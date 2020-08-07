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У Кличко рассказали, что будет с тарифами на воду в Киеве

7 августа, 14:42

Наталья Руда Наталья Руда

В этом году коммуналку обещают не повышать

В Киеве в этом году не будут повышать тарифы на холодную воду и водоотведение. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

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"Это позиция города. Мы знаем об обращении "Киевводоканала" по этому поводу. Но уверены, когда есть экономические последствия пандемии и людям очень трудно материально, повышать тариф нельзя. Надо активизировать работу, найти внутренние резервы предприятия. Ведь мы все работаем в сложных нынешних условиях борьбы с вирусом, который повлиял на все сферы жизни, поэтому должны находить выход из таких ситуаций",цитирует Пантелеева пресс-служба КГГА.

Напомним, что в разных районах столицы киевлянам стали приходить платежки с повышенной коммуналкой.

Новости "Сегодня" писали, что в начале этого года тариф на холодную воду в столице уже повышался на 10,4%. На 2021 год "Киевводоканал" предлагает установить тариф в размере 27,35 грн.

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Также сообщалось, что в Киеве в связи с карантином резко снизился уровень оплаты услуг ЖКХ. Власти заявляли, что уплаченные за коммуналку деньги очень нужны городу, так как именно из этих средств оплачивается работа сотрудников коммунальных предприятий, закупается горючее для коммунальной техники.

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Смотрите в сюжете о долгах украинцев за коммуналку:

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Киев ЖКХ тарифы водоснабжение

Источник: Сегодня

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