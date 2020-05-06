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В центре Киева огромный кусок асфальта ушел под землю

6 мая, 08:41

Наталья Руда

На Кловском спуске образовался огромный провал

/ Фото: dtp.kiev.ua

После сильных дождей, которые уже затопили в столице жилую многоэтажку в районе станции метро "Черниговская", в центре Киева посреди дороги на Кловском спуске образовался огромный провал. Об этом сообщается в паблике "dtp.kiev.ua" на Facebook.

Инцидент произошел по адресу ул. Кловский спуск, 14/24.

Согласно данным паблика, на проезжей части образовалась воронка в одну полосу, коммунальщики уже оградили опасное место.

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/ Фото: dtp.kiev.ua

Движение по Кловскому спуску затруднено.

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Вместе с тем в комментариях пользователи предполагают, что воронка образовалась не вследствие ливня, а в результате хаотичной застройки центра города.

Ранее сообщалось, что в центре Киеве в двух местах просел тротуар. Коммунальное ЧП произошло на пешеходной зоне, недалеко от станции метро "Арсенальная", возле подземного перехода. Коммунальщики говорят, что провал мог образоваться из-за прорыва трубы с горячей или холодной водой.

Кроме того, в столице в районе Кардач на улице Вадима Гетьмана провалился асфальт.

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Также на улице Антоновича возле станции метро "Лыбедская" произошел масштабный прорыв на теплотрассе. В итоге кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza, в котором находились люди.

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Киев асфальт провал

Источник: Сегодня

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