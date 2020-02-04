Скандальные фонари в Мариинском парке уже меняют на новые: названы причины (фото)

В "Киевгорсвете" уверяют, что город за это не платит

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Опоры освещения в Мариинском парке снова в эпицентре скандала. Там меняют уже новые конструкции, на которых появилась ржавчина.

Фото: facebook.com/camrador

В коммунальном предприятии "Киевгорсвет" подтвердили информацию, что в Мариинском парке идет замена столбов освещения, которые были установлены тут до Нового года. Напомним, из-за замены еще советских фонарей в парке разгорелся громкий скандал. И киевские активисты требуют вернуть старые опоры в парк.

Фото: facebook.com/camrador

"Да, сейчас в Мариинском парке снова меняют опоры освещения, которые были ранее установлены. Почему? На заводе, видимо, была некачественная краска. Мы предъявили претензии подрядчику, который выполнял работы, и сейчас производится замена опор освещения за счет подрядчика. Поменять должны около 20 некачественных опор освещения, не самих фонарей. Если история повторитя – мы снова предъявим претензии подрядчикам. "Киевгорсвет" при этом не несет никаких финансовых затрат", – рассказал сайту "Сегодня" Владимир Круценко, директор КП "Киевгорсвет".

Напомним, старые фонари, которые демонтировали не так давно, украшали аллеи зеленой жемчужины Киева с прошлого века. Столичные активисты негодуют, что осветительные столбы в парке заменили "ширпотребом из строительного супермаркета", при этом на работы потрачено более 18 миллионов гривен. По мнению активистов, в парке должны были поменять только сами лампы на более современные, а столбы – оставить.

В свое оправдание коммунальщики показали ржавчину на основании старых фонарей и заверили, что исторические светильники не разворованы. "До своей утилизации данные опоры находятся на территории коммунального предприятия. Их состояние аварийное и опасное. (Невозможно допускать, чтобы такая опора упала или ее обвалили.) Спасибо за ваше неравнодушие, но поверьте, на свои дачи их не забрали￼. И наше желание – двигаться в Европу, а не Советский Союз", – говорится в сообщении пресс-службы "Киевгорсвета".

Ранее киевлян возмутили обновленные скульптуры львов у стен Мариинского дворца. Так, люди интересуются, куда реставраторы подевали старые изваяния и почему "украсили дворец гиббонами". В Государственном управлении делами также поясняли, что все работы на объекте проводились в соответствии с проектной документацией, которая была утверждена еще в 2007 году, когда было принято решение о реставрации Мариинского дворца.

Также новости "Сегодня" писали, что скандал вокруг реконструкции исторической улицы Кривой Вал разгорелся в Луцке. На ремонт выделили почти 5 млн гривен. Люди ждали, что на эти деньги отремонтируют, по крайней мере, коммуникации – им уже по 80 лет. Вместо этого – получили новые фонари и мостовую.

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