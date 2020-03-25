Шулявский путепровод: что происходит на мегастройке во время карантина (фото)

В Киеве сегодня, 25 марта,на новом Шулявском путепроводе начали асфальтировать съезд для автотранспорта на проспект Победы в сторону Святошино.

Как выяснил сайт "Сегодня", власти Киева рассчитывают через две недели получить оценку стоимости цеха №5 завода "Большевик", чтобы выкупить его, снести и продолжить строить транспортную развязку на Шулявском путепроводе.

Напомним, ранее в столичной мэрии обещали достроить развязку до конца лета.

"Мы рассчитываем получить через две недели результаты оценки цеха №5 завода "Большевик". Сейчас находимся в процессе переговоров. Конечно, ситуация с карантином влияет на ход строительства. Пока делается бумажная работа, но мы движемся вперед. Строительство проходит в рамках утвержденных сроков. Все будет зависеть от Киеврады. Если она будет заседать в плановом режиме, как это было до сих пор, то у нас получится все сделать вовремя и достроить развязку до конца лета", – рассказал сайту "Сегодня" Николай Поворозник, первый заместитель главы КГГА.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объяснял, почему Шулявский мост постоянно дорожает.

Новости "Сегодня" сообщали, что движение по "уставшему" мосту было закрыто в марте прошлого года. В конце прошлого года движение на путепроводе было открыто только по эстакаде, съезды же еще не построены.

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