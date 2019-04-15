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ФОТОФАКТ. Ремонт моста Метро через Русановский канал: как выглядит новая дорога

Сегодня, 19:46

На объекте начинают укладывать новый асфальт

Фото: КП "Киевавтодор"
Фото: КП "Киевавтодор".

В Киеве сотрудники "Киевавтодора" продолжают ремонт части моста Метро, которая проходит над Русановским проливом. Сейчас на мосту уже демонтировали тротуарные блоки, разобрали деформированные конструкции тротуара и начали работы по укладке нового асфальта.

Фото: КП "Киевавтодор"

Как известно, плановый ремонт начали из-за жалоб водителей на неудовлетворительное состояние моста. Тендер на ремонтные работы провели еще весной прошлого года. На капитальный ремонт автопроездов моста метро через Русановский пролив планруют потратить свыше 235 миллионов гривен.

Отметим, что помимо этих работ, коммунальщики заканчивают демонтаж асфальтного покрытия на улице Ивана Федорова. Там с 10 по 30 апреля на участке от ул. Большой Васильковской до ул. Предславинской частично ограничено движение транспорта.

Напомним, что в столице до 23:00 28 апреля частично ограничено движение транспорта в связи с капитальным ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе. Также в марте было полностью перекрыто движение по Шулявскому путепроводу и начался его демонтаж.


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Тег Киев, ремонт, мост метро, киевавтодор

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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