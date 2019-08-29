Судьба озера в Отрадном парке: что происходит с водоемом и можно ли его спасти – фото

В Киеве недавно привели в порядок парк "Отрадный". В зеленой зоне появились новые площадки для детей и спортсменов, красивые дорожки и навигация. Однако озеро, которое много лет было украшением старого парка, по-прежнему в плачевном состоянии. По словам местных жителей, мельчать оно начало несколько лет назад, постепенно превращаясь в "зловонную лужу". Ежегодные чистки водоем не спасали, как и его обитателей: люди, которые часто бывают в парке, уверяют, что в нем погибла рыба, давно не видно черепах, а утки могут плавать лишь в небольшой части, куда пока не добрались строители.

Сейчас озеро скорее напоминает стройплощадку: в средине водоема – большая песчаная "дамба", по которой бегает местная детвора, а вдоль берега – "окопы", из которых торчат металлические прутья. Однако, вскоре ситуация может измениться к лучшему, уверяют чиновники. Сайт "Сегодня" выяснил, что сейчас происходит с озером в Отрадном парке и когда его обещают привести в порядок.

"Большие раскопки": что строят на берегах озера

Сейчас вдоль береговой линии на части озера можно заметить невысокую конструкцию, напоминающую бетонный забор. Ее начали возводить еще в 2018 году. Это – укрепление береговой линии, которое строится на шпунтах – металлических сваях, которые являются основой для гидротехнических сооружений. Однако в марте 2019-го работы прекратились и строители, забрав технику, покинули место "раскопок" в озере. Активисты района забили тревогу: озеро, которое и так находилось не в лучшем состоянии, оказалось на грани экологической катастрофы: там, где строители не успели спустить воду и укрепить берега, начал чувствоваться запах гнили, а в траншеях на берегу начал осыпаться грунт.

Однако, коммунальщики опровергли слухи о том, что на месте озера якобы возводят новый ЖК, заявив, что строительные работы – вынужденные действия для спасения водоема.

"Необходимость восстановления водного баланса и фактическая ревитализация озера – требование времени и здравого смысла. Водоем – неотъемлемая часть парка, на склонах которой находится памятник природы – исторический выток реки Лыбедь. К 2018 году уровень воды постоянно уменьшался до критических показателей в 20 см. По результатам геологических изысканий прогноз был неутешителен – до 2023 года воды в озере бы не было", – говорит и. о. генерального директора "Киевзеленстроя" Алексей Король.

Как оказалось, ремонтные работы были приостановлены из-за отсутствия средств: в 2018 году финансирование было недостаточным, в результате чего у "Киевзеленстроя" возник долг перед подрядчиком. В мае 2019-го финансирование возобновили, однако в недостаточном объеме.

Позже, 24 июля КГГА выдала распоряжение, которым предусмотрела финансирование работ на озере в сумме 33,89 млн грн (11,19 млн грн из бюджета развития и еще 22,7 млн грн – из целевого фонда). Так что теперь можно ожидать возобновления ремонтных работ – 2 августа Государственная казначейская служба зарегистрировала дополнительное соглашение с подрядчиком, а значит – в ближайшее время акты выполненных работ будут оплачены.

"За полученные средства подрядчик закажет шпунты и продолжит работы на объекте. Согласно выделенному финансированию, работы на объекте будут выполнены до конца года. Завершение работ по расчистке и благоустройству озера в парке Отрадный запланировано на 2020 год", – рассказали "Сегодня" в "Киевзеленстрое".

Из этой суммы подрядной организации уже перечислил 5,645 млн грн.

"Сейчас замываются железобетонные шпунтовые сваи, которые будут функционировать как подпорные стенки для удержания склонов и откосов. Уже закуплены пластиковые шпунты, которые помогут сохранить необходимое количество воды. Параллельно выполняется работа по выравниванию под отметку для устройства шапочной бетонной балки железобетонных шпунтов", – сообщает зеленое ведомство столицы.

Как хотят изменить озеро

Временное прекращение работ – не единственный повод для беспокойства местных жителей. Изначально проект предусматривал, что у озера будут высокие "бортики", укрепляющие береговую линию. Однако люди выступили за "природный" вид берегов озера – какими их и привыкли видеть горожане. "Зачем нам этот бассейн?", – возмущались местные бабушки, глядя на плакат с проектом обновленного озера с бетонными берегами.

После обращения местных жителей, в июле представители КГГА и "Киевзеленстроя" провели рабочее совещание с местными активистами и в проект все же внесли изменения – подход к воде будет пологим.

"Границы и параметры озера в парке не изменены. В границах проекта предусмотрено выполнение капитального ремонта существующего укрепления берега, расчистку и углубление озера. Капитальный ремонт направлен на повышение фильтрационного притока воды и уменьшения вытока воды из озера, в связи с тем, что озеро расположено на заплаве реки Лыбедь, в которую идет "разгрузка" грунтового потока по горизонту песчаных грунтов", – объяснили нам в "Киевзеленстрое".

Сейчас на южном берегу озера погружение шпунтов приостановили ​​с целью разработки проекта для устройства полого склона. Зимой его будут прекращать в каток для детворы. Следующим шагом после завершения работ по укреплению берега станет расчистка и выравнивание дна озера для насыпной дамбы.

Кстати, несмотря на не лучшие условия для жизни, утки озеро не бросили. Пернатых постояльцев можно встретить в той части озера, куда строительные работы не дошли. Птицы по-прежнему не против гостей, особенно если они приходят с угощением. А местные активисты обещают запустить в озеро карпов кои – когда "большая стройка" закончится и водоем снова станет украшением парка.

Отметим, что весной люди переживали, что в водоеме в парке "Отрадный" могут погибнуть животные, в частности черепахи. Местные жители даже обратились за помощью к волонтерам "Команды спасения животных". Они выезжали на проверку озера, но пострадавших черепашек, к счастью, не обнаружили.

Ранее в Куреневском парке в Подольском районе Киева установили новый бокс с кнопкой для вызова экстренной помощи. Это небольшой сине-белый металлический ящик с красно-синей мигалкой на верху. Ранее, как сообщали "Сегодня", несколько таких устройств разместили на Владимирской горке.

Напомним, что в столице проходит капитальный ремонт бульвар на улице Бульварно-Кудрявской в Шевченковском районе. Его проложили еще в XIX веке, а в советское время неоднократно реконструировали, отгородив его от проезжей части металлической оградой, но за годы без ремонта на нем начался трескаться асфальт, а ограда стала покрываться ржавчиной.

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