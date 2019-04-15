ФОТОФАКТ. Ремонт моста Метро через Русановский канал: как выглядит новая дорога

На объекте начинают укладывать новый асфальт

Фото: КП "Киевавтодор".

В Киеве сотрудники "Киевавтодора" продолжают ремонт части моста Метро, которая проходит над Русановским проливом. Сейчас на мосту уже демонтировали тротуарные блоки, разобрали деформированные конструкции тротуара и начали работы по укладке нового асфальта.

Фото: КП "Киевавтодор"

Как известно, плановый ремонт начали из-за жалоб водителей на неудовлетворительное состояние моста. Тендер на ремонтные работы провели еще весной прошлого года. На капитальный ремонт автопроездов моста метро через Русановский пролив планруют потратить свыше 235 миллионов гривен.

Отметим, что помимо этих работ, коммунальщики заканчивают демонтаж асфальтного покрытия на улице Ивана Федорова. Там с 10 по 30 апреля на участке от ул. Большой Васильковской до ул. Предславинской частично ограничено движение транспорта.

Напомним, что в столице до 23:00 28 апреля частично ограничено движение транспорта в связи с капитальным ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе. Также в марте было полностью перекрыто движение по Шулявскому путепроводу и начался его демонтаж.

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АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.