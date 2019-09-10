В центре Киева на месяц перекрыли Круглоуниверситетскую улицу

С 10 сентября здесь будут прокладывать водопровод и канализацию

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В Киеве с 10 сентября по 10 ноября на улице Круглоуниверситетской ограничили движение автомобилей от перекрестка с Крутым спуском до дома № 12. Также здесь будут заняты проезжая часть и тротуар, предупредили в КГГА.

Ограничения вводятся в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации. Соответствующие работы позволят подключить эти сети к жилому дому с подземным паркингом, встроенными помещениями и встроенным спортивным залом гимназии № 86 "Консул" на улице Лютеранской, 14в в Печерском районе.

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На период выполнения работ застройщик обязан разработать, согласовать и представить на утверждение в департамент транспортной инфраструктуры КГГА временную схему организации дорожного движения, обеспечить свободное и безопасное движение пешеходов и транспортных средств.

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После завершения работ, до 10 ноября, также восстановят покрытие проезжей части на всю ширину и длину в пределах разрытия, а тротуары вымостят плиткой.

Напомним, в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

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