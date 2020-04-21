Ситуация с воздухом в Киеве улучшилась, но дорожники продолжают мыть улицы (фото, видео)

Тем временем тяжело дышать по-прежнему в Ирпене

Ситуация с уровнем загрязнения воздуха в Киеве днем во вторник, 21 апреля, улучшилась, однако дорожники продолжают мыть улицы.

В частности, как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга, благодаря усилиям пожарных, изменению ветра и кратковременным дождям качество атмосферного воздуха в Киевской, Житомирской областях, а также в столице несколько улучшилось.

Это подтверждают данные сервисов по оценке качества воздуха iqair.com и saveecobot.com. В частности, столицы выбыла из ТОП-10 рейтинга городов мира с самым грязным воздухом. По данным iqair.com, средний уровень загрязнения воздуха в Киеве на 15:00 во вторник составляет 15 пунктов при норме в диапазоне 0-50 пунктов.

Реклама

По данным saveecobot.com, показатели уровня загрязнения воздуха на 15:00 не превышают допустимые нормы, но немного превышен уровень загрязнения в Жулянах – 58 пунктов при норме в 0-50. Кроме того, пока что остается сложной ситуация с загрязнением воздуха в Ирпене – там зафиксировано 107 пунктов.

Реклама В тренде Когда закончится карантин и заработает столичное метро – в Киевраде дали ответ

Тем временем специальная техника коммунальных служб "Киевавтодора" продолжает усиленное мытье улиц.

Видео: Сегодня

В частности, технику сегодня заметили на Борщаговке.

Реклама

Кроме того, как ранее сообщали новости "Сегодня", также в столице дезинфицируют жилые дома, подъезды, остановки и переходы.

Впрочем, киевляне показали, как коммунальщики "дезинфицируют" подъезд в Оболонском районе.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама