Сортировка мусора в Киеве: куда отправляют выброшенные пластик и стекло

Отсортированный мусор, который выбрасывают киевляне, попадает на сортировочные станции, а затем на переработку. В целом в городе работают до десятка сортировочных локаций, которые находятся на производственных базах перевозчиков, или сортировочных станций, работающих с перевозчиками отходов по договору.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отсортированные пластик и стекло везут из Киева в другие города.

"Отсортированный пластик, например, везут на несколько харьковских предприятий, стекло – на завод в Гостомель", – говорится в сообщении.

Как отметил замглавы КГГА Петр Пантелеев, сейчас в городе стоит задача увеличивать объемы отсортированного сырья. Также, по его словам, киевляне могут не волноваться, что отсортированные отходы поедут на полигон.

Реклама

"Сортировочные линии, как правило, размещены на производственных базах перевозчиков отходов. А коммунальное предприятие "Киевкоммунсервис", например, работает по договору с предприятием, имеющим мощную сортировочную линию, расположенную на Выдубичах. Всего в столице до десяти локаций, где сортируют отходы, собранные в контейнеры для раздельного сбора", - уточнил он.

В тренде В Киеве машина сбила группу студенток: сообщают о тяжелых травмах и ампутациях

Читайте также: Под Киевом вспыхнула мусорная свалка: клубы черного дыма накрыли село (фото, видео)

Кроме того, он добавил, что ЖЭКи должны обеспечить места для складирования крупногабаритных отходов. Эта система работает следующим образом: мусор накапливается, подается заявка на оператора по вывозу отходов – "Киевкоммунсервису" – и мусор убирают. Но накопление мусора, напомнил Пантелеев, не должно превращаться в стихийные свалки во дворах.

Кроме того, Пантелеев подчеркнул, что в Киеве завершается работа над Региональным планом управления отходами, который будет включать ряд мероприятий для "цивилизованного решения вопроса утилизации отходов". Вскоре состоится его презентация. В частности, в столице прорабатывают вопрос строительства перерабатывающего комплекса, который также будет предусматривать безопасную утилизацию отработанных батареек и обращение с химическими отходами. Этот вопрос сейчас обсуждается совместно с профильным министерством.

Напомним, что в Киеве стартовал новый пилотный проект по раздельному сбору отходов. Так, в центре столицы установили большие "колокола" – отдельно для стекла, бумаги и пластика. К каждой точке, где установлены такие контейнеры, приезжают специальные машины, которые вывозят мусор, не смешивая его в одну кучу.

Реклама

Ранее мы сообщали, что свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона. Неизвестные свозят сюда отходы со всего города. Люди жаловались в полицию, впрочем, горы хлама продолжают расти.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама