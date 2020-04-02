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Скандал с открытием Печерского рынка в Киеве: появилась реакция властей

2 апреля, 08:22

Наталья Руда

В КГГА хотят через райгосадминистрацию воздействовать на владельцев рынка

В социальных сетях вспыхнул скандал вокруг Печерского рынка, который, вопреки запрету столичных властей, снова начал работать 1 апреля.

Так, киевляне опубликовали фотографии работающих на рынке торговцев. Продавцы при этом были без масок и начали хамить в ответ на замечания по поводу необходимых мер защиты.

В Киевской городской государственной администрации в ответ потребовали закрыть рынок.

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"Работа рынков в Киеве на период карантина временно прекращена постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и может быть разрешена в случае внесения изменений в решение комиссии. Пока таких изменений нет! По данной ситуации, то Департамент промышленности и развития предпринимательства уже направил соответствующее письмо в РГА для немедленного воздействия на владельцев рынка", – написал на своей странице в Facebook заместитель главы КГГА Владимир Слончак.

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Ранее заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко допустил, что некоторые продуктовые рынки получат разрешение на продолжение работы в условиях карантина. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины также поддержало идею возобновить работу продовольственных рынков во время всеукраинского карантина. В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко 1 апреля заявил, что в условиях карантина в столице продуктовые рынки открывать не будут.

Напомним, что до 24 апреля в столице закрыты бары, кафе, рестораны, ТРЦ, спортивные комплексы, метро не работает, а общественный транспорт перевозит пассажиров только по специальным билетам.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев рынки карантин Печерский район

Источник: Сегодня

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