А;
  • 106. просп. Лесной, 18;
  • 107. просп. Лесной, 17-Б;
  • 108. просп. Лесной, 26;
  • 109. просп. Лесной, 24;
  • 110. просп. Лесной, 13-А.

Дарницкий район

  • 1. ул. Архитектора Вербицкого, 14-Б-14-В
  • 2. ул. Архитектора Вербицкого, 24
  • 3. ул. Архитектора Вербицкого, 24-А
  • 4. ул. Архитектора Вербицкого, 24-Б
  • 5. ул. Архитектора Вербицкого, 26
  • 6. ул. Архитектора Вербицкого, 26-Б
  • 7. ул. Архитектора Вербицкого, 28
  • 8. ул. Архитектора Вербицкого, 34
  • 9. ул. Архитектора Вербицкого, 4-А
  • 10. ул. Ахматовой Анны, 13, 13Г, 13-Д
  • 11. ул. Ахматовой Анны, 43
  • 12. ул. Ахматовой Анны, 9/18
  • 13. ул. Бориспольская, 26
  • 14. ул. Бориспольская, 34
  • 15. ул. Бориспольская, 49
  • 16. ул. Армянская, 3
  • 17. ул. Армянская, 5
  • 18. ул. Сентябрьская 5
  • 19. ул. Гмыри, 1, 1/2, 1-А / 4, 1-Б / 6, 3, 3А, 3-Б, 5, 5-А, 7, 9, 9-А, 9-Б, 9-В , 11, 13
  • 20. ул. Горловская, 124/1
  • 21. ул. Декабристов, 6
  • 22. ул. Демидовская, 29-57 (МКР. Бортничи)
  • 23. ул. Драгоманова, 18
  • 24. ул. Драгоманова, 23Б
  • 25. ул. Драгоманова, 40, 40-А, 40-Б
  • 26. ул. Дружбы 8-54 (МКР. Бортничи)
  • 27. ул. Дьяченко, 10
  • 28. ул. Энгельса, 2-42 (МКР. Бортничи)
  • 29. ул. Здолбуновская, 3
  • 30. ул. Здолбуновская, 3-Б
  • 31. ул. Здолбуновская, 3-В
  • 32. ул. Здолбуновская, 9
  • 33. ул. Здолбуновская, 9-А
  • 34. ул. Кошица, 4-4-А
  • 35. ул. Новодарницкая, 30-32
  • 36. ул. Озерная, 11-52 (МКР. Бортничи)
  • 37. ул. Олийныка, 11-13
  • 38. ул. Олийныка, 5-7
  • 39. ул. Олийныка, 8
  • 40. ул. Пасхалина, 10/5
  • 41. ул. Пасхалина, 9
  • 42. ул. Полесская, 7
  • 43. ул. Ревуцкого, 24/4
  • 44. ул. Садовая, 10-80 (МКР. Бортничи)
  • 45. ул. Санаторная, 18
  • 46. ​​ул. Севастопольская, 12/22, 14, 16/27
  • 47. ​​ул. Севастопольская, 17
  • 48. ​​​​ул. Севастопольская, 19
  • 49. ул. Славгородская, 2/10
  • 50. ул. Срибнокильская, 14
  • 51. ул. Срибнокильская, 16
  • 52. ул. Суворова, 4-14 (МКР. Бортничи)
  • 53. ул. Тростянецкая, 12
  • 54. ул. Тростянецкая, 47
  • 55. ул. Тростянецкая, 6
  • 56. ул. Тростянецкая, 8-Б
  • 57. ул. Урловская, 11-А
  • 58. ул. Урловская, 7
  • 59. ул. Урловская, 9
  • 60. ул. Харченко, 21
  • 61. ул. Харченко, 21-23
  • 62. ул. Харченко, 41, 43, 45, 47
  • 63. ул. Чубинского, 4-А
  • 64. ул. Шевелева Юрия, 49/20
  • 65. ул. Архитектора Вербицкого, 19
  • 66. Харьковское шоссе, 146
  • 67. Харьковское шоссе, 154
  • 68. Харьковское шоссе, 158-Б
  • 69. Харьковское шоссе, 160-А
  • 70. Харьковское шоссе, 166
  • 71. Харьковское шоссе, 168-А
  • 72. Харьковское шоссе, 168-Г
  • 73. Харьковское шоссе, 168-Д
  • 74. Харьковское шоссе, 168-Е
  • 75. Харьковское шоссе, 170-А
  • 76. Харьковское шоссе, 170-Б
  • 77. Харьковское шоссе, 174
  • 78. Харьковское шоссе, 176-Б

Днепровский район

  • 1. бульв.  Верховной Рады, 13
  • 2. бульв. Перова, 12/92 – просп. Алишера Навои, 90
  • 3. бульв. Перова, 16-Б
  • 4. бульв. Перова, 16-В
  • 5. бульв. Перова, 9-Б
  • 6. бульв. Труда, 7
  • 7. бульв. Ярослава Гашека, 3
  • 8. ул. Туманяна, 1
  • 9. ул. Алматинская, 101
  • 10. ул. Алматинская, 101-А, 101-Б
  • 11. ул. Алматинская, 103/1
  • 12. ул. Алматинская, 99/2
  • 13. ул. Астраханская, 5
  • 14. ул. Бажова, 15/20
  • 15. ул. Бажова, 8 – ул. Краковская, 10
  • 16. ул. Мартовская, 3
  • 17. ул. Строителей, 22/11
  • 18. ул. Строителей, 26/8
  • 19. ул. Энтузиастов, 41,41 / 1,41/2, Набережная Русановская, 12/1, 14/1
  • 20. ул. Инженера Бородина, 5-А
  • 21. ул. Курнатовского, 2-А
  • 22. ул. Макаренко, 4
  • 23. ул. Макаренко, 6
  • 24. ул. Феодосийская, 26
  • 25. ул. Николая Кибальчича, 3-А
  • 26. ул. Петра Вершигоры, 3, 3-А, 3-Б, 5, 5-А, 7, 7-А, 9, 9-А
  • 27. ул. Петра Запорожца, 3 – ул. Перова, 22
  • 28. ул. Петра Запорожца, 9-А
  • 29. ул. Пожарского, 5, 7, 9, 11 – ул. Краковская, 16
  • 30. ул. Пражская, 19
  • 31. ул. Пражская, 21/2
  • 32. ул. Радужная, 11, 11-А
  • 33. ул. Радужная, 33
  • 34. ул. Радужная, 39, 41, 43
  • 35. ул. Радужная, 3-А
  • 36. ул. Радужная, 3-Б
  • 37. ул. Радужная, 4 – 4-А
  • 38. ул. Радужная, 5
  • 39. ул. Радужная, 61
  • 40. ул. Сулеймана Стальского, 20 – ул. Курнатовского, 11
  • 41. ул. Сулеймана Стальского, 4
  • 42. ул. Флоренции, 10-А
  • 43. ул. Челябинская, 15
  • 44. ул. Красноткацкая, 14
  • 45. ул. Шептицкого Андрея Митрополита, 24
  • 46. ​​просп. Генерала Ватутина, 12-А – 14-А
  • 47. просп. Генерала Ватутина, 4, 6
  • 48. просп. Генерала Ватутина, 4-Б, 4В, ул. Радужная, 10, 12
  • 49. Харьковское шоссе, 11/1
  • 50. Харьковское шоссе, 14/1, 16/1, 18/1, ул. Мартовская, 5, ул. Каунанська, 12/2
  • 51. Харьковское шоссе, 18/1

Шевченковский район

  • 1. ул. Исаакяна, 2
  • 2. ул. Авиаконструктора Игоря Сикорского, 6
  • 3. ул. Авиаконструктора Игоря Сикорского, 6-А
  • 4. ул. Белорусская, 15
  • 5. ул. Белорусская, 17-А
  • 6. ул. Белорусская, 26
  • 7. ул. Белорусская, 32
  • 8. ул. Белорусская, 34
  • 9. ул. Белорусская, 36
  • 10. ул. Белорусская, 5
  • 11. ул. Багговутовская, 30
  • 12. ул. Большая Житомирская, 4-А
  • 13. ул. Большая Житомирская, 4-В
  • 14. ул. Большая Житомирская, 6
  • 15. ул. Большая Житомирская, 6-А
  • 16. ул. Глебова, 12/14
  • 17. ул. Глебова, 16
  • 18. ул. Глебова, 2
  • 19. ул. Глебова, 4/10
  • 20. ул. Гоголевская, 13/30
  • 21. ул. Гоголевская, 27
  • 22. ул. Гончара Олеся, 43, 45-А, 47/49
  • 23. ул. Гончара Олеся, 75
  • 24. ул. Грекова, 26
  • 25. ул. Щербаковского, 31-А
  • 26. ул. Щербаковского, 31-Б
  • 27. ул. Щербаковского, 51-В
  • 28. ул. Щербаковского, 53-В
  • 29. ул. Щербаковского, 60
  • 30. ул. Щербаковского, 62
  • 31. ул. Щербаковского, 62-А
  • 32. ул. Щербаковского, 63, 63-Б
  • 33. ул. Щербаковского, 72
  • 34. ул. Дмитриевская, 13-А
  • 35. ул. Дмитриевская, 15-17
  • 36. ул. Дмитриевская, 9-11
  • 37. ул. Дмитриевская, 96-98
  • 38. ул. Довженко, 16
  • 39. ул. Довженко, 16-А
  • 40. ул. Довженко, 16-Б
  • 41. ул. Довженко, 16-В
  • 42. ул. Дорогожицкая, 13
  • 43. ул. Дорогожицкая, 15
  • 44. ул. Дорогожицкая, 15-А
  • 45. ул. Дорогожицкая, 15-Б
  • 46. ул. Дорогожицкая, 16
  • 47. ул. Эстонская, 5
  • 48. ул. Желябова, 10
  • 49. ул. Зоологическая, 4
  • 50. ул. Кирпоноса, 13
  • 51. ул. Коперника, 13/15
  • 52. ул. Коперника, 17
  • 53. ул. Коперника, 29
  • 54. ул. Карчака, 7/2
  • 55. ул. Костельная, 6
  • 56. ул. Котарбинского, 15
  • 57. ул. Котарбинского, 17
  • 58. ул. Котарбинского, 19
  • 59. ул. Котарбинского, 23
  • 60. ул. Коцюбинского, 9
  • 61. ул. Краснодарская, 47/1
  • 62. ул. Кудрявская, 12
  • 63. ул. Довнар-Запольского, 10
  • 64. ул. Довнар-Запольского, 11
  • 65. ул. Муромская, 9
  • 66. ул. Невская, 7
  • 67. ул. Невская, 7-А
  • 68. ул. Невская, 7-Б
  • 69. ул. Ольжича, 14
  • 70. ул. Ольжича, 6
  • 71. ул. Орловская, 15
  • 72. ул. Подгорная, 12
  • 73. ул. Парково-Сырецкая, 15
  • 74. ул. Парково-Сырецкая, 15-Б
  • 75. ул. Печенежская, 34
  • 76. ул. Пирогова, 5-А
  • 77. ул. Половецкая, 14
  • 78. ул. Половецкая, 7/13
  • 79. ул. Пушкинская, 39
  • 80. ул. Рижская, 16
  • 81. ул. Рижская, 18
  • 82. ул. Рижская, 8
  • 83. ул. Ружинская, 10
  • 84. ул. Ружинская, 16
  • 85. ул. Ружинская, 20
  • 86. ул. Сечевых Стрельцов, 103
  • 87. ул. Сечевых Стрельцов, 79
  • 88. ул. Саксаганского, 131-Б
  • 89. ул. Сальского, 25
  • 90. ул. Сальского, 27
  • 91. ул. Саратовская, 14/9
  • 92. ул. Ставропольская, 27/29
  • 93. ул. Стеценко, 11
  • 94. ул. Стеценко, 9
  • 95. ул. Лагерная, 42
  • 96. ул. Лагерная, 44
  • 97. ул. Татарская, 20
  • 98. ул. Татарская, 6
  • 99. ул. Телиги, 13/14
  • 100. ул. Телиги, 17
  • 101. ул. Телиги, 21-А
  • 102. ул. Телиги, 23-А
  • 103. ул. Телиги, 25-А
  • 104. ул. Телиги, 25-Б
  • 105. ул. Телиги, 41-А
  • 106. ул. Телиги, 41-Б, 41-В
  • 107. ул. Телиги, 43
  • 108. ул. Телиги, 45
  • 109. ул. Телиги, 45-А
  • 110. ул. Туполева Академика, 18-Г
  • 111. ул. Туполева Академика, 20
  • 112. ул. Тургеневская, 26-28
  • 113. ул. Тургеневская, 29
  • 114. ул. Тургеневская, 83-85
  • 115. ул. Турчина, 11-А – 13-А
  • 116. ул. Франко, 8-10
  • 117. ул. Хмельницкого, 26-В1
  • 118. ул. Хмельницкого, 27
  • 119. ул. Хмельницкого, 32
  • 120. ул. Хмельницкого, 50-Б
  • 121. ул. Хмельницкого, 68
  • 122. ул. Хмельницкого, 9-Б
  • 123. ул. Чорновила, 14
  • 124. ул. Чорновила, 33/30
  • 125. ул. Шмидта, 35/37
  • 126. ул. Шулвская, 20/22
  • 127. ул. Щусева, 14
  • 128. ул. Щусева, 35
  • 129. ул. Щусева, 6
  • 130. ул. Юрия Ильенко, 18
  • 131. ул. Юрия Ильенко, 18-А
  • 132. ул. Юрия Ильенко, 85
  • 133. ул. Юрия Ильенко, 87
  • 134. ул. Ярмолы, 38
  • 135. ул. Ярмолы, 38-А
  • 136. пер. Артиллерийский, 5-А
  • 137. пер. Брест-Литовский, 6/10
  • 138. пер. Георгиевский, 2
  • 139. пер. Михайловский, 20
  • 140. просп. Победы, 16
  • 141. просп. Победы, 18
  • 142. просп. Победы, 20
  • 143. просп. Победы, 3
  • 144. просп. Победы, 58
  • 145. просп. Победы, 66
  • 146. просп. Победы, 9
  • 147. просп. Победы, 9/47

Печерский район

  • бульв. Дружбы Народов, 10
  • бульв. Дружбы Народов, 25
  • бульв. Дружбы Народов, 27
  • бульв. Дружбы Народов, 32-А
  • бульв. Л.Украинки, 28-А
  • бульв. Л.Украинки, 3
  • ул. Институтская, 25
  • ул. Академика Богомольца, 7/14
  • ул. Большая Васильковская, 145/1
  • ул. Генерала Алмазова, 9
  • ул. Гусовского, 12/7
  • ул. Зверинецкая, 61
  • ул. К. Билокур, 5/17
  • ул. Лаврская, 6
  • ул. Левандовского, 5-А, 5-Б
  • ул. Леонида Первомайского, 5-А
  • ул. Лескова, 6
  • ул. Липская, 15-Б
  • ул. Раевского, 28
  • ул. Соловцова, 3
  • ул. Мечникова, 8
  • ул. Бойчука, 23
  • ул. Бойчука, 25-А
  • ул. Бойчука, 31
  • ул. Бойчука, 34
  • ул. Бойчука, 34-А
  • ул. Михаила Грушевского, 9
  • ул. Ниманская, 3
  • ул. Ниманская, 5
  • ул. Немировича-Данченко, 1
  • ул. П. Мирного, 11
  • ул. П. Мирного, 9-Б
  • ул. Предславинская, 38
  • ул. Шелковичная, 13/2
  • ул. Шелковичная, 32/24
  • Кловский спуск, 10
  • Кловский спуск, 11
  • Кловский спуск, 12
  • пер. Ипсилантиевский, 3, 5
  • пер. Григория Царика, 5
  • пер. Лабораторный, 26
  • пер. Никольский (Январского), 1/25
  • Тверской тупик, 6/8

Голосеевский район

  • ул. Академика Заболотного, 30
  • ул. Академика Заболотного, 52-54
  • ул. Академика Заболотного, 64-66
  • ул. Академика Заболотного, 84-88
  • ул. Академика Заболотного, 62
  • ул. Антоновича, 100-104
  • ул. Антоновича, 155
  • ул. Антоновича, 24-А
  • ул. Антоновича, 97-99
  • ул. Бурмистенко, 6 КОРП. 1
  • ул. Васильковская, 42
  • ул. Васильковская, 47, КОРП. 1
  • ул. Васильковская, 55
  • ул. Большая Васильковская, 102
  • ул. Большая Васильковская, 114
  • ул. Большая Китаевская, 83
  • ул. Голосеевская, 18
  • ул. Деловая, 11
  • ул. Демиевская, 35, 33
  • ул. Демиевская, 35-Б
  • ул. Луценко, 1-Б
  • ул. Дубинина, 14
  • ул. Касияна, 6
  • ул. Костанайская, 14
  • ул. Ломоносова, 5 корп 1
  • ул. Ломоносова, 7
  • ул. Лятошинского, 26-Б
  • ул. Лятошинского, 8, 8-А
  • ул. Лятошинского, 2
  • ул. Лятошинского, 4-А
  • ул. Малокитаевская, 3
  • ул. Малокитаевская, 7, 7А
  • ул. Никольско-Ботаническая, 3, 5, 7/9, 11
  • ул. Набережно-Корчеватская, 96
  • ул. Новопироговская, 27
  • ул. Новопироговская, 31
  • ул. Потехина, 3-5
  • ул. Потехина, 3-А
  • ул. Саксаганского, 43-Б
  • ул. Саксаганского, 54/56
  • ул. Сеченова, 10 корп. 1, 2
  • ул. Сеченова, 4
  • ул. Стельмаха, 7/2
  • Стратегическое шоссе, 11
  • ул. Тарасовская, 3
  • ул. Льва Толстого, 15
  • ул. Феодосийска, 4, 6, 8
  • ул. Якубовского Маршала, 11
  • пер Задорожный, 5 К.1, 5 К.2, 3 К. 2 (межкварт. проезд)
  • пер. Керамический, 9/5
  • пер. Коломыйский, 10
  • пер. Коломыйский, 3/1
  • пер. Коломыйский, 5/2
  • пер. Коломыйский, 7
  • пер. Коломыйский, 9
  • просп. Голосеевский, 108/2; 108/3
  • просп. Голосеевский, 120 корп. 2
  • просп. Голосеевский, 120 корп. 3
  • просп. Голосеевский, 15-А
  • просп. Голосеевский, 68-70 (двор. проезд)
  • просп. Голосеевский, 82
  • просп. Голосеевский, 89
  • просп. Науки, 13, 15, 17/15; ул. Большая Китаевская, 10 (Европейский двор)
  • просп. Науки, 25
  • просп. Науки, 27
  • просп. Науки, 33
  • просп. Науки, 35, 35/2, 35/4
  • просп. Науки, 42/1 корп. 14
  • просп. Науки, 42/1, корп. 8, 9, 10, 11
  • просп. Науки, 63
  • просп. Науки, 70/1

Оболонский район

  • ул. Бережанская, 14
  • ул. Бережанская, 16
  • ул. Бережанская, 18
  • ул. Богатырская, 2,2-А
  • ул. Героев Днепра, 15
  • ул. Героев Днепра, 32-Б
  • ул. Героев Днепра, 38-В
  • ул. Героев Днепра, 40-А
  • ул. Героев Днепра, 3,5
  • ул. Героев Днепра, 32
  • ул. Героев Днепра, 35
  • ул. Героев Днепра, 40-Б
  • ул. Героев Днепра, 47
  • ул. Героев Днепра, 7
  • ул. Зои Гайдай, 3,3-А, 7-А
  • ул. Зои Гайдай, 7-Б, 9/8
  • ул. Зои Гайдай, 10,12 / 10
  • ул. Иорданская, 18-А
  • ул. Иорданская 5
  • ул. Иорданская, 5-А
  • ул. Иорданская 9-Ж, 9-Б, 9-В
  • ул. Иорданская, 11-Б
  • ул. Иорданская, 14-А
  • ул. Иорданская, 16
  • ул. Калнышевского, 1
  • ул. Маршала Малиновского, 11, 13-А
  • ул. Маршала Малиновского, 28, 30
  • ул. Маршала Малиновского, 3
  • ул. Маршала Малиновского, 32,32-А
  • ул. Маршала Тимошенко, 3,3-В, 5,7,7-А
  • ул. Маршала Тимошенко, 19
  • ул. Маршала Тимошенко, 2-М
  • ул. Озерная, 4,6,8,12
  • ул. Озерная, 30/51
  • ул. Александра Архипенко, 2/12
  • ул. Александра Архипенко, 4,4-Б
  • ул. Александра Архипенко, 5-А
  • ул. Северная, 54-В-54-Г
  • ул. Северная, 10
  • ул. Северная, 48-52
  • ул. Полярная, 5-А
  • ул. Приозерная, 12,12-А
  • ул. Приречная, 17
  • ул. Приречная, 19-В
  • ул. Иорданская, 22,24
  • просп. Героев Сталинграда, 14-Б
  • просп. Героев Сталинграда, 16-В
  • просп. Героев Сталинграда, 18-Б
  • просп. Героев Сталинграда, 36
  • просп. Героев Сталинграда, 58-А-64/56
  • просп. Героев Сталинграда, 61-63
  • просп. Героев Сталинграда, 11
  • просп. Героев Сталинграда, 13,13-А
  • просп. Героев Сталинграда, 14
  • просп. Героев Сталинграда, 20-20-А
  • просп. Героев Сталинграда, 42-42-В
  • просп. Героев Сталинграда, 7
  • просп. Героев Сталинграда, 7-А
  • просп. Минский, 10
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  • просп. Маршала Рокоссовского, 3
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  • просп. Оболонский, 28
  • просп. Оболонский, 34-34-А
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  • просп. Оболонский, 43

Подольский район

  • ул. Порика, 5, 7, 7-А
  • ул. Порика, 9, 9-А, 9-В
  • ул. Ветряные Горы, 2, 2-А
  • ул. Ветряные Горы, 3
  • ул. Ветряные Горы, 4, 4-А, 6
  • ул. Введенская, 1, 3, 5
  • ул. Введенская, 7/9
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  • ул. Г. Гонгадзе, 20-Б
  • ул. Г. Гонгадзе, 20-В
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  • ул. Г. Гонгадзе, 32-Г
  • просп. Маршала Гречко, 20-Б
  • просп. Правды, 17
  • просп. Правды, 17-А
  • просп. Правды, 35-А
  • просп. Правды, 6
  • просп. Правды, 62,62-А, -  просп. Свободы, 3-Б
  • просп. Правды, 8, 8-А
  • просп. Свободы, 1-А
  • просп. Свободы, 28
  • просп. Свободы, 3
  • просп. Свободы, 42
  • просп. Свободы, 5
  • просп. Свободы, 6

Напомним, в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода

Также ранее в департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации объяснили причины, по которым улицы Елизаветы Чавдар, Урловская, Хвылевого, а также дороги от Чавдар в направлении улицы Коллекторной считаются одними из самых худших в Киеве.

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Киев ремонт асфальт

Источник: Сегодня

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