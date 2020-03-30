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Улицы Подола залило кипятком: что произошло

30 марта, 15:59

Александр Марущак

Из-за прорыва на теплотрассе несколько домов остались без тепла

На Подоле сегодня, 30 марта, произошел прорыв теплотрассы. На перекрестке улиц Щекавицкой и Межигорской образовались потоки из кипятка, по которым проезжали автомобили, а тротуары затянуло густым паром.

В социальных сетях шутят, что так коммунальные службы столицы убивают кипятком коронавирус на Подоле. Другие с сарказмом отмечают, что такой поток кипятка – это финальная стадия отопительного сезона в Киеве.


В коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" сайту "Сегодня" рассказали, что прорыв теплотрассы произошел на улице Ярославской. Авария произошла на крупной магистрали, диаметр поврежденной трубы составляет 450 мм. Ее ввели в эксплуатацию в 1982 году, а обслуживает она 600 жилых домов.

"Прорыв теплотрассы произошел сегодня около 11:00 на улице Ярославской (в районе домов №17-20), с вытеканием теплоносителя на проезжую часть. Прорыв уже локализован. Жилые дома, которые остались без теплоснабжения переключают на другую магистраль. Точное количество домов, которые остались без горячей воды и отопления сейчас уточняется. Сегодня до вечера все дома будут подключены к другой теплосети. На месте прорыва ведутся ремонтные работы", – пояснили сайту "Сегодня" в КП "Киевтеплоэнерго".

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Починить трубу ремонтные бригады тепловиков обещают до завтра.

Видео: Kievmap/Telegram

Напомним, отопительный сезон в столице может закончиться уже в конце этой недели, тогда от тепла планируют отключить жилые дома. Кстати, жители столичных многоквартирных домов уже сейчас могут подать заявки на отключение отопления из-за теплой погоды, чтобы не переплачивать. Тем временем, школы, детсады и некоторые административные учреждения в столице уже отключили от отопления раньше – пока ученики на карантине.

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тротуары коммунальные службы теплосети Киевтеплоэнерго

Источник: Сегодня

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