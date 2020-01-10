Скидки не для всех: киевляне будут платить за тепло и горячую воду на 300-400 гривен меньше

Платежки с новыми суммами к оплате жители столицы получат уже на следующей неделе

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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Киевляне меньше заплатят за тепло и горячую воду. В мэрии подвели итоги за декабрь. Согласно вступившему в силу постановлению Кабмина, стоимость тепла и горячей воды, которые вырабатываются от природного газа, в домах киевлян должна снизиться на 22-23%.

Платежки с новыми суммами к оплате жители Киева получат уже на следующей неделе.

Коммунальщики напомнили, что основанием для перерасчета стало постановление Кабмина от 24 декабря, которое предусматривает изменение размера начислений за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению в связи с изменением цены природного газа, который используется для производства тепловой энергии для отопления и горячей воды.

"При этом тариф на тепло и горячее водоснабжение остался без изменений. Постановление Кабмина позволяет без изменений тарифа и его структуры вносить корректировку в платежках по начислению к оплате. В среднем киевляне заплатят на 300-400 гривен меньше с каждого лицевого счета. Такая скидка будет только для домов, которым горячую воду и тепло поставляет КП "Киевтеплоэнерго", а это более 90% потребителей столицы. Только часть Дарницкого и Днепровского районов эту скидку не получат, поскольку данные услуги им предоставляют от ТЭЦ, которая работает на угле", – пояснили сайту "Сегодня" в КГГА.

Цифры в платежках зависят от погоды и среднесуточной температуры воздуха. Погода в декабре была не теплее, чем в ноябре месяце, поэтому не стоит ожидать, что платежки будут сильно отличаться от тех, которые потребители получили в декабре.

Также важно понимать какое количество тепла потребляет весь дом. Если здание оборудовано домовым счетчиком, то такая стоимость и будет представлена к оплате. К слову, домовыми счетчиками оборудованы 90% киевских домов. Например, дома, которые находятся в подчинении ОСМД, очень строго следят за тем, как подготовлено здание к зиме, они применяют энергосберегающие технологии, здания оборудованы тепловыми пунктами и уровень потребление тепла и горячей воды у них значительно ниже, чем у остальных потребителей.

"Мы пока новых платежек не получали. Но если платить придется на 400 гривен меньше, то это очень хорошо, поскольку каждая копейка на счету. В то же время нам не понятно, почему так сильно греют батареи, когда на улице нет мороза", – говорит Ольга Бортко, жительница Борщаговки.

В КП "Киевтеплоэнерго" поясняют, что не могут оперативно регулировать температуру теплоносителя и работают по температурному графику, который разрабатывается на каждый месяц.

"В Киеве большую часть теплоносителя вырабатывают две ТЭЦ, плюс котельные. Они не маневренные и не индивидуальные. Поэтому трижды на день изменять температуру теплоносителя невозможно технически. Почему? Это грозит масштабными авариями. Поскольку резкое изменение давления и температуры может привести в взрыву или мощному гидравлическому удару", – поясняют в КГГА.

Там уверяют, что регулировать температуру теплоносителя можно после установки индивидуального теплового пункта для дома.

"Установка теплового пункта по городской программе 70 на 30 окупается за 1-2 отопительных периода. Некоторые ОСМД буквально за один сезон окупили установку такого теплового пункта. После этого идет чистая экономия. В аномально теплые месяцы члены ОСМД экономят колоссальные средства и этих денег хватит не на один тепловой пункт или другие нужды дома. Стоимость теплового пункта от 300-400 тысяч гривен", – добавляют в КГГА.

Подробнее о тарифах на тепло читайте на сайте "Сегодня" –Действительно ли с декабря подешевеет отопление: все подводные камни решения Кабмина.

Также о решениях властей касательно платежей за тепло узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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