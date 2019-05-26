Укротитель машин: как закружить в танце экскаватор и сыграть на нем в футбол

В зоне ответственности "Киевских электросетей" компании ДТЭК сложные городские объекты, на которых работают только опытные специалисты

Закружить в танце экскаватор, сыграть на нем в футбол и даже посадить на шпагат. Это возможно, если работаешь на современной технике и увлекаешься своим делом – как Геннадий Барулин, из аварийной бригады Киевских электросетей. Такое мастерство бесценно на объектах, где напряжение в десятки тысяч вольт, а под землей могут ждать смертельно опасные находки.

Экскаватор на шпагате – такое не часто увидишь. Одно нажатие пальцем и несколько тонн взлетают вверх.

Геннадий Барулин управляет техникой с точностью до сантиметра. А чего стоят трюки в соревнованиях и шоу, в которых эта "парочка" постоянно участвует.

"Играл в футбол, играл в кегли и делали вертушку. Два экскаватора вертят двумя ковшами! Все можно, было бы желание! А желание у нас есть", – делится Геннадий Барулин, экскаваторщик ДТЭК Киевские электросети.

Геннадий водитель со стажем, но пять лет назад пересел в кабину экскаватора. Техника, это с первого взгляда просто – железо.

"Он может быть и суров, и нежен, этот экскаватор", – говорит он.

Такой симбиоз человека и машины – редкий случай. И большая удача для ремонтной бригады электросетей. Вот очередной вызов на объект.

Добраться до кабеля, не повредив его, задача не из легких. Пациенты больницы, где произошла авария, долго ждать не могут.

От точности его работы зависит последующий ремонт.

"Ювелир в своей специфике, ювелир! Он даже камешек ковшом цепляет и чувствует, что там что-то есть", – говорит Николай Даданенко, мастер бригады кабельных линий ДТЭК Киевские электросети.

В зоне ответственности "Киевских электросетей" компании ДТЭК сложные городские объекты, на которых работают только опытные специалисты.

"Троллейбусные линии, там 600 тысяч вольт, поэтому возле тех троллейбусных линий, которые идут под землей, думаешь не о тысячах вольт, а о людях, которые с тобой работают. Вот это самое главное", – делится экскаваторщик.

"Наша компания очень много усилий направляет на повышение надежности и качества электроснабжения в Киеве. Мы активно инвестируем в наши сети и стараемся своевременно проводить ремонты", – говорит Владимир Гилевич, руководитель технического департамента ДТЭК Киевские электросети.

Все аварийные бригады строго соблюдают технику безопасности. Ведь в земле можно нарыть что угодно, и хорошо, если это сокровища.

"Находил ли я бриллианты или золото – нет не находил, но находил тарелки, топоры. А коллеги года два назад нашли бомбу на Троещине. Там было посерьезнее", – рассказывает Барулин.

Все свободное от работы время Геннадий посвящает внуку.

Геннадий уверен, успех в любой профессии – это любовь к своему делу. И тогда даже бездушную технику можно закружить в танце.

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