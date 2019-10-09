В столичных учреждениях здравоохранения начат отопительный сезон. По состоянию на 16:00 9 октября к теплоснабжению подключены 80 медицинских учреждений, подчиненных департаменту здравоохранения, сообщает КГГА. В первую очередь, теплом обеспечивают родовспомогательные и детские учреждения, учреждения санаторно-курортного лечения и стационарные учреждения, оказывающие срочную помощь. Сейчас подключения медицинских учреждений продолжается. Как сообщалось, Киев готов начать отопительный сезон. С понедельника, 30 сентября, по индивидуальным заявкам началось подключение теплоснабжения в больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы. Между тем в этом году тепловое хозяйство столицы ждет немало изменений, которые коснутся каждого жителя города. «Сегодня» узнали, как Киев готовится к отопительному сезону и что хотят изменить коммунальщики, чтобы согревать столицу зимой лучше и дешевле. Также сообщалось, что пока Украина активно копит газ в подземных хранилищах, "Нафтогаз Украины" начал публиковать данные о тепловиках, долги которых ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона. При этом накануне старта отопительного сезона в Украине эксперты в сфере энергетики заявляют, что в стране не хватает угля.