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Соседские войны в Киеве: на Оболони жильцы дома не поделили парковку

4 февраля, 16:29

Александр Марущак

На обустроенной парковке разрешают оставлять машину не всем жильцам

Фото предоставлено жильцами дома

Фото предоставлено жильцами дома

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На Оболони разгорелся конфликт из-за придомовой территории, где часть жильцов обустроила парковку для автомобилей. По словам недовольных жильцов дома, на проспекте Героев Сталинграда, 9-а им не разрешают парковать автомобили, ссылаясь на решение собрания общества совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

"Это больше похоже на самозахват придомовой территории. Соседи обустроили парковку на придомовой территории: забили колышки, оградили место. Плату за стоянку не берут и не позволяют здесь ставить автомобиль другим жильцам. На днях у меня произошел конфликт. На парковке были свободные места, но когда я поставил свой автомобиль, ко мне подошел сосед и сказал, что я не имею права ставить здесь свою машину. Якобы эта парковка для избранных жильцов дома", – сообщил сайту "Сегодня" местный житель Дмитрий.

Он добавляет, что парковка должна быть доступной для всех, поскольку дом у них на более 300 квартир, а возможность ставить автомобиль на созданной парковке есть только у 30-40 человек.

В Оболонской районной администрации нам сообщили, что выясняют сложившуюся ситуацию во дворе дома по проспекту Героев Сталинграда, 9-а.

"По информации, которую нам предоставили в коммунальном предприятии "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Оболонского района", еще в 2015 году члены ОСМД по собственной инициативе благоустроили место для парковки автомобилей напротив жилого дома №9-а на проспекте Героев Сталинграда, о чем был составлен протокол на общем собрании", – сообщил нам в официальном ответе Александр Цибульщак, и. о. главы Оболонской РГА.

Он отмечает, что придомовая территория является общим имуществом для всех совладельцев многоквартирного дома и принадлежит им на правах совместной собственности.

"Чтобы урегулировать конфликт по поводу целевого использования придомовой территории, совладельцы дома по проспекту Героев Сталинграда, 9-а должны инициировать и провести общедомовое собрание и решить возникшие вопросы с составлением соответствующего протокола", – отмечает Александр Цибульщак.

Напомним, сейчас в столице пытаются решить проблему с местом под штрафплощадки, куда увозят эвакуированные с улиц города автомобили нарушителей. Площадок критически не хватает для эффективной работы по эвакуации авто.

Имеющиеся в городе две штрафплощадки находятся в подчинении Главного управления Национальной полиции в Киеве. Правоохранители охраняют и обслуживают эти площадки, на правом берегу – на улице Туполева, и на левом берегу – на улице Гната Хоткевича. Обе равно удалены от центра города. Эвакуатору из городского центра, учитывая существующий жесткий трафик и пробки, нужно потратить не меньше полутора часов, чтобы отвезти туда автомобиль. При этом тратится большое количество топлива.

Ранее в Киеве начали работу новые турецкие эвакуаторы. Они могут забрать авто всего за одну минуту. Власти надеются, что это решит проблему с парковкой в неположенных местах. Ведь в столице продолжают активно бороться с нарушителями правил дорожного движения.

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Источник: Сегодня

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