"Революция" в школьных туалетах: вместо страшных унитазов появятся кабинки и души

На туалеты в школах за год потратят более 73 миллионов гривен

В этом году в столичных школах будут активно ремонтировать туалеты. На это предусмотрено более 73 миллионов гривен. При этом две трети средств пойдет на капитальный ремонт, а другая часть – на текущие. Больше всего туалетных комнат планируют отремонтировать в Деснянском районе, где предусмотрено для этого 13,2 млн грн, сообщает КГГА.

В частности, предполагается полная замена устаревшего сантехнического оборудования, вентиляции, сетей водоснабжения, электрических сетей и канализации.

"Новая сантехника должна быть современной и удобной: мы отказываемся от напольных унитазов (так называемых "чаш Генуя") и рекомендуем обычные, качественные унитазы, умывальники и другую необходимую сантехнику. Дети в каждом образовательном учреждении Киева должны чувствовать себя комфортно, как дома", – отметил замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

Так, туалеты для 1-4 классов должны оборудовать детскими унитазами и отдельными перегородками не ниже 1,75 м, а высота раковины не должна превышать 0,5 м.

Для учащихся 5-12 классов каждый санузел должен включать отдельное помещение для рукомойников и отдельное – для туалетных кабинок. Все кабинки должны быть разделены перегородками и оборудованы дверцами. В составе санузла для девушек будут обустраивать отдельную гигиеническую кабину, оборудованную унитазом, умывальником и гигиеническим душем.

"Мы предусмотрели требования для оснащения отдельных кабин для детей с инвалидностью. В универсальной кабине, кроме умывальника и унитаза, будет пространство для размещения колесного кресла, поручни, поворотные или открытые сиденья, зеркала на соответствующей высоте, крючки для одежды, костылей или других принадлежностей. Такая кабина обязательно должно быть на первом этаже каждого учебного заведения", – добавил Валентин Мондриевский.

Кстати, современные и удобные туалеты уже есть в обновленной школе №42, которая открылась после полной реконструкции. Также в учебном заведении – широкие коридоры и проходы в классы, есть лифт и пандусы, а значит – она подходит для инклюзивного обучения. Журналисты "Сегодня" побывали в новой супершколе и выяснили, чем она еще отличается от остальных учебных заведений столицы.

Ранее мы писали о том, что столичную школу № 242 реконструируют. Она находится на проспекте Правды, 64-Г в Подольском районе. Проект предусматривает возведение нового 4-этажного корпуса, который будет связан с существующим трехэтажным зданием школы.

Тем временем, в Полтавской области учительница смогла привести в порядок школу. Как ей удалось преобразить учебное заведение – смотрите в нашем сюжете:

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