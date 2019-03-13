Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Коммуналка

Снос Шулявского моста: демонтаж будут проводить одновременно с двух сторон

Сегодня, 16:26

Ремонтники планируют на одну-две ночи полностью перекрыть проспект Победы

Фото: Мила Князьская-Ханова
Снос Шулявского моста: демонтаж будут проводить одновременно с двух сторон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/912/8bd/5c89128bd9d92.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/912/8bd/5c89128bd9d92.jpg Коммуналка Ремонтники планируют на одну-две ночи полностью перекрыть проспект Победы

Сносить Шулявский путепровод будут с двух сторон одновременно. Кроме того, на одну или две ночи будет полностью закрыто движение транспорта по проспекту Победы, правда, дата такого перекрытия пока неизвестна.

"Демонтаж путепровода начнем уже 17 марта, он будет продолжаться до июня. Сам путепровод будет большим, более широким, предусматривает обустройство шести полос движения. Параллельно с демонтажными работами будет проводиться строительство нового путепровода", – рассказал Александр Здольник, главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

При этом, в местах обустройства так называемых полос разгона и торможения у путепровода будет восемь полос. Кроме того, пропускная способность путепровода после реконструкции повысится на 20%.

Тем временем, в сети появилось яркое видео, в котором мост якобы будут взрывать.

Видео: Вечерний Киев

Коммунальщики поспешили успокоить киевлян.

"Нет, шоу не будет: взрывать здесь ничего нельзя, поскольку возле путепровода есть метро, да и жилые дома неподалеку. Будут разбирать аккуратно", – рассказали нам рабочие.

По данным чиновников, строительство нового моста, без левоповоротного и правоповоротного съездов, которые по проекту должны быть на территории завода "Большевик", обойдется городу в 580 гривен. А вместе с развязкой в форме трилистника, которую начнут возводить в рамках реализации второй очереди реконструкции путепровода, стоимость работ составит 830 миллионов гривен.

Напомним, реализацию второй очереди реконструкции путепровода планирую начать в конце 2019 года – после сноса части завода "Большевик". Тогда на территории, на которой сейчас находится пятый цех, построят два съезда.

Как известно, до закрытия проезда по "уставшему" Шулявскому мосту остались считанные дни. Напомним, его перекроют 16 марта, а уже 17-го начнутся демонтажные работы. Сейчас возле многострадального путепровода – немало строительной техники, также можно заметить временные дорожные знаки на стойках, которые будут показывать объезд и ограничение скоростного режима в месте ремонта.

На съезде с моста, расположенном вдоль нечетной стороны улицы Гетьмана, уже почти засыпали траншеи и начали восстанавливать дорогу – ее часть уже залита бетонной основой. Правда, проход для пешеходов здесь по-прежнему огражден, люди проходят по скверу возле поликлиники. Напомним, съезды с Шулявского моста закрыли 17 августа 2018 года, с тех пор там проходят ремонтные работы и укладка новых инженерных коммуникаций.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, снос, демонтаж, шулявский путепровод, шулявский мост

Вы сейчас просматриваете новость " Снос Шулявского моста: демонтаж будут проводить одновременно с двух сторон". Другие Коммуналка смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Мила Князьская-Ханова

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФОТОФАКТ. Снос Шулявского моста: закрыт важный подземный переход

Сегодня, 11:32

Жителям столицы будет проблематичнее переходить через улицу Вадима Гетьмана

Последние дни Шулявского моста: как выглядит путепровод накануне сноса

Вчера, 15:16

На закрытых съездах восстанавливают дорогу, а под мостом убирают асфальт

Снос Шулявского моста в Киеве: готовимся к пробкам до конца года (инфографика)

5 марта, 09:11

Демонтаж аварийного путепровода закончат в июне, а новый мост обещают запустить к концу 2019-го

Снос Шулявского моста: как можно будет объехать закрытый путепровод

4 марта, 19:33

Для легковых автомобилей разработали два маршрута

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

"Что она с собой сделала?": постаревшая Лорак напугала сеть

Социологи представили обновленный рейтинг кандидатов в президенты

Обнародован продукт, резко повышающий риск развития рака

Генерал рассказал о "подвигах" "ополченочки" на Донбассе

Пенсии по 15 тыс. грн: сколько получат украинцы после реформы

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

Возле Киева нашли волка: его сбила машина

Победительница Нацотбора MARUV удивила резкой сменой имиджа

Без боли в спине: простые упражнения для здорового позвоночника
Загрузка...

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

Вчера, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

Вчера, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников