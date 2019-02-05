В центре Киева более 30 домов остались без тепла и горячей воды

Авария произошла на Крещатике, теплосеть обещают отремонтировать в ближайшее время

Фото: Данил Павлов, Сегодня

В центре Киева более 30 домов остались без тепла и горячей воды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/068/ebc/5c4068ebc7948.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/068/ebc/5c4068ebc7948.jpg 2019-02-05T20:01:00+02:00 Коммуналка Авария произошла на Крещатике, теплосеть обещают отремонтировать в ближайшее время

В Киеве на Крещатике и нескольких ближайших улицах более 30 зданий проведут ночь без тепла и горячей воды. Так, днем 5 января, около 15:00, по адресу ул. Крещатик, 21, произошло аварийное повреждения теплосети, сообщает "Киевтеплоэнерго".

На время ремонтных работ без централизованного теплоснабжения и горячей воды осталось 32 здания – 19 жилых домов, 11 ведомств, 2 школы (ул. Лютеранская, Ольгинская, Станиславского, Крещатик, ул. Франко).

Фото: Киевтеплоэнерго

Аварийно-восстановительные бригады сейчас работают на месте над устранением повреждения и будут работать всю ночь, пока не завершат работы, сообщили в компании. Закончить ремонт теплосети специалисты планируют до шести утра 6 февраля.

Фото: Киевтеплоэнерго

Сразу после завершения работ подачу тепла и горячей воды постепенно возобновят во все здания.

Фото: Киевтеплоэнерго

Напомним, ранее мы сообщали, что для киевлян тарифы на тепло повысятся в январе 2019 года на 22,7% – с 785,94 грн за Гкал до 964,19 грн за Гкал. Повысили стоимость отопления и для религиозных организаций. Для церквей тариф повышен на 105,8%: с 478,56 грн за Гкал до 985,02 грн за Гкал. В то же время, тариф для бюджетных организаций и других потребителей снизился на 17,1% – 1187,75 грн за Гкал до 984,67 грн за Гкал.

В декабре 2018 года мы сообщали, что были масштабные аварии на сетях теплоснабжения. В частности, в Соломенском и Оболонском районах без отопления находились сотни домов.

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