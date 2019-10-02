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В центре Киева прорвало трубу с кипятком: улицу заливает горячей водой (видео)

2 октября, 13:01

Улицу заливает горячей водой и затянуло паром

На улице Шота Руставели в центре Киева в среду, 2 октября, произошел прорыв трубы с горячей водой. Как сообщают очевидцы, улицу заливает кипятком и затянуло паром.

Вероятно, что с запуском отопительного сезона в столице на Руставели прорвало гнилую трубу.

На данный момент обстоятельства инцидента уточняются.

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Напомним, что в центре Киева утром 3 июня произошла очередная авария на трубопроводе на улице Деловой. В результате ЧП улицу залило водой. Повреждение произошло во время проведения гидравлических испытаний на теплоисточнике ТЭЦ-5. В апреле на Деловой в результате прорыва трубы с горячей водой провалился асфальт. Поток горячей воды стекал по улице от Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Также недавно в Киеве в результате прорыва на трубопроводе затопило участок Железнодорожного шоссе.

Также мы сообщали, что по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан". При этом в городе после возобновления подачи горячей воды прорвало 300 труб.

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Киев прорыв труба

Источник: Сегодня

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