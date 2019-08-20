Скандал на "костях": на Байковом кладбище запретили сносить ограду

В КГГА требуют от руководства некрополя не трогать старинную кирпичную ограду

/ Фото: Сегодня

В Киеве разгорается новый строительный скандал на "костях". Как стало известно новостям "Сегодня", департамент охраны культурного наследия КГГА запретил проведение строительных работ на Байковом кладбище. Напомним, недавно руководство некрополя объявило тендер на проведение капремонта знаменитой кладбищенской ограды. Киевляне возмутились, что красный забор могли разобрать, а на его месте построить "новодел".

Сейчас чиновники направили соответствующее предписание в адрес ритуального КП "Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания", которое обслуживает некрополь. Согласно документу, департамент КГГА требует не проводить любые работы на территории Байкового кладбища, которые противоречат требованиям Закона "Об охране культурного наследия", поскольку ограда является нововыявленным памятником.

Также в документе сказано, что КП в течение 10 дней с момента получения предписания должно предоставить на рассмотрение департамента научно-проектную документацию на проведение неотложных реставрационно-восстановительных работ ограждения, а также предоставить проект на проводимые работы по замене части ограждения.

"Комплекс Байковое кладбище имеет статус памятника национального значения. Ограждение является нововыявленным объектом культурного наследия. Департамент подготовил соответствующее предписание о запрете работ с ограждением до предоставления на рассмотрение научно-проектной документации в установленном порядке", – сообщил директор департамента Александр Никоряк.

Также городские чиновники направили письмо в Министерство культуры с просьбой провести обследование ограды кладбища. На данный момент неизвестно, согласовало ли ритуальное КП проект капремонта с Минкультом и получило ли соответствующее разрешение.

Отметим, что на Байковом кладбище в Киеве, где похоронены многие выдающиеся украинцы, участились кражи элементов украшенных могил.

Ранее киевляне забили тревогу — возле знаменитого красного корпуса Национального университета им. Тараса Шевченко снесли часть исторической ограды ХIХ века. Ее разобрали на углу улиц Владимирской и Льва Толстого. От мощной стены высотой 5—6 метров абсолютно ничего не осталось, кроме зеленого строительного забора и деревянных поддонов со старинными кирпичами.

Напомним, что в самом старом в столице Национальном ботаническом саду им. Фомина, который расположен возле станции метро "Университет", в разгаре реставрация старинных входных групп с колоннами со стороны бульвара Шевченко и улицы Льва Толстого.

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