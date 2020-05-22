Стройку развязки на Шулявском путепроводе снова перенесли: названа причина

Цех №5 завода «Большевик» уже оценили, но до сих пор не выкупили

Завершение строительства транспортной развязки на Шулявке снова отложили. Напомним, до конца лета столичные власти обещали выкупить и демонтировать здание цеха №5 завода "Большевик" и построить там съезд с нового Шулявского моста.

Увы, как выяснил сайт "Сегодня", сроки завершения строительства транспортной развязки Шулявского путепровода опять перенесли.Как сообщили нам в коммунальном предприятии "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", они провели конкурс и отобрали оценщика, который должен был оценить стоимость цеха №5 завода "Большевик", и составили с ним соответствующий договор.

"По состоянию на сегодняшний день работы по оценке стоимости цеха завершены. Получены исходные данные, недвижимое имущество обследовано и осмотрено на месте. Проведены расчеты и составлен отчет про оценку, он подготовлен для рецензирования Фондом госимущества Украины. После получения позитивной рецензии от ФГИУ будет подготовлен проект решения Киеврады с дальнейшим его рассмотрением городскими депутатами на ближайшей сессии", – сообщает в своем ответе на запрос сайта "Сегодня" Роман Лисневский, и. о директора КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

В тоже время чиновники пока не озвучивают сумму, которая потребуется для выкупа цеха завода.

Ранее сообщалось, что Фонд госимущества оценил стоимость цеха №5 в 700 миллионов гривен. Но городские власти не захотели платить такую завышенную сумму.

"Дело в том, что в стоимость цеха внесли даже суму, на которую составлены договора с торговцами "секонд-хенда", который функционирует в помещении цеха. Сейчас город ждет результаты оценки стоимости помещения цеха, которую проводит сертифицированный эксперт. После этого мы сможем провести выкуп помещения, начать процесс демонтажа цеха и строительство транспортной развязки на Шулявском путепроводе", – комментировал ранее ситуацию сайту "Сегодня" Владимир Прокопив, секретарь Киеврады.

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Что же касается планов чиновников, которые обещали к концу лета завершить все работы по строительству транспортной развязки на Шулявском путепроводе, то теперь окончательные сроки завершения работ зависят от того, насколько быстро закончиться карантин.

"Отметим, что окончательные сроки выполнения подготовительных работ по демонтажу здания цеха №5 зависят от ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавируснуй инфекции COVID-19", – отмечает Роман Лисневский.

Между тем в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" нам пояснили, что процесс демонтажа и строительство съезда с Шулявского путепровода может завершиться не раньше конца этого года, если не возникнет форс-мажорных обстоятельств.

Отметим, движение по новому Шулявскому мосту открыли не так давно. 25 марта,на путепроводе начали асфальтировать съезд для автотранспорта на проспект Победы в сторону Святошина, а движение троллейбусов возобновили с 1 апреля. На данный момент еще продолжаются работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Вадима Гетьмана.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объяснял, почему Шулявский мост постоянно дорожает.

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