Ситуация с воздухом в Киеве улучшилась, но дорожники продолжают мыть улицы (фото, видео)

Ситуация с уровнем загрязнения воздуха в Киеве днем во вторник, 21 апреля, улучшилась, однако дорожники продолжают мыть улицы.
В частности, как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга, благодаря усилиям пожарных, изменению ветра и кратковременным дождям качество атмосферного воздуха в Киевской, Житомирской областях, а также в столице несколько улучшилось.
Это подтверждают данные сервисов по оценке качества воздуха iqair.com и saveecobot.com. В частности, столицы выбыла из ТОП-10 рейтинга городов мира с самым грязным воздухом. По данным iqair.com, средний уровень загрязнения воздуха в Киеве на 15:00 во вторник составляет 15 пунктов при норме в диапазоне 0-50 пунктов.
По данным saveecobot.com, показатели уровня загрязнения воздуха на 15:00 не превышают допустимые нормы, но немного превышен уровень загрязнения в Жулянах – 58 пунктов при норме в 0-50. Кроме того, пока что остается сложной ситуация с загрязнением воздуха в Ирпене – там зафиксировано 107 пунктов.
Тем временем специальная техника коммунальных служб "Киевавтодора" продолжает усиленное мытье улиц.
В частности, технику сегодня заметили на Борщаговке.
Кроме того, как ранее сообщали новости "Сегодня", также в столице дезинфицируют жилые дома, подъезды, остановки и переходы.
Впрочем, киевляне показали, как коммунальщики "дезинфицируют" подъезд в Оболонском районе.
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