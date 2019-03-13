Снос Шулявского моста: демонтаж будут проводить одновременно с двух сторон

Ремонтники планируют на одну-две ночи полностью перекрыть проспект Победы

Фото: Мила Князьская-Ханова

Снос Шулявского моста: демонтаж будут проводить одновременно с двух сторон Мила Князьская-Ханова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/912/8bd/5c89128bd9d92.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/912/8bd/5c89128bd9d92.jpg 2019-03-13T16:26:01+02:00 Коммуналка Ремонтники планируют на одну-две ночи полностью перекрыть проспект Победы

Сносить Шулявский путепровод будут с двух сторон одновременно. Кроме того, на одну или две ночи будет полностью закрыто движение транспорта по проспекту Победы, правда, дата такого перекрытия пока неизвестна.

"Демонтаж путепровода начнем уже 17 марта, он будет продолжаться до июня. Сам путепровод будет большим, более широким, предусматривает обустройство шести полос движения. Параллельно с демонтажными работами будет проводиться строительство нового путепровода", – рассказал Александр Здольник, главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

При этом, в местах обустройства так называемых полос разгона и торможения у путепровода будет восемь полос. Кроме того, пропускная способность путепровода после реконструкции повысится на 20%.

Тем временем, в сети появилось яркое видео, в котором мост якобы будут взрывать.

Видео: Вечерний Киев

Коммунальщики поспешили успокоить киевлян.

"Нет, шоу не будет: взрывать здесь ничего нельзя, поскольку возле путепровода есть метро, да и жилые дома неподалеку. Будут разбирать аккуратно", – рассказали нам рабочие.

По данным чиновников, строительство нового моста, без левоповоротного и правоповоротного съездов, которые по проекту должны быть на территории завода "Большевик", обойдется городу в 580 гривен. А вместе с развязкой в форме трилистника, которую начнут возводить в рамках реализации второй очереди реконструкции путепровода, стоимость работ составит 830 миллионов гривен.

Напомним, реализацию второй очереди реконструкции путепровода планирую начать в конце 2019 года – после сноса части завода "Большевик". Тогда на территории, на которой сейчас находится пятый цех, построят два съезда.

Как известно, до закрытия проезда по "уставшему" Шулявскому мосту остались считанные дни. Напомним, его перекроют 16 марта, а уже 17-го начнутся демонтажные работы. Сейчас возле многострадального путепровода – немало строительной техники, также можно заметить временные дорожные знаки на стойках, которые будут показывать объезд и ограничение скоростного режима в месте ремонта.

На съезде с моста, расположенном вдоль нечетной стороны улицы Гетьмана, уже почти засыпали траншеи и начали восстанавливать дорогу – ее часть уже залита бетонной основой. Правда, проход для пешеходов здесь по-прежнему огражден, люди проходят по скверу возле поликлиники. Напомним, съезды с Шулявского моста закрыли 17 августа 2018 года, с тех пор там проходят ремонтные работы и укладка новых инженерных коммуникаций.

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АВТОР: Мила Князьская-Ханова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.