Старт отопительного сезона: сколько будет стоить тепло в Киеве

В КГГА рассказали, за счет чего в городе удается экономить

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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В течение текущего отопительного сезона киевляне будут рассчитываться за отопление и горячую воду по привычным тарифам: "Киевтеплоэнерго" не будет их повышать, сообщает КГГА.

"Наша цель – сдерживать стоимость посредством повышения энергоэффективности, как на уровне отдельных жилых домов, так и на уровне всего теплоэнергетического комплекса города. Например, мы за полгода уменьшили теплопотери на сетях на 2%. Бесспорно, это показатель значительно возрастет после завершения ремонтной кампании. С мая мы уже заменили 100 км сетей, в работе еще 30 км. Это положительно скажется на экономике теплоснабжающей компании "Киевтеплоэнерго", – сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По состоянию на конец октября 2019-го тарифы на тепло и горячую воду выглядят так:

Данные с сайта "Киевтеплоэнерго"

Кроме того, городские власти расширять программы энергоэффективности для жилых домов, которые позволят уменьшить стоимость этих услуг.

"Только за последние годы в Киеве жители в рамках программы для ЖСК и ОСМД "70/30%" инвестировали около 200 млн грн в ремонт жилья, а город из бюджета – 422 млн грн. Людям вложенные средства вернулись в виде экономии и комфорта в домах", – сказал Петр Пантелеев.

Напомним, что до 15 ноября в столице начался прием заявок на конкурс "70/30%". В течение месяца каждый вторник с 10:00 до 13:00 и четвергам с 14:00 до 17:00 можно подать свои заявки в Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА (ул. Б. Житомирская, 15-А).

Напомним, с сегодняшнего дня в Киеве включают отопление – КП "Киевтеплоэнерго" начинает подключение жилищного фонда столицы к централизованному теплоснабжению. Это будет происходить по графику в течение 10 дней.

Отопительный сезон, который обычно начинается 15-16 октября, пока откладывается из-за затянувшегося бабьего лета. По прогнозам синоптиков, оно в Украине завершится к концу октября, и как только среднесуточная температура за окном в течение трех суток подряд опустится ниже +8 градусов, батареи должны потеплеть. Смотрите карту, где уже в Украине появилось тепло в домах.

А тем временем новости "Сегодня" выяснили, чего украинцам ждать в квитанциях этой зимой, почем будет согреться в городах-миллионниках, где самые дорогие и самые дешевые тепло и горячая вода, а также как правильно утеплить многоэтажку, дабы меньше платить по счетам.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук успокаивал украинцев и говорил, что в ближайшее время правительство не планирует повышать тарифы на тепло. Подробнее смотрите в сюжете:

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