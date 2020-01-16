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Столичных коммунальщиков поймали на хищении 1,7 млн гривен

16 января, 09:20

Был разоблачен директор частного предприятия и должностное лицо "Киевтеплоэнерго"

В Запорожье активно убирают город к весне

В Запорожье активно убирают город к весне / Фото: пресс-служба мэрии Запорожья

В Киеве должностные лица "Киевтеплоэнерго" и частной фирмы подозреваются в хищении 1,7 млн гривен, выделенных на охрану объектов коммунального предприятия. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, был разоблачен директор частного предприятия и должностное лицо КП.

"Установлено, что в 2019 году должностные лица коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" заключили с частным предприятием договор о предоставлении охранных услуг объектов, расположенных на территории города Киева. В дальнейшем на основании утвержденных актов оказания услуг коммунальное предприятие перечислило на счета частного предприятия более 40 млн гривен бюджетных средств", – говорится в сообщении.

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Вместе с тем, охранные услуги не были предоставлены на сумму более 1,7 млн ​​гривен.

Действия должностных лиц коммунального и частного предприятий квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 367 УК Украины (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Ранее столичная прокуратура объявила подозрение главам трех поселковых советов Киевской области, которые подозреваются в хищении почти 2,4 миллиона гривен, выделенных на ремонт дорог в Вышгородском районе.

Также новости "Сегодня" писали о том, что в Украине выросло количество взяток.

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Киев коммуналка охрана махинации хищение Киевтеплоэнерго

Источник: Сегодня

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