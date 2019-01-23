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Снегопад в Киеве: на улицах дежурят спасатели, а в пригороде из сугроба вытащили "скорую"

Сегодня, 20:42

Последствия непогоды будут устранять всю ночь и рано утром

Фото: ГСЧС
Снегопад в Киеве: на улицах дежурят спасатели, а в пригороде из сугроба вытащили "скорую" //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8b5/867/5c48b586722a0.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8b5/867/5c48b586722a0.jpg Коммуналка Последствия непогоды будут устранять всю ночь и рано утром

Спецтехника и бригады ручной уборки "Киевавтодора" продолжают очистку столицы от снега. Работы не прекратятся и ночью, чтобы утром киевляне и гости столицы могли безопасно передвигаться по городу, сообщили в дорожном ведомстве.

После завершения вечернего часа "пик" на всех магистральных улицах общегородского и районного значения дорожники будут проводить уборку снега большими колоннами спецтехники.

Тракторы со специальным снегоочистительным оборудованием, машины Bucher и бригады по ручной уборке будут убирать снег с тротуаров, остановок общественного транспорта, лестничных маршей, подходов к подземным и наземным пешеходным переходам.

Также "Киевавтодор" настойчиво обращается к владельцам транспортных средств сегодня ночью не оставлять свой автотранспорт вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать спецтехнике убирать город от снега. Сегодня днем ​​в столице работают 395 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники и 74 бригады уборщиков. Также к уборке снега привлечены 144 тракторы ЖЭКов, 80 единиц техники "Киевзеленстроя" и 3600 дворников.

Тем временем, столичных спасателей ГСЧС привлекают для оказания помощи водителям на проблемных участках дорог столицы. По состоянию на 18:00 они оказали помощь по буксировке 35 застрявших в снегу машин.

Чтобы не допустить осложнения движения на автодорогах столицы, спасатели дежурят на сложных спусках и подъемах на дорогах в городе – ул. Елены Телиги и на ул. Академика Заболотного.

А в пригороде спасатели помогли выбраться из сугроба машине скорой помощи в Володарском районе. Пожарные отбуксировали машину "скорой" на безопасный участок дороги, где она самостоятельно смогла продолжить движение.

Напомним, столицу сегодня днем накрыл мощный снегопад. Буквально за несколько часов город оказался в сугробах, а на дорогах произошло множество ДТП. Так, на одной из улиц автомобиль Audi въехал в остановку общественного транспорта. К счастью, люди успели отскочить и не пострадали. Кроме того, на бульваре Дружбы народов в ДТП попали сразу три автомобиля. Причиной аварии называют непогоду и плохую видимость из-за непрекращающегося снегопада.

Кроме того, в ГСЧС и Гидрометцентре предупредили об резком ухудшении погодных условий в ближайшие сутки, особенно в центре и на северо-востоке Украины. Отмечается, что Украину накрыл штормовой циклон, потому объявлен повышенный уровень опасности.

По всей Украине на трассах международного значения ограничивают движение. За минувшие сутки спасатели помогли отбуксировать 68 транспортных средств.

снег, спасатели, киевавтодор, ГСЧС, снегоуборочная машина

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